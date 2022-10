Le mannequin Rojean Kar nie avoir inventé des rumeurs de rencontres avec Travis Scott

Une femme qui a fait la une des journaux pour avoir prétendument été l’autre femme dans une relation Kardashian-Jenner s’exprime et nie avoir inventé de manière farfelue ses liens avec un rappeur d’Astroworld.

Chez Rojean Kar Le nom est devenu un sujet brûlant ce week-end après que les fans ont émis l’hypothèse que l’ex-petite amie présumée de Travis Scott était de retour sur la photo.

Comme indiqué précédemment, le bavardage a commencé après qu’une photo soit apparue montrant apparemment Kar sur le tournage du tournage de Scott et les fans ont allégué que le rappeur, qui aurait été lié à Kar depuis 2013, trompait Kylie Jenner.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles les femmes s’envoyaient de l’ombre via des légendes Instagram.

“Dites-lui d’être moi pour Halloween car elle veut que vous l’aimiez tellement”, a écrit Ro en légende d’une photo récente. “Dans tes rêves”, a écrit Kylie sous une photo sur sa propre page.

Scott a lui-même mis un terme aux rumeurs et a allégué que « des conneries bizarres » se déroulaient via une « personne non invitée » qui a pris des photos sur son plateau fermé. Il a également déclaré sans ambages qu’il “ne connaît pas cette personne” en question.

Cela a incité Kar à applaudir avec des allégations selon lesquelles Scott trompe Kylie “chaque nuit de f *** g” tout en détaillant une histoire présumée selon laquelle il serait avec elle le jour de la Saint-Valentin.

Maintenant, cependant, il semble que l’influenceuse adopte une approche plus mature et clarifie ses liens avec le rappeur.

Rojean Kar nie avoir inventé des rumeurs de rencontres avec Travis Scott

Après que Travis Scott ait applaudi directement aux allégations de la Saint-Valentin de Kar…

Kar s’est adressée à son InstaStory pour dire qu’elle se sentait “blessée” et “manque de respect” par quelqu’un qu’elle connaît depuis près d’une décennie.

Elle a également dit qu’elle n’avait jamais dit qu’elle était “récemment avec” Scott tout en niant les rumeurs selon lesquelles elle aurait complètement fabriqué une relation avec lui.

UN @YungSweetRoBigFaker Le compte TikTok allègue activement que le modèle a établi son lien avec Travis Scott. La page et plusieurs autres affirment que Kar a photographié des images pour créer un récit selon lequel elle était liée à la célébrité.

“Je n’ai jamais perpétué de récit”, a écrit Kar sur son InstaStory. “Je n’ai jamais dit que je suis actuellement avec lui ou que j’ai été récemment avec lui. Comme je l’ai dit, je suis rentré chez moi ce soir-là. Avoir quelqu’un que vous connaissez depuis près d’une décennie vous manque de respect et suppose que vous ne vous défendrez pas parce que vous ne le faites jamais, c’est blessant. J’ai réagi sur le moment et parler de la relation de quelqu’un d’autre était une erreur de ma part. Je n’ai rien à prouver, lui supprimant tous ses messages dès que j’ai posté une capture d’écran discrète parle de lui-même. Le fait que des milliers de personnes disent que vous avez posté et fait des choses complètement hors de propos et que vous ne feriez jamais est tout aussi blessant.

Elle a continué,

«Je suis une personne ordinaire avec une vraie carrière et une vraie famille. Je ne suis pas un blogueur ou une star de télé-réalité qui vit selon la devise : « Toute publicité est une bonne publicité ». J’espère que vous gardez cela à l’esprit lorsque vous écrivez des histoires fantastiques sur des choses atroces que vous prétendez que j’ai faites. Aux pages publiant des tweets photoshoppés et des photos qui n’ont JAMAIS été publiées sur aucun de mes réseaux sociaux, j’espère sincèrement que vous trouverez un peu de paix dans ce cœur haineux qui est le vôtre. Tout ce qu’ils publient est manipulé et a été prouvé faux par des pages de fans il y a des années. Les photos “j’ai posté” n’ont même pas mon @ dessus. Peut-être devriez-vous utiliser Photoshop comme les tweets que vous avez créés. Mon Twitter est privé et mon @ est nicemuslimgurl depuis environ 10 ans.“

Que pensez-vous de ce drame Rojean Kar / Travis Scott? Certains fans pensent qu’il est temps pour Kris Jenner d’intervenir…