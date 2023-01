Le mannequin OnlyFans accusé du meurtre de son père et de sa fille de 10 ans après la découverte de leurs corps dans un hangar incendié

Un modèle OnlyFans a été accusé du meurtre d’une fille et d’un père dont les corps carbonisés ont été retrouvés parmi les débris brûlés d’un hangar.

Kristen Olsen, 24 ans, est accusée d’avoir délibérément allumé un incendie qui a tué Kirra Mooney, 10 ans, et son père Todd Mooney, 54 ans, le 20 décembre dans la ville rurale de Biggenden, Queensland.

Kristen Olsen aurait été une inconnue des victimes Crédit : fourni

Todd Mooney possédait une boulangerie en ville et devait épouser son partenaire de longue date la semaine de sa mort tragique Crédit : fourni

La fille de 10 ans de Mooney a également été tuée dans l’incendie criminel présumé Crédit : fourni

Leur mort a d’abord été qualifiée de “terrible tragédie” avant que les résultats post-mortem ne suggèrent quelque chose de plus sinistre et que la police n’ouvre une enquête pour homicide le 29 décembre.

Olsen, qui se décrit comme une “petite gitane aux pieds nus”, a été inculpée vendredi comme seule suspecte de deux chefs de meurtre et d’un chef d’incendie criminel.

Vivant dans une camionnette, la créatrice hippie et blogueuse de voyage avait récemment déclaré à ses abonnés qu’elle était “de retour, plus grande et meilleure que jamais” alors qu’elle poursuivait son voyage “où mes pieds m’emmènent”.

“Ces faucons à deux pattes m’ont conduite au cœur de l’extrême nord du Queensland… une ville entourée de jungle… où je peux être moi-même”, a-t-elle écrit dans un post sur Facebook.

Le meurtre choquant s’est produit juste au moment où Todd Mooney, un boulanger local, devait épouser son partenaire de longue date sur la propriété plus tard dans la semaine.

Les meurtres semblent être horriblement aléatoires car l’inspecteur-détective du Queensland Gary Pettiford allègue qu’il n’y a aucun lien connu entre les victimes et leur meurtrier présumé.

Cependant, Olsen aurait fréquenté l’école de Biggenden et aurait fréquemment visité la ville ces dernières années.

Le détective n’a pas encore confirmé de mobile ni si les victimes ont été tuées avant ou après l’incendie.

La police est toujours à la recherche de preuves supplémentaires pour étayer son dossier, notamment des plongeurs à la recherche d’indices dans les sources voisines.

Olsen comparaîtra devant le tribunal de première instance de Maroochydore samedi et devant le tribunal de Maryborough lundi.

La férocité de l’incendie a rendu difficile pour les enquêteurs de trouver des preuves Crédit : 7News