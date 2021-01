Iman Abdulmajid a ouvert son cœur sur le mariage avec David Bowie, insistant sur le fait que le chanteur était le seul homme pour elle.

Et le top model a raconté à quel point la vie avec la star était ordinaire, malgré sa renommée.

Dans une rare interview, la maman d’un enfant a déclaré: «David est dans nos cœurs et nos esprits au quotidien, pour nous tous.

«Tu sais, c’était mon véritable amour. Ma fille m’a demandé un jour si je me marierais à nouveau et j’ai répondu ‘jamais’.

Iman, 65 ans, s’est marié avec Bowie en Suisse le 24 avril 1992.

Leur fille, Alexandria «Lexi» Zahra Jones, est née en août 2000.







Iman a déclaré à propos de leur vie conjugale: «Cela n’aurait pas pu être plus régulier. C’était un mariage vraiment quotidien.

«C’était un gentleman très drôle et chaleureux. Tout le monde dit qu’il est futuriste, mais il ne l’était pas, il aimait plus que tout porter un costume trois pièces. C’était une vie belle et ordinaire et c’était ce qui était génial.

«Nous pourrions vivre à New York, aller chercher notre fille à l’école, marcher partout. J’aurais aimé que nous ayons eu plus d’années.















Bowie est décédé le 10 janvier 2016, à l’âge de 69 ans.

Sa dernière chanson, Lazarus, tirée d’un album, est sortie deux jours avant sa mort avec les paroles: «Tu sais, je serai libre. Tout comme cet oiseau bleu.









S’adressant à Harper’s Bazaar, Iman a ajouté: «Le jour de son décès, je suis allé en randonnée et un oiseau bleu a volé devant moi.»

Elle continue de travailler avec des organisations caritatives, dont Care International, qui aide les réfugiés et lutte contre la pauvreté.

Iman a déclaré: «Je sais ce que c’est que d’être un immigrant. Des ONG bénies comme Care étaient là pour m’aider dès le début de ma vie.

Le numéro de février de Harper’s Bazaar est en vente dès demain.