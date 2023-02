Le mannequin Maria Fernanda Vargas remporte l’élection à la mairie de Simon Bolivar

Le mannequin Maria Fernanda Vargas a créé l’histoire en remportant l’élection du maire de Simon Bolivar en Équateur. Selon des rapports récents, elle a enregistré une victoire éclatante lors d’une élection locale équatorienne avec près de 50% des votes possibles. Le mannequin a financé sa campagne politique en vendant ses photos audacieuses.

Tout en exprimant sa victoire, elle a écrit dans la légende : « C’est sans repos. C’est notre combat. Notre priorité est notre personnel et nous travaillons sans relâche pour un meilleur Simon Bolivar. Elle a ajouté : “Chaque jour, nous sommes plus, beaucoup plus et nous sommes prêts à relever le défi”.

Découvrez les images ici :

Quelques instants après que les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont applaudi le modèle et l’ont félicitée pour la grande victoire.

Dans un autre article récent, elle a écrit : « La première femme à remporter le poste de maire de Simon Bolivar. Grâce à votre volonté exprimée aux urnes, je suis devenue la première femme maire et la plus votée de l’histoire de Simon Bolivar. Merci de faire partie de ce processus historique ».

Voici le lien:

Maria Fernanda Vargas est titulaire d’un diplôme en journalisme de l’université d’État de Milagro. En plus de cela, elle est également propriétaire d’un salon de beauté.

Dans l’interview, le mannequin a informé les journalistes qu’elle était devenue membre de la plateforme pour adultes pour soutenir ses rêves politiques. Maria Fernanda Vargas, connue sous le nom de Mafer, a quitté le mannequinat juste après avoir réalisé son rêve de devenir maire pour aider la société.

Elle a remercié les électeurs et les habitants de la ville. Mafer a écrit : « Aujourd’hui, les agriculteurs, les travailleurs, les garçons et les filles, les jeunes, les entrepreneurs ont gagné, les personnes âgées. Le peuple a gagné, tout Simón Bolívar a gagné.”

Cependant, alors que la campagne pour l’élection du maire battait son plein, personne ne prenait le mannequin au sérieux et la considérait déjà comme vaincue. Mais, les affirmations de tout le monde se sont avérées fausses et Mafer a remporté les élections.

Le chef local Rafael Correa a également soutenu Mafer. Il s’en est pris aux critiques de Mafer. Rafael a dit que ceux qui critiquaient Mafer devraient voir son travail.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici