Le modèle GLAMOUR Megan Barton-Hanson s’adressera à la société de débat de l’Université de Cambridge.

La star de télé-réalité de 27 ans, qui pose nue sur un site d’abonnement pour adultes, parlera de l’autonomisation des femmes.

La pin-up de Love Island a affirmé que la vente de selfies sexy avait changé la «dynamique du pouvoir» pour les mannequins et les travailleuses du sexe.

La semaine dernière, elle a déclaré au Sun: «Les hommes recherchent les symboles sexuels, mais dès que les femmes commencent à vouloir profiter de leur sexualité, les gens deviennent confus et ennuyés.»

Megan, qui compte 1,6 million d’abonnés Instagram, parlera sur la chaîne YouTube de l’université.

Megan avec Wes, la co-vedette de Love Island Crédit: Rex Features

Les autres orateurs de ce mandat sont l’ex-PM Theresa May, Lord Sugar et Earl Spencer. Les précédents orateurs de la Cambridge Union, fondée en 1815, incluent Winston Churchill et le Dalaï Lama.

Le président de l’Union, Joel Rosen, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers de publier notre carte terminale chargée et variée. De Theresa May aux Love Islanders, l’Union accueillera des conversations que vous ne trouverez tout simplement pas ailleurs. «

L’Union de Cambridge a été fondée en 1815 et accueille régulièrement de grands noms du monde politique et des célébrités.

