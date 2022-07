Le mannequin SI Swim Ashley Byrd, une ancienne ouvrière du bâtiment, échange son casque contre des bikinis: “Tellement surréaliste”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashley Byrd était déterminée à devenir mannequin – elle a donc assumé le rôle d’ouvrier du bâtiment.

La native d’Amite, en Louisiane, avait de grands rêves qui allaient au-delà de sa petite ville, et son travail exténuant lui a non seulement donné les fonds dont elle avait besoin pour concrétiser ses objectifs, mais elle a également développé un groupe d’amis pour la vie en cours de route. Maintenant, ces copains l’encouragent alors qu’elle fait sa marque cette année Numéro de Sports Illustrated Swimsuit.

Byrd, finaliste du SI Swim Search 2022, a été choisi parmi des milliers de soumissions pour être photographié par le célèbre photographe SI Yu Tsai. Le gagnant du casting annuel deviendra une recrue dans le numéro 2023.

Byrd a expliqué à Fox News Digital pourquoi elle était si déterminée à suivre les traces de Beyonce, la plus grande leçon qu’elle a apprise au cours de son bref passage dans la construction et pourquoi elle a plus que jamais espoir quant à son avenir.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a donné envie d’essayer le SI Swim Search ?

Ashley Byrd : Honnêtement, c’est quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais je m’en dissuaderais d’une manière ou d’une autre. J’ai juste pensé : “Ils ne vont pas faire attention à moi.” Mais finalement, j’ai décidé que je n’allais plus trop y penser… Alors j’ai attrapé mon trépied et mon téléphone et j’ai juste filmé une vidéo expliquant pourquoi je sentais que je pouvais être un bon candidat. Je me suis dit, quoi qu’il arrive, arrive. C’est hors de mes mains maintenant. Eh bien, nous y sommes *rires*.

Fox News: En grandissant, connaissiez-vous SI Swimsuit ?

Byrd : Au début non parce que d’où je viens, le mannequinat n’est pas si important. Et j’ai grandi en faisant du sport – je voulais être une star de la WNBA. Mais en vieillissant, j’ai pensé à devenir mannequin et à vouloir faire mon propre truc. Je me souviens avoir vu Beyoncé et Danielle Harrington en couverture. Quand je les ai vus, je me suis senti renforcé, comme “je pourrais le faire”. C’était inspirant pour quelqu’un comme moi, une dame de la Louisiane * rit *. Je ne pensais pas pouvoir être un modèle SI, mais j’allais certainement essayer. Ils m’ont encouragé et m’ont donné envie de faire ma propre marque.

Fox News: Vous avez d’abord hésité à essayer la recherche de natation. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous êtes finaliste ?

Byrd : Je n’arrêtais pas de crier *rires*. Qui aurait cru qu’après la première fois, j’entendrais : « Hé, tu passes à l’étape suivante. Honnêtement, j’étais complètement sous le choc. Parce que rappelez-vous, je me suis arrêté avant d’essayer parce que je ne pensais pas pouvoir le faire. Et finalement, je viens de le faire, sans y réfléchir à deux fois. Je ne pensais certainement pas que j’allais être choisi. J’étais juste content d’avoir enfin essayé après toutes ces années à m’en dissuader.

Je me souviens juste avoir dit “Merci Jésus” encore et encore après avoir appris la nouvelle. Je pense que toutes les filles rêvent d’être mannequin SI à un moment donné de leur vie. Alors quand j’ai finalement reçu cet appel, je n’ai pas pu m’arrêter de crier. J’ai même dû m’excuser quand j’ai appris la nouvelle, mais on m’a dit : “Allez-y, profitez de votre moment.” Et j’ai fait. D’une manière ou d’une autre, cette fille d’une petite ville de Louisiane est arrivée jusqu’ici.

Fox News: Est-il vrai que vous travailliez dans la construction avant le mannequinat ?

Byrd : Oui m’dame. J’ai fait de la construction pendant quelques années. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j’ai eu quelques emplois. Mais la construction est née parce que je savais que je voulais éventuellement déménager à Los Angeles ou à New York pour poursuivre une carrière de mannequin. Et travailler dans la construction en Louisiane signifiait plus d’argent. J’avais besoin d’économiser de l’argent rapidement pour y arriver. Alors j’ai essayé.

Je pensais que ça allait être un concert à court terme. Mais j’ai travaillé dans la construction pendant des années. J’ai commencé à travailler dans le domaine des échafaudages, ce qui est un pur travail acharné. Et puis je suis monté. Au début, c’était intimidant, mais j’ai toujours été un garçon manqué et à l’aise avec les gars. Mes frères sont mes meilleurs amis. Donc je savais comment me débrouiller avec un groupe de gars. Je suis aussi très sociable. Je pourrais parler à n’importe qui.

Quand je suis entré dans l’industrie de la construction, c’était certainement différent. Au moment où ces gars voient une femme, oh mon Dieu, ils sont partout * rires *. Mais tu deviens très vite l’un des gars. Vous vous habillez même comme eux. Et je me suis facilement adapté. Pour moi, tout était une question d’affaires. C’était un tremplin qui m’a conduit là où je devais être, c’est-à-dire poursuivre l’industrie du mannequinat. Mais une chose à propos de la construction, c’est que vous rencontrez des gens de tous les horizons et de toutes les cultures.

J’ai toujours adoré ça. Et ce sont des gens avec qui je reste en contact. Ils deviennent une famille. Ce fut donc une expérience incroyable. Et ça m’a fait réaliser que je pouvais tout gérer. Si je pouvais gérer l’industrie de la construction, alors je pourrais relever n’importe quel défi qui se présenterait à moi. Je travaillais par temps glacial en hiver et en brûlant en été. Cela nécessite un autre type d’agitation. Alors le mannequinat ? C’est un jeu d’enfant en comparaison *rires*.

Fox News: L’un de vos amis de la construction a-t-il quelque chose à dire sur le fait que vous soyez finaliste du SI Swim Search ?

Byrd : Oh, ils sont si fiers de moi. Ils n’arrêtaient pas de me féliciter. Ils ont acheté le numéro et pris des photos avec. Ils sont ravis que j’aie réalisé mon rêve. Dans la construction, il est facile de rester dans cette rainure. L’argent est grand. Nous sommes payés chaque semaine. Vous gagnez plus de mille dollars par semaine. Mais c’est un travail épuisant. Vous travaillez six, parfois sept jours par semaine, 10 à 12 heures par jour. Mais nous aimons cet argent.

Il est facile de s’y laisser prendre et d’oublier ses rêves ou ses projets. Je suis donc heureux d’avoir décidé de partir car je me suis retrouvé à rester un peu plus longtemps que prévu. Il était facile de se mettre à l’aise. Mais un jour, j’ai dû prendre du recul et décider ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et je savais que j’avais ce rêve, et qu’il n’arriverait que si je le poursuivais. Alors j’ai tenté ma chance. Et je suis tellement content de l’avoir fait. C’est tellement surréaliste.

Fox News: Votre tournage SI a eu lieu en République dominicaine. Comment était-ce?

Byrd : C’est une belle destination. Dès le moment où vous descendez de cet avion, vous êtes immédiatement accueilli par tant de gens. Ils sont si reconnaissants que vous soyez arrivé là-bas. Les gens sont si attentifs à vous et veulent s’assurer que vous vivez l’une des meilleures expériences de votre vie. Tout ressemblait à un rêve. L’expérience m’a fait me sentir vu et valorisé en tant que personne. Le temps était incroyable, la nourriture était incroyable et la plage était tout simplement paradisiaque. J’ai eu le temps de ma vie.

Fox News: Comment vous êtes-vous préparé physiquement pour votre tournage ?

Byrd : Je suis un athlète, donc je m’entraîne régulièrement. Pour moi, c’était une question de préparation mentale. Je voulais être dans un grand espace mental. Je voulais tout assimiler sans trop réfléchir. J’ai donc beaucoup prié et médité avant mon tournage. SI est très inclusif, vous n’êtes donc pas censé vous présenter d’une certaine manière. On s’attend à ce que vous vous présentiez en vous ressemblant. Donc je n’ai jamais eu ce moment de “Mon tournage approche, je dois être au gymnase toute la journée, tous les jours.” En fin de compte, je voulais qu’ils voient qui je suis en tant que personne. Je voulais être moi.

Fox News: Le numéro de cette année est considéré comme le plus diversifié de tous les temps.

Byrd : Et je pense que c’est tellement important. Quand j’ai commencé mon parcours de mannequinat, c’était incroyablement difficile pour moi. Vous voulez pouvoir prendre un magazine et vous sentir vu. Vous voulez sentir que vous comptez et que vos traits sont beaux. Obtenir cette reconnaissance en tant que modèle vous fait vous sentir digne. Et c’est un privilège de savoir que quelqu’un peut prendre le magazine et se sentir vu parce que vous en faites partie.

J’ai essayé pour beaucoup d’agences et d’emplois dans le passé. J’ai entendu beaucoup de non. En tant que modèle, en particulier un modèle noir, cela peut être très décourageant. Même moi, j’avais l’impression que je ne serais pas remarqué parce que je n’ai pas 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Cela peut vous peser parce que vous commencez à croire que vous n’êtes pas assez bon. Mais le message de SI est : “Tu es belle et tu comptes.” Ils montrent à d’autres marques comment c’est fait, et c’est possible. Et les gens veulent ça.

Fox News: Après avoir été constamment rejeté dans l’industrie du mannequinat, qu’est-ce qui vous a fait continuer ?

Byrd : C’est difficile parce que je me sentais tellement découragé. J’ai fait tout ça tout seul. J’ai déménagé de la Louisiane à Los Angeles pour pouvoir m’ouvrir plus de portes. Mais je n’avais ni les ressources ni le soutien pour poursuivre le mannequinat. Cela a été difficile. J’ai essayé de pénétrer le marché de New York et encore une fois, beaucoup de non. J’étais tellement déprimé que je ne savais pas quoi faire. J’ai commencé à me demander si j’avais fait une erreur.

Mais aussi vite que j’ai eu cette pensée, j’ai immédiatement pensé à mon autre système de soutien – mes amis, qui m’encourageaient. Et merci à Dieu pour cela. Pendant ces moments où je voulais abandonner, ils me disaient: “Regarde jusqu’où tu es arrivé – tu as ça, continue. Si ça n’arrive pas aujourd’hui, ce n’est pas grave, essaie demain.” Ils m’ont encouragé à continuer d’essayer. Ils m’ont fait sentir que c’était possible quand j’ai essayé de me convaincre que ce n’était pas le cas. Ces non ne m’affectent pas autant maintenant parce que je sais que je peux le faire. Je dois juste continuer à pousser jusqu’à ce que cette porte soit complètement ouverte.

Dans cette industrie en particulier, vous allez entendre beaucoup de non. Vous allez dépenser beaucoup d’argent pour créer votre portfolio et vous assurer que vos photos se démarquent. Mais au fil des ans, j’ai développé une certaine peau épaisse parce qu’il faut absolument avoir ça pour survivre dans cette industrie. Je choisis de prier et de méditer, surtout les jours où je me sens découragé. Cela peut être difficile, mais Dieu ne vous donne pas de défis que vous ne pouvez pas surmonter.