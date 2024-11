Le mannequin Playboy affirme que « Diddy » lui a fait regarder la vidéo de J.Lo sur « Freak Off »

« Cela m’a semblé un peu effrayant » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de Grégory Henkenhaf / Soleil de Toronto

Contenu de l’article Une ancienne mannequin de Playboy affirme que Sean « Diddy » Combs l’a forcée à regarder en boucle un clip de Jennifer Lopez lors d’une de ses soirées « Freak Off ».

Contenu de l’article Dans un épisode de Le procès de Diddy du Daily Mail podcastRachel Kennedy affirme qu’elle a été invitée à revenir dans sa chambre d’un hôtel de Tokyo en 2000 après l’avoir rencontré dans un club topless au Japon avec ses deux amies. «J’ai réalisé avant même de franchir la porte d’entrée que c’était juste lui. Je me suis dit : « Ce n’est pas une fête. » Ce n’est pas le genre de fête à laquelle nous nous attendions tous. elle a dit. « Nous sommes entrés. Nous n’avons rien trouvé de bizarre. Il était assez amical au point que nous avons décidé : « OK, nous allons juste passer du temps avec lui. » Kennedy a déclaré que lorsqu’ils sont entrés dans la pièce, la télévision diffusait une des vidéos de Lopez en « boucle continue ». « C’était une chose assez étrange de découvrir que nous regardions les vidéos (de Lopez) », a déclaré Kennedy. « Cela m’a semblé un peu effrayant, très irrespectueux puisque nous étions déjà dans sa chambre et qu’il n’y avait pas de fête. »

Contenu de l’article Photo de HENNY RAY ABRAMS / AFP Les femmes se sont livrées à des actes sexuels avec Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, mais Kennedy dit qu’il y avait «rien de contraignant là-dedans. » « C’était juste, il dit, c’est ce que je veux. Et moi et l’autre fille avons commencé à lui faire plaisir de cette façon », a-t-elle déclaré. Kennedy a également parlé de la virilité « semblable à un crayon » de Combs. « La longueur est bien. Je veux dire, c’est une belle longueur moyenne, mais la largeur ressemble, vous savez, à celle d’un crayon. C’est très mince. Malheureusement, je m’en souviens encore », a-t-elle déclaré. La nuit s’est terminée lorsque Combs Un garde du corps a fait irruption dans la pièce en disant : « C’est ma copine ! » C’est la fille d’hier soir ! Que se passe-t-il?' » « Il a commencé à essayer de nous jeter hors de la pièce, comme si nous nous attrapions en essayant de donner un coup de pied – je dirais que piétiner est un mot plus approprié que donner un coup de pied », a déclaré Kennedy. « Il essayait de nous faire sortir de la pièce, de nous attraper, d’essayer de nous faire sortir par tous les moyens possibles. »

Contenu de l’article Combs n’aurait pas tenté de calmer l’explosion violente de son employé, alors que les femmes se précipitaient vers la sortie. « (Le garde du corps) était tellement violent et tellement en colère. Nous ne pouvions tout simplement pas croire ce qui se passait. Nous étions sous le choc. Tout d’abord, comment a-t-il autant accès à la chambre de Puff Daddy ? C’est la première chose que j’ai pensé. Comment fait-il pour entrer comme ça ? Après avoir réussi à s’échapper, Kennedy a déclaré qu’elle avait essayé d’appeler Combs pour lui demander pourquoi ils avaient été traités de manière si dure, mais le rappeur « je n’arrêtais pas de raccrocher le téléphone. À la suite des récentes allégations contre Combs, qui a été inculpé le mois dernier avec le trafic sexuel, le complot de racket et le transport pour se livrer à la prostitution dans un complot criminel qui, selon les autorités, remonte à plus d’une décennie, Kennedy dit qu’elle se sent « chanceuse ».

Contenu de l’article « En aucun cas je ne me compare à ces autres personnes qui ont été brutalisées par lui, mais cela a du sens maintenant que je vois tout ce qui se passe », a-t-elle déclaré. « Il est le marionnettiste de tout cela, et c’est pourquoi ces gens pensent que ça va, parce qu’il leur enseigne que ce genre de comportement est acceptable. Et ce sont des gens ordinaires. Ce ne sont pas des célébrités, ni des dirigeants ou quoi que ce soit d’autre. Nous n’avons pas d’importance. Nos vies n’ont pas d’importance. Nous ne sommes rien pour eux. Nous sommes jetables. Les détails sur le comportement présumé qui s’est produit lors des « Freak Offs » de Combs ont fait la une des journaux ces dernières semaines puisque le fondateur de Bad Boy Records fait également face à plus de 120 poursuites judiciaires de la part de personnes âgées d’à peine 10 ans qui prétendent avoir abusé d’elles lors d’une de ses soirées. Selon un organisateur de fêtes, Combs était très pointilleux sur le type de filles qu’il voulait voir à ses soirées.

Contenu de l’article L’organisateur, qui a travaillé avec Combs en 2004 et 2005 et a demandé à rester anonyme, a déclaré au Poste de New York cette semaine, aucune des femmes participant aux fêtes de Combs ne pouvait peser plus de 140 livres. « Nous procéderions à une pesée, si nécessaire », a indiqué la source. « Les filles devaient être jeunes et sexy, donc j’avais toujours une balance à proximité au cas où j’aurais besoin de m’en assurer. Le chiffre était de 140 livres, mais si une fille était vraiment grande, il y avait un peu de discrétion. Il y avait d’autres exigences que Combs aurait exigées de toutes les participantes féminines : «Pas de graisse, pas de cellulite. Pas trop percé ni tatoué. Pas de cheveux courts. Et les filles devaient être jeunes et sexy. ÔLa victime présumée a affirmé qu’il l’avait droguée et violée alors qu’elle avait 13 ans, à laquelle participaient une « célébrité masculine » et une « célébrité féminine » anonymes.

Contenu de l'article Un autre homme affirme que Combs l'a peloté lors de l'une de ses soirées remplies de célébrités en 2022 et que l'attaque n'a pris fin que parce qu'une star du sport anonyme est intervenue. UN l'entraîneur personnel a accusé Combs de l'avoir fait passer « comme un cadeau » lors d'une after-party de remise de prix en juin 2022. Dans deux poursuites déposées lundi, Combs a également été accusé d'avoir drogué et agressé sexuellement un garçon de 10 ans dans une chambre d'hôtel à New York en 2005 et un candidat potentiel de 17 ans à la série de télé-réalité. Faire le groupe en 2008. Dans une déclaration à l'Associated Press, les représentants de Combs ont critiqué les dernières poursuites judiciaires et les ont qualifiées de « tentatives claires pour obtenir de la publicité ». Pendant ce temps, Courtney Burgess, un homme affirmant avoir été en possession de prétendues cassettes sexuelles impliquant Combs, est apparu sur NewsNation Banfield après une comparution devant le tribunal cette semaine, alléguant qu'il avait la preuve que huit célébrités apparaissaient sur les vidéos. Selon Burgess, l'ex du rappeur, Kim Porter, lui a remis 11 clés USB avant sa mort en 2018 et les célébrités qui apparaissent dans les cassettes sont des « victimes » et « deux à trois » étaient mineures. [email protected]

