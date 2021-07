Le mannequin Gigi Hadid demande aux paparazzi de brouiller le visage de sa fille Khai sur les photos

Le mannequin Gigi Hadid et son compagnon de longue date, le chanteur Zayn Malik, sont devenus parents pour la première fois en septembre 2020. Le couple a eu la chance d’avoir une fille, Khai. Mardi, Gigi a supplié les paparazzi, les médias et les clubs de fans de brouiller le visage de sa fille « si et quand elle est filmée ». Gigi a partagé un long post sur ses comptes de réseaux sociaux et l’a appelé « une lettre d’une maman ». Gigi a partagé qu’elle voulait que Khai voit l’incroyable New York « sans le stress du cirque médiatique » qui accompagne des parents célèbres.

Dans sa lettre, elle écrit : « À mesure que notre bébé grandit, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas le protéger de tout comme nous le voulions et le pouvions quand elle était plus petite. Elle adore voir le monde ! et bien qu’elle en profite beaucoup près de la ferme, elle découvre également d’autres endroits, une véritable bénédiction. Lors de nos dernières visites à New York, elle a commencé à vouloir relever son pare-soleil (chose à laquelle elle est habituée à la maison) et s’en sert ! Elle ne comprend pas pourquoi elle est couverte en ville, ni de quoi j’ai voulu la protéger. Je veux aussi qu’elle voie la ville la plus incroyable du monde + les gens beaux et divers qui marchent dans les rues de New York… c’est-à-dire sans le stress du cirque médiatique qui accompagne les parents qui sont des personnalités publiques.

Gigi a en outre expliqué que Zayn et elle n’avaient jamais intentionnellement partagé le visage de Khai sur les réseaux sociaux et qu’ils voulaient que leur fille choisisse comment se partager avec le monde quand elle serait prête.

« Je sais que les lois changent d’État à État, et j’ai vu des photos de paparazzi d’enfants à New York avec le visage flou – mais, en interrogeant autour de moi, je pense que cela se résume à l’intégrité du photographe, des publications ou des fans partager les images. J’écris tout cela pour dire: aux paparazzi, à la presse et aux comptes de fans bien-aimés, vous savez que nous n’avons jamais intentionnellement partagé le visage de nos filles sur les réseaux sociaux. Notre souhait est qu’elle puisse choisir comment se partager avec le monde lorsqu’elle sera majeure, et qu’elle puisse vivre une enfance aussi normale que possible, sans se soucier d’une image publique qu’elle n’a pas choisie », a-t-elle ajouté.

Une lettre d’une maman pic.twitter.com/Ly7zqxFXro – Gigi Hadid (@GiGiHadid) 6 juillet 2021

Déclarant qu’en tant que nouvelle maman, elle veut le meilleur pour son bébé, comme tous les parents. « Cela signifierait le monde pour nous, alors que nous emmenons notre fille voir et explorer NYC et le monde, si vous vouliez S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT brouiller son visage hors des images, si et quand elle est filmée. Je sais que c’est un effort supplémentaire, mais en tant que nouvelle maman, je veux juste le meilleur pour mon bébé, comme le font tous les parents… et j’espère que cela pourra continuer la conversation pour protéger les mineurs dans les médias, même s’ils viennent d’une famille publique », elle a continué.

Elle a conclu : « Je voudrais adresser un énorme ‘Merci’ à ces paparazzi qui ont été si respectueux, puisque je leur ai demandé de garder une distance pendant que je marchais avec la poussette, depuis mon premier voyage à New York avec Khai. Je te vois et je l’apprécie. Pour l’enfant, je peux imaginer que les délires proches ou dramatiques des paparazzi doivent être accablants et désorientants… c’est quand même un adulte qui le comprend et le gère souvent. Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ceci et j’espère que vous comprendrez d’où je veux en venir. Avec amour, G.

En septembre de l’année dernière, Zayn avait partagé une photo du bébé Khai et avait déclaré : « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle pour essayer d’exprimer ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain dépasse mon entendement. Reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne, et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x. »

Gigi Hadid elle-même est issue d’une famille de personnalités publiques, où sa mère, Yolanda Hadid, était elle-même mannequin à l’époque et son père Mohamed Hadid est un marchand d’immobilier de luxe. La sœur de Gigi, Bella Hadid est également un mannequin international.