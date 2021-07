Le mannequin Sagarika Shona Suman, qui a allégué que Raj Kundra a exigé une « audition nue », affirme avoir reçu des « menaces, des appels abusifs » | Nouvelles des gens

New Delhi: la mannequin Sagarika Shona Suman, jeudi, a affirmé qu’elle avait reçu des appels menaçants, abusifs et vulgaires à la suite de ses allégations explosives contre Raj Kundra.

Après que le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, ait été placé en garde à vue dans l’affaire de pornographie, plusieurs mannequins et acteurs se sont présentés pour révéler leurs expériences personnelles avec l’entreprise Web de pornographie de Kundra.

Suman, qui dans une vidéo virale avait accusé Kundra d’exiger d’elle une audition nue, a maintenant révélé qu’elle recevait des appels menaçants, abusifs et vulgaires sur Messenger et WhatsApp.

« Je suis dérangée et déprimée parce que je reçois des appels de différentes plateformes en ligne. Ils me menacent. Je reçois des menaces de mort et de viol. Les gens m’appellent de différents numéros et me demandent quel mal a fait Raj Kundra », a-t-elle déclaré. dans une vidéo. Elle a ajouté : « Ils me menacent et m’accusent d’avoir fermé leur entreprise. Ils ont même dit que vous regardiez des films porno, c’est pourquoi nous le faisons. »

Suman a également déclaré qu’elle sentait que sa vie était en danger à cause de ces personnes et a ajouté qu’elle porterait plainte contre ces personnes au poste de police demain.

Dans un clip, elle avait affirmé que Kundra lui a offert un rôle dans une web-série et aurait demandé à passer une audition nue.

« En août 2020, j’ai reçu un appel d’Umesh Kamat, qui m’a proposé une websérie produite par Kundra. Lorsque j’ai rejoint l’appel vidéo, il a demandé une audition nue que j’ai refusée », a-t-elle déclaré.

Le modèle a même tenu une conférence de presse et a rapporté la même chose, en février de cette année. Pour les inconnus, Raj Kundra a été arrêté lundi soir par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles.

La police de Mumbai a informé mardi plus tôt que la cellule des biens de sa branche criminelle avait jusqu’à présent arrêté un total de 11 personnes, dont Kundra pour leur implication présumée dans le crime.

« Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », avait déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

L’affaire a été enregistrée auprès du Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et l’utilisation d’applications. Le Bureau anti-corruption (ACB) du Maharashtra a informé jeudi avoir reçu quatre courriels alléguant que le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty Raj Kundra, qui a été arrêté pour son implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie, a soudoyé des agents de la police de Mumbai avec 25 lakh Rs pour échapper à l’arrestation.

Selon un responsable de l’ACB, les courriels ont été envoyés par un Yash Thakur, une autre personne accusée dans l’affaire de pornographie. Un montant similaire lui aurait également été demandé. Ses allégations, cependant, étaient de nature vague et transmises à la police de Mumbai pour suite à donner. Selon le commissaire conjoint de la police (crime), Milind Bharambe, il avait un lien avec une société basée à Londres qui était impliquée dans la diffusion de contenu pornographique via une application mobile appelée « Hotshots ».

Lors d’une conférence de presse, Bharambe a déclaré que la police n’a pas encore été en mesure de trouver un rôle actif de Shilpa Shetty. Après autorisation du tribunal, les bureaux de Kundra ont été perquisitionnés et quelques clips ont également été trouvés. Il a été arrêté avec son responsable informatique.