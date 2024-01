Le mannequin d’origine ukrainienne lauréate de Miss Japon relance le débat sur l’identité

“Il y a eu des barrières raciales et il a été difficile d’être accepté en tant que Japonais.”

Le mannequin de 26 ans, né en Ukraine, a déménagé au Japon à l’âge de cinq ans et a grandi à Nagoya.

À l’époque, avec une mère japonaise et un père afro-américain, la victoire de Mme Miyamoto soulevait la question de savoir si une personne métisse devait être éligible pour remporter la compétition.

“Si elle était à moitié [Japanese], bien sûr pas de problème. Mais elle est d’origine ethnique 0% japonaise et n’est même pas née au Japon”, a déclaré un autre commentaire.

“Je pense que les Japonais recevraient naturellement un mauvais message lorsqu’une personne d’apparence européenne serait considérée comme la plus belle des Japonaises.”

“Elle parle et écrit dans un japonais beau et poli”, a déclaré Mme Wada. “Elle est plus japonaise que nous.”