Le mannequin Naomi Campbell accueille sa petite fille

La mannequin Naomi Campbell a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’elle avait accueilli son premier enfant et partagé une photo d’elle berçant les pieds de sa fille.

« Une belle petite bénédiction m’a choisi pour être sa mère, tellement honorée d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec vous, mon ange. Il n’y a pas de plus grand amour », Campbell , 50 ans, a écrit sur Instagram.

Le message avait été aimé 417 000 fois dans l’heure qui suivait sa publication.

La mère de Campbell, Valerie Morris Campbell, a également partagé la même photo avec un message félicitant sa fille et disant: « Je suis plus que ravie car j’ai attendu longtemps pour être grand-mère. »

Aucun détail sur la naissance ou le nom du bébé n’a été donné.

Campbell a été le premier mannequin noir à apparaître sur les couvertures du magazine français Vogue et Time. Elle a également été le premier mannequin noir à faire la couverture du numéro clé de septembre d’American Vogue.

La Britannique a commencé sa carrière à l’adolescence et a modelé pour des poids lourds de la mode tels que Versace, Chanel, Prada et Dolce & Gabbana. Elle a également défendu des créateurs africains et coproduit la semaine de la mode Arise d’Avril à Lagos, au Nigéria.