Le mannequin Rozlyn Khan a reçu un diagnostic de cancer; demande à l’industrie si elle travaillera avec un modèle chauve

Le modèle viral PETA Rozlyn Khan a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer. Bien qu’elle n’ait pas précisé le diagnostic exact, la bonne partie est qu’il s’agit d’une détection précoce. Rozlyn Khan a déclaré qu’elle serait disponible pour travailler la deuxième semaine de chaque mois et a demandé à l’industrie s’ils étaient assez courageux pour travailler avec un modèle chauve. Il semble que sa chimiothérapie se poursuivra pendant les sept prochains mois. Rozlyn Khan a dit que Dieu a donné des batailles difficiles à ses soldats les plus forts. Elle a dit qu’elle espérait revenir plus forte après le revers. Rozlyn Khan a déclaré qu’il n’y avait aucun symptôme à l’exception de douleurs au cou et au dos, qui, selon elle, étaient dues au stress de l’exercice et de la gymnastique.

En voyant son message, Kamaal R Khan et d’autres lui ont envoyé leurs vœux de prompt rétablissement. Dans le passé, Rozlyn Khan était connue pour ses séances photo audacieuses. Dans un passé récent, elle a été vue dans un clip vidéo avec Rajniesh Duggall. La chanson était de Sameer Anjaan. La femme a déclaré à une publication qu’elle avait reçu des offres pour des chansons ou des projets qui avaient beaucoup de skin show. Mais elle a décidé de faire une pause pendant le COVID-19.

Rozlyn Khan a déclaré qu’elle souhaitait réaliser des projets professionnels qui la recherchaient davantage qu’un contenu audacieux ou un skin show. Elle a dit qu’elle avait un clip vidéo et un court métrage en main. Elle a dit qu’en tant que débutante, elle ne comprenait pas les stéréotypes, mais qu’en vieillissant, elle voulait travailler dans différents genres. Dans le passé, nous avons vu comment des célébrités comme Sonali Bendre et Kirron Kher ont combattu le cancer. Anupam Kher a déclaré dans une récente interview que les combats étaient la seule issue. Compte tenu de la façon dont les choses deviennent inclusives, nous espérons que Rozlyn Khan obtiendra également suffisamment de travail alors qu’elle mène cette énorme bataille.