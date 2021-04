Nommé l’une des plus belles personnes du magazine People et décrit par O, The Oprah Magazine, comme la «marraine de l’industrie à part entière», le mannequin Emme milite depuis des décennies pour l’acceptation du corps.

Et lors d’une prochaine nuit de narration en direct, Emme, 57 ans, partagera comment elle a développé une appréciation encore plus grande pour son corps après l’accouchement.

«J’aime partager les différentes façons dont j’honore mon corps, malgré ce que la société ou d’autres ont à dire à ce sujet», a-t-elle déclaré.

Le résident du New Jersey se joindra à quatre autres personnes, partageant des histoires vraies et personnelles le 4 mai, marquant la prochaine fête des mères.

Regardez le spectacle à 16 h HP / 19 h HE. Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel sur https://www.storytellersproject.com/all-events et consultez-le sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web du Storytellers Project.

Les conteurs comprennent également:

Jamie Brunson, 56 ans, de Wilmington, Delaware.

Debra Pascali-Bonaro, 63 ans, de River Vale, New Jersey.

Simone Gordon, 34 ans, de Bloomfield, New Jersey.

Adiba Nelson, 43 ans, de Tucson, Arizona.

Gordon, une influenceuse des médias sociaux et fondatrice à but non lucratif connue sous le nom de «Black Fairy Godmother» sur Instagram, expliquera comment son expérience en tant que mère célibataire a inspiré son travail pour aider les familles.

«J’ai été victime de discrimination et de portes claquées au visage quand mon fils avait 3 ans et qu’il avait besoin … de ressources», a-t-elle déclaré. «Donc, lorsque les mères viennent sur ma plateforme sur les réseaux sociaux et ont besoin d’aide, je l’obtiens.»

Gordon espère inciter les auditeurs à se joindre à elle pour restaurer les communautés marginalisées. L’année dernière, elle a remporté un prix spécial Webby pour ses efforts.

Pascali-Bonaro, formatrice de doula, cinéaste et auteure, racontera comment l’accouchement a changé sa vie.

«J’ai accouché comme je le voulais et, ce faisant, j’ai donné naissance à une partie de moi-même qui a grandi pour diriger une initiative mondiale visant à améliorer les soins de maternité … dans le monde entier», a-t-elle déclaré.

Brunson parlera de la mort de sa mère et de vivre avec ce vide.

«En grandissant, personne ne voulait discuter de la mort de ma mère avec moi ni me dire quoi que ce soit sur mon père. J’ai grandi en me sentant perdue, abandonnée et mal aimée par ma mère », dit-elle.

Après avoir fait des recherches sur la mort de sa mère, Brunson a découvert à quel point sa mère l’avait aimée.

L’histoire de Nelson raconte comment la maternité ne ressemblait en rien à ce qu’elle pensait.

«La maternité n’est pas un sweat-shirt à taille unique … Vous en faites ce dont vous avez besoin, et ce n’est pas grave», a-t-elle déclaré.

Nelson, qui écrit ses mémoires, «Ain’t That A Mother», a déclaré qu’elle participait parce que les mères noires reçoivent rarement une plate-forme pour partager ouvertement leurs vérités sur la maternité. Son histoire parle d’une grossesse inattendue et d’une dépression post-partum.

«Parfois, nos vérités sont uniques à notre culture, et parfois nos vérités sont universelles. Mais notre parcours est souvent laissé en dehors des médias ou des plateformes de narration. J’ai décidé qu’il était temps de changer cela », a-t-elle déclaré.

Cette soirée virtuelle de narration fait partie de la saison de narration 2021 du Storytellers Project, qui comprend 43 émissions nationales et régionales. La série présente des histoires de partout aux États-Unis racontées par des personnes encadrées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

REGARDER: Épisodes du projet Storytellers

En savoir plus sur le projet Storytellers et postuler pour raconter une histoire sur https://www.storytellersproject.com/.

Dois savoir

Prochains spectacles