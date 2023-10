Le mannequin de MARRIED At First Sight, Brad Skelly, a été exclu de la série après avoir fait preuve d’un comportement « contrôlant et coercitif ».

Les producteurs de la série E4 sont devenus préoccupés par ses actions envers son épouse, l’enseignante Shona Manderson, 31 ans.

Érotème

Brad Skelly a été exclu de la série après avoir affiché un comportement « contrôlant et coercitif »[/caption] Érotème

Un porte-parole de la série révèle : « La relation avec Shona devenait toxique »[/caption]

Des scènes pénibles la semaine dernière ont amené l’association caritative Women’s Aid à dénoncer son comportement.

Une source de l’émission a déclaré au Sun : « La relation avec Shona devenait toxique.

« Les patrons sont intervenus avant que la situation ne devienne incontrôlable. »

Dans des scènes de larmes encore visibles, l’entraîneur Paul Carrick Brunson dit à Skelly, 27 ans, et à l’enseignante Shona qu’ils doivent partir.

L’année dernière, l’émission a choisi le conseiller financier George Roberts.

Il a depuis été arrêté pour comportement présumé de contrôle et de coercition.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré : « Si des relations sur MAFS UK se développent d’une manière jugée malsaine, nous prenons l’avis d’experts pour savoir si le couple doit quitter le processus.

«C’était le cas de Brad et Shona. L’assistance est disponible à tout moment.