Le mannequin Lauren Hutton dénonce le terme “anti-âge”, l'”obsession de la société pour la jeunesse”

La mannequin et actrice Lauren Hutton s’élève contre le terme “anti-âge”.

La femme de 78 ans a parlé franchement de “l’obsession de la société pour la jeunesse” et a révélé qu’elle souhaitait que l’industrie de la beauté voie le vieillissement sous un jour positif.

“Si nous avons de la chance, nous allons tous vieillir. Je pense qu’il est temps de réaliser que l’anti-âge est un terme démodé”, a déclaré Hutton lors d’une interview avec le tabloïd beauté Byrdie.

“De nombreuses recherches montrent que nos attitudes ont tellement à voir avec la façon dont nous vieillissons, donc au lieu de nous inquiéter de cette ride ou de cette tache, nous devrions tous nous concentrer sur le soin de notre peau, de nous-mêmes et de l’industrie peut aider à faire évoluer cette conversation vers l’avenir.”

Les commentaires de Hutton font suite à sa signature en tant qu’ambassadrice de la marque de soins de la peau StriVectin.

L’ancienne “American Gigolo” était ravie de collaborer avec la marque, car sa mission beauté s’aligne sur sa vision positive du vieillissement.

“‘J’ai aimé ce qu’ils voulaient faire et comment ils orientaient la conversation vers la positivité de l’âge, au lieu de cette idée d”anti’-vieillissement, qui n’a jamais eu beaucoup de sens pour moi”, a-t-elle souligné au média.

“J’ai été vraiment impressionné qu’ils soient assez intelligents pour parler aux femmes de ma génération.”

Après avoir été le visage de la marque de beauté populaire Revlon il y a six décennies, avec son large sourire aux dents écartées, Hutton a révélé le seul produit de soin dont elle ne peut pas se passer.

“[StriVectin’s] Wrinkle Recode Line Transforming Melting Serum… J’adore la texture et le rituel de l’appliquer. Il illumine ma peau… la rend pleine et nourrie”, a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Hutton parle des normes de beauté.

En avril, Hutton était la vedette de Harper’s Bazaar alors qu’elle posait seins nus pour le magazine de mode.

“Quand il s’agit d’interventions esthétiques, il y a une vraie mince ligne à suivre. Il y a des gens que j’ai du mal à regarder aujourd’hui. Leurs visages ne ressemblent pas à ceux que j’ai connus autrefois”, a-t-elle déclaré, selon Harper’s Bazaar.

Le mannequin a parlé de sa routine de soins de la peau et a admis qu’elle ne passait pas beaucoup de temps sur son rituel.

“Le seul rituel de beauté que j’ai est de me laver le visage avec de l’eau et du savon. C’est horrifiant. Ensuite, je mettrai l’huile de nuit au rétinol léger StriVectin STAR. Elle fait vraiment de bonnes choses pour votre peau. J’ai aussi une plante d’aloès. Je couper les feuilles ouvertes, et je l’ai mis sur tout mon visage et mon décolleté.”