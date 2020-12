Le mannequin Instagram Joselyn Cano, surnommé le Mexicain Kim Kardashian, serait décédé à l’âge de 29 ans après une opération de lifting des fesses ratée en Colombie.

La femme de Newport Beach, en Californie, serait décédée le 7 décembre et un livestream de ce que l’on pense être ses funérailles a été partagé sur Youtube cette semaine, rapporte The Sun.

L’influenceur Lira Mercer a annoncé hier la mort du mannequin sur Twitter en écrivant: « Omg Joselyn Cano est décédé en Colombie en se faisant opérer. C’est sauvage.

La mort de Cano n’a pas encore été confirmée par sa famille, mais les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs condoléances.

Joselyn Cano serait décédé après une procédure de lifting brésilien bâclée en Colombie le 7 décembre. Sur la photo: le dernier message Instagram du mannequin le 7 décembre

La mort du mannequin de 29 ans (photo) de Newport Beach, en Californie, a été partagée sur les réseaux sociaux par sa collègue influente Lira Mercer

Une diffusion en direct de trois heures de ce que l’on pense être ses funérailles a été diffusée sur Youtube, qui a vu des proches rendre hommage à Joselyn Cano.

Cano était un mannequin, un influenceur sur les réseaux sociaux, attirant plus de 12 millions d’abonnés et un créateur de mode. Son profil LinkedIn indique également qu’elle a étudié la microbiologie à l’Université d’État de San Diego.

Un court message sur le flux disait: «Joselyn est entrée dans cette vie le mercredi 14 mars 1990. Elle est entrée dans la vie éternelle le lundi 7 décembre 2020.»

Bien que les rapports sur sa mort ne soient toujours pas confirmés, sa page Instagram, qui est généralement mise à jour au moins une fois par semaine, n’a pas été mise à jour depuis le 7 décembre.

S’adressant à Twitter après la nouvelle de sa mort, une personne a écrit: « Rip Joselyn Cano si jeune et si belle. »

Un autre a dit: ‘Qu’est-ce que c’est que ce f ** k? Joselyn Cano est mort d’avoir eu un [Brazilian butt lift]? C’est fou.

Grâce à sa modélisation Instagram, Cano (photo) a gagné plus de 12 millions de followers

Pendant la diffusion en direct de ce que l’on pense aux funérailles de Cano, approchez-vous de son cercueil qui se trouve à côté d’une photo d’elle

Pour les procédures brésiliennes de lifting des fesses, la graisse est prélevée sur différentes parties du corps et placée avec les fesses.

Il est devenu de plus en plus populaire aux États-Unis, devenant le type de chirurgie plastique à la croissance la plus rapide, selon les statistiques de 2015 de l’American Society of Plastic Surgeons.

Le taux de procédures de lifting des fesses a augmenté de 252 pour cent de 2000 à 2015. Le total est passé de 1 356 à 4 767 procédures au cours de cette période.

L’injection de graisse dans les fesses peut entraîner des problèmes si elle est mal effectuée, y compris une embolie graisseuse – c’est-à-dire lorsque la graisse pénètre dans la circulation sanguine et bloque un vaisseau sanguin.

Le taux de mortalité estimé pour BBL est de 1 sur 3000, selon PlasticSurgery.org.