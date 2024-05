Source des images, Sawa Pontyjska Légende, Pontyjska dit qu’elle a été expulsée de l’événement après l’incident

Une mannequin ukrainienne a déclaré avoir porté plainte contre les organisateurs du Festival de Cannes après avoir été malmenée par un agent de sécurité sur le tapis rouge.

Sawa Pontyjska était l’une des nombreuses invitées filmées en train d’être défiées par le même commissaire lors de la prestigieuse épreuve française.

La chanteuse Kelly Rowland s’est également plainte, tandis que les images du garde avec l’actrice sud-coréenne Yoona et l’actrice dominicaine Massiel Taveras sont également devenues virales.

Source des images, Getty Images Légende, Kelly Rowland a eu un échange houleux avec le garde

Pontyjska, présentatrice de FashionTV, a déclaré à BBC News qu’elle avait été « brutalement » retenue alors qu’elle tentait d’entrer au cinéma avec un billet légitime pour la première de Marcello Mio.

Mercredi, elle a publié des photos de documents accusant le festival d' »agressions physiques et de dommages psychologiques ». Elle a déclaré que sa réputation avait également été ternie et réclame 100 000 euros (85 000 £) de dommages et intérêts.

Les organisateurs du festival n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une vidéo de l’incident, survenu le 21 mai, a été visionnée plus de 16 millions de fois sur TikTok.

On y voit Pontyjska en haut des marches du Palais des Festivals, apparemment introduite par la gardienne, qui l’entoure ensuite de ses deux bras.

Les deux hommes se sont brièvement débattus et Pontyjska a failli tomber au sol, avant d’essayer de redescendre les marches et d’être arrêtée par davantage de membres du personnel de sécurité et emmenée à l’intérieur.

Pontyjska a déclaré à BBC News qu’elle avait été prise dans un « câlin d’ours » et qu’elle avait eu peur.

Source des images, Getty Images Légende, La même gardienne a été critiquée pour la façon dont elle a fait entrer Yoona.

« J’essayais de m’échapper de cette écluse. Je suis descendu et j’ai commencé à m’enfuir dans les escaliers parce que c’était le chemin du retour. [out], » dit-elle.

« Elle essayait de me pousser[side], pour que personne ne puisse voir ce qu’elle fait avec moi. Puis elle m’a expulsé par la porte arrière. »

Pontyjska a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal et qu’elle avait depuis tenté de contacter les organisateurs pour demander des excuses, mais n’avait pas reçu de réponse.

Selon sa plainte, elle a été « violemment interpellée par l’un des membres d’un groupe d’agents de sécurité » devant « des milliers de personnes ».

Le recours à la force physique a provoqué une « douleur aiguë » et elle a également subi un « traumatisme psychologique », a-t-elle écrit.

Source des images, Getty Images Légende, Massiel Taveras, vêtu d’une robe avec une longue traîne à l’effigie de Jésus, a également été impliqué dans une dispute sur le tapis rouge

La garde anonyme a fait la une des journaux pendant les deux semaines du festival, notamment pour un échange houleux lorsqu’elle a tenté de faire monter Rowland dans les escaliers lors de la même première.

L’ancien chanteur des Destiny’s Child a déclaré plus tard à l’Associated Press : « La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé. J’ai une limite, je la respecte et c’est tout. »

Elle a poursuivi: « Il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, poussées ou invitées à descendre. J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien. »

Taveras a semblé pousser le garde après avoir été pressé à plusieurs reprises sur le tapis rouge, tandis que le même agent de sécurité a été accusé par les fans de Yoona d’être autoritaire alors qu’elle faisait entrer la star sud-coréenne.

Cannes est connue pour avoir des règles strictes pour les invités sur le tapis rouge.

Il a ajouté : « Pour l’essentiel, le travail de la sécurité consiste à maintenir le flux de circulation et à ce que tout le monde soit à sa place à l’heure de début prévue. »