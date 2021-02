Le mannequin OnlyFans, 44 ans, qui gagne 110000 £ par MOIS, dit que des mamans jalouses la harcèlent et ont essayé de faire expulser ses enfants de l’école

Une FEMME qui récolte 110000 £ par MOIS sur OnlyFans dit qu’elle est victime d’intimidation par d’autres mamans après avoir découvert son compte.

Tiffany Poindexter, 44 ans, originaire du nord de la Californie, pense que d’autres parents essaient de faire expulser ses enfants de leur école à cause de cela.

Le modèle OnlyFans prétend être l’un des modèles OnlyFans les plus réussis au monde, gagnant 110000 £ par mois via le site Web.

La mère de trois garçons, âgés de huit, 10 et 12 ans, a ouvert son compte pour la première fois en 2019 pour pimenter sa relation avec son mari Chris, 49 ans, après que le couple a commencé à avoir des problèmes de mariage.

Connue en ligne sous le nom de Mme Poindexter, elle s’est rapidement hissée au sommet du classement – gagnant 14 000 $ (9 982 £) le premier mois seulement – pour avoir posé en lingerie tout en faisant des «activités régulières de maman» comme la cuisine ou le ménage.

Tiffany pense que son contenu est populaire car il est accessible et attribue également au mannequinat de l’avoir aidée à améliorer sa confiance en soi.

Cependant, la famille vit dans une zone aisée composée d’une communauté catholique très unie et prétend avoir reçu des réactions négatives considérables de la part de personnes qui n’approuvent pas leur compte OnlyFans.

Tiffany a déclaré: «Je ne me sentais pas très sexy quand j’ai traversé une ménopause précoce.»

«L’une des choses que nous avons essayé de rendre notre mariage plus excitant a été de publier une photo de moi en bikini sur Reddit.

«C’était l’idée de Chris, et c’est devenu si populaire que tous ces gens ont commencé à en demander plus – alors nous avons créé un OnlyFans et j’ai explosé.

«C’est quelque chose dans lequel nous sommes tombés complètement, nous n’avions aucune idée de son succès.

«Nous avons commencé en septembre 2019 et personne ne le savait. Aucun ami, famille ou personne.

« C’était un secret sexy entre mon mari et moi, c’était tellement excitant et amusant. »

Mais les choses ont pris une tournure sombre en juillet 2020 lorsque des voisins et des parents de l’école pour enfants du couple ont trouvé les OnlyFans de Tiffany.

La mère prétend qu’ils l’ont appelée par des noms et ont même imprimé certaines de ses photos et les ont envoyées par courriel au directeur.

Elle a déclaré: «Quelqu’un est tombé sur mon compte et tout à coup, des mamans de l’école m’ont envoyé des textos et ont laissé des messages vocaux disant que je devais quitter l’école.

«Certaines femmes de ma région ont en fait imprimé des photos que j’ai postées sur mes OnlyFans et les ai envoyées par la poste au directeur de l’école de mes enfants.

«Nous avons été appelés une foule de noms; apparemment, c’était «dérangeant, dégoûtant, horrible» et «mes enfants devraient être expulsés!» »

Heureusement pour le couple, le directeur de l’école aurait choisi de ne pas s’impliquer à ce moment-là.

Cependant, Tiffany affirme qu’elle a été retirée de son poste de « mère de chambre » de 2e année en raison des plaintes.

Elle a déclaré: «Cela m’a surpris, car les implications sont autant offensantes qu’ironiques, et cela me rend triste.

Selon Tiffany, ce n’était pas seulement l’éducation des enfants que les mamans essayaient d’entraver.

Ils auraient également écrit au prêtre et à l’évêque locaux, et auraient créé un groupe Facebook secret pour bavarder sur la famille.

Tiffany a déclaré: «Cela m’a frappé dans le ventre chaque fois que j’entendais quelque chose de nouveau.

Au tout début, je pensais que j’allais faire une dépression nerveuse. «C’était tellement intrusif, c’était quelque chose qui était censé être un secret dans notre mariage.

«Ils pensent que je dois coucher avec tous ces hommes et je ne le suis pas! C’est juste un fantasme de femme sexy et sexy.

Malgré l’expérience récente, le couple continue de travailler sur OnlyFans de Tiffany et leurs enfants vont toujours à l’école.

Tiffany et Chris affirment également qu’il existe un groupe dédié «les harcelant» sans «aucune bonne raison».

Ils pensent que cela est dû à «l’ennui» et à la «jalousie» d’individus «célèbres en herbe».

Chris a ajouté: «Il y a certaines personnes qui ne nous laisseront tout simplement pas seuls, mais 99% des gens qui découvrent ne s’en soucient vraiment pas du tout.

«Beaucoup de gens que nous connaissons disent simplement: vous êtes les gars.

«Je pense que la plupart des maris ont jeté un coup d’œil au récit de Tiffany.

« Si j’avais entendu parler d’une maman d’école faisant OnlyFans, je l’aurais certainement fait!

«C’est peut-être pourquoi ces femmes ont un tel problème avec nous.

Chris aide sa femme à prendre des photos lorsque les enfants sont occupés ou endormis et Tiffany répond aux messages des fans tôt le matin.

Il a dit: «La routine est vraiment simple – je préparerai 10 à 12 photos à un moment donné, et elle les téléchargera le matin avec ses légendes et les planifiera pour qu’elles soient diffusées chaque heure de la journée.

« Elle mélangera des photos sexy préparées (comme une séance de lingerie) avec ce qu’elle fait en ce moment.

«Et elle fait une vidéo ‘après le travail’ de se déshabiller de ses vêtements de travail et de résumer ce qui s’est passé ce jour-là – ce qui est probablement la chose la plus populaire qu’elle fait.

«Elle répondra aux messages toute la journée car il y en a beaucoup et vous ne pouvez pas les laisser s’empiler ou ça devient fou.

« Ce n’est pas trop difficile même avec les enfants, même si parfois les cris et les combats peuvent être entendus sur une vidéo de fin de journée et elle doit le refaire, ou je dois recadrer le son! »