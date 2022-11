Le mannequin et YouTuber Linsey Donovan possède 7 maisons de luxe à 23 ans

Tout le monde désire vivre une vie luxueuse, mais il n’est pas facile pour tous d’atteindre ce succès. Cependant, avec les temps qui changent, les gens sont récompensés pour leur travail acharné et leur persévérance alors que de nouvelles avenues s’ouvrent pour gagner de l’argent. L’une de ces célébrités, qui s’est fait un nom et vit ses rêves, est Linsey Donovan, 23 ans. Aujourd’hui, elle est une créatrice de contenu renommée et propriétaire d’un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars.

Linsey Donovan a commencé sa carrière très jeune. Elle a quitté sa maison alors qu’elle n’avait que 18 ans et maintenant elle est devenue propriétaire de 7 maisons luxueuses. Lynsey Donovan, 23 ans, résidente du Maryland, aux États-Unis, a commencé à faire des vidéos à l’âge de 17 ans. Elle est ensuite entrée dans l’industrie du mannequinat et a empoché un montant décent à partir de Rs 50 000 par mission. Ses revenus ont progressivement augmenté et elle est devenue millionnaire en quelques années.

À l’âge de 19 ans, le mannequin et YouTubeur a acheté sa première maison. Elle se passionne alors pour le secteur immobilier et réalise quelques investissements. En un rien de temps, Linsey a appris les bases du secteur immobilier et est devenue un investisseur de valeur dans le même. Aujourd’hui, elle a acheté et vendu de nombreuses propriétés en réalisant de bons profits. Les maisons luxueuses qu’elle a achetées valent des crores.

https://www.instagram.com/p/ClC2M0lDubz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Issue d’une famille de la classe moyenne, Linsey Donovan valorise l’argent et tire le meilleur parti de ses revenus. Dans une récente interview au New York Post, elle a révélé en détail ses luxueuses propriétés. Elle a dit qu’elle appelait sa maison “Barbie Dream House”. Elle fait encore et encore la une des journaux pour son style de vie luxueux

L’entrepreneur et mannequin compte près de 45 000 abonnés sur Instagram. Elle partage souvent ses photos et vidéos pour tenir ses fans informés de son style de vie. Outre les maisons luxueuses, elle possède également un zoo.

Linsey Donovan vit non seulement la vie de ses rêves, mais est également une source d’inspiration pour beaucoup de ceux qui aspirent à franchir de nouvelles étapes dans leur vie.

