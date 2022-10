Le mannequin OnlyFans qui a “assassiné son petit ami” a gagné jusqu’à 50 000 £ par an en tant que “pionnière” sur le site pour adultes

Un mannequin OnlyFans accusé du meurtre de son petit ami gagnait jusqu’à 50 000 £ par an en tant que “pionnière” sur le site pour adultes, a déclaré un tribunal.

Abigail White, 24 ans, a été l’une des premières à profiter de l’engouement OnlyFans et a récolté des sommes énormes en partageant son contenu érotique en ligne, a déclaré un jury.

Abigail White, 24 ans, est actuellement jugée pour le meurtre de son petit ami Bradley Lewis, 22 ans Crédit : Facebook

Le jury a appris aujourd’hui comment Bradley “contrôlait” les revenus de White’s OnlyFans Crédit : Facebook

Mais le procès pour meurtre a appris que l’argent qu’elle gagnait était “contrôlé” par son partenaire Bradley Lewis, 22 ans, ce qui faisait partie de son “comportement coercitif et contrôlant”.

Le jury a appris que leur relation “toxique” s’était terminée par la violence lorsqu’elle l’avait poignardé au cœur chez eux après une dispute dans un pub.

La maman de trois enfants, qui s’est qualifiée de “fausse Barbie” dans le passé, admet l’homicide involontaire, mais nie le meurtre.

Et témoignant jeudi devant le Bristol Crown Court, le psychiatre John Sanford a déclaré au jury que lui refuser l’accès à l’argent qu’elle gagnait faisait partie de la façon dont M. Lewis exerçait un contrôle sur elle.

Le tribunal a appris que White n’avait jamais été employée régulièrement, mais avait gagné 50 000 £ au cours de sa première année sur OnlyFans.

Il a déclaré au tribunal: “Elle connaissait très bien OnlyFans et l’a fait au début de sa sortie. C’était lié à son Instagram.

“Cela (les 50 000 £) a été gagné la première année – mais ensuite, plus de gens ont commencé à le faire et il y avait plus de concurrence, donc elle ne gagnait pas autant d’argent, mais gagnait toujours environ 1 000 £ par mois.”

Le Dr Sanford a déclaré au tribunal qu’il avait mené un entretien avec White après le coup de couteau mortel où elle a reconnu que sa relation avec M. Lewis était “difficile”.

Il a ajouté: “Elle a dit que c’était très dur et contrôlant. Elle a dit qu’ils se disputeraient et se battraient, il était manipulateur et elle a décrit un élément de coercition et de contrôle.

“Elle a dit qu’il contrôlerait l’argent qu’elle gagnerait sur OnlyFans et qu’il déciderait comment cela serait dépensé.”

Décrivant l’attaque elle-même au psychiatre, White a déclaré: “Il avait rejeté mes émotions qui m’avaient vraiment blessé.

“Je suis venu vers lui avec le couteau, mais je ne me souviens pas s’il est entré dedans. Je n’ai aucun souvenir d’avoir activement essayé de le poignarder. Je ne sais pas comment cela s’est passé. Je pense qu’il s’est approché de moi, puis il est entré en lui.

“Ce n’était pas un gros coup de poignard. Après que Bradley se soit tenu là, m’a regardé et a dit mon nom. Je savais d’après ses réactions qu’il n’avait pas raison et j’ai vu du sang jaillir de lui – c’était vraiment mauvais.”

White a également dit au psychiatre que M. Lewis lui avait été “infidèle à plusieurs reprises et” dédaigneux de ses émotions “- et a allégué qu’il était violent quand personne n’était là.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était restée avec lui, White a déclaré: “Je l’aimais et je voulais garder la famille unie. J’ai des problèmes d’attachement et il est tout ce que j’ai jamais aimé.

“Parfois, je menaçais de partir et il menaçait de se suicider, mais je ne voulais pas ça.”

White a également décrit plusieurs tentatives de suicide après s’être senti “mal traité par Bradley”.

“Il me traiterait de folle, je ne pense pas que nous ayons eu une relation saine”, a-t-elle ajouté.

Le jour de la mort de Bradley, White a admis qu’elle était “en colère” contre lui pour avoir triché et voulait qu’il fasse un effort pour montrer qu’il était “engagé dans la relation”.

Le Dr Sanford a déclaré qu’elle était frustrée car elle s’attendait à ce qu’ils passent la journée ensemble.

Elle a dit qu’elle avait consommé une bouteille de vin, puis était allée au pub et y était restée quelques heures avant que Bradley n’arrive.

Elle a dit au psychiatre qu’elle était “ennuyée que M. Lewis ne soit pas intervenu pour la protéger lorsqu’elle a été frappée au sol”.

Le Dr Sanford a ajouté: “Quand ils sont rentrés dans la maison, Bradley l’a poussée et s’est disputée. Elle a dit qu’elle se sentait vraiment déçue.

“Elle m’a dit que le plan était d’effrayer Bradley est allé dans la cuisine, a pris un couteau et est revenu lui montrer le couteau pour lui faire peur. Elle a dit ‘Je ne voulais pas lui faire de mal sérieux.”

M. White a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé le 25 mars de cette année, mais a été déclaré mort à l’hôpital aux premières heures du lendemain.

Il a dit froidement à un copain “Je suis mort quand je rentre à la maison” quelques minutes avant qu’elle ne le poignarde à mort, a-t-on dit au jury.

Le tribunal a appris du médecin légiste, le Dr Basil Purdue, qu’une blessure par arme blanche de 7 cm de profondeur avait pénétré le cœur de Bradley.

Le procès se poursuit.