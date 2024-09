le mannequin devenu photographe qui a raconté les horreurs de la guerre à Vogue

Kate Winslet s’est battue pendant huit longues années pour obtenir son biopic du photographe de guerre américain Lee Miller Le film a été réalisé et est enfin sorti au Royaume-Uni cette semaine. La Lee en question est l’Américaine Elizabeth « Lee » Miller, une femme remarquable dont la vie glamour et colorée a souvent éclipsé sa carrière de photographe.

Miller n’était pas seulement un mannequin de premier plan pour des magazines comme Vogue, Harper’s Bazaar et Vanity Fair, elle était également une importante photographe surréaliste et une courageuse correspondante de guerre qui a documenté les atrocités de la Seconde Guerre mondiale.

Lee Miller est née en 1907 à Poughkeepsie, une petite ville industrielle située à 145 km au nord de New York. Son père, Theodore, était un ingénieur, inventeur et photographe amateur qui a encouragé l’intérêt de Miller pour la photographie, en lui achetant son premier appareil photo, un Brownie en boîte Kodakà l’âge de dix ans.

C’est dans la chambre noire de son père que Miller a commencé à expérimenter le procédé photographique. Elle a également servi de modèle à son père, qui a pris des milliers de photos de sa fille de sa naissance à l’âge adulte, y compris plusieurs portraits nus.

Jeune femme à l’esprit libre, Miller trouve la vie tranquille à Poughkeepsie ennuyeuse et, en 1925, à l’âge de 18 ans, elle persuade son père de l’autoriser à faire un voyage d’études à Paris où elle découvre une ville dynamique, culturelle, artistique et intellectuelle. À son retour à New York en 1926, elle rencontre par hasard le fondateur du magazine Vogue, Condé Nastqui était tellement enchanté par la sophistication et la beauté de Miller qu’il l’invita à devenir mannequin pour le magazine.

Tout au long des années 1920 et 1930, Miller a travaillé avec certains des plus grands photographes de mode de l’époque, notamment Edouard Steichen et Georges Hoyningen-Huene. Cependant, elle a toujours préféré être derrière la caméra que devant.

C’est Steichen qui lui a fait découvrir le Le surréaliste américain Man Ray qui travaillait comme artiste et photographe commercial à Paris. Miller était la muse, l’amante et la collaboratrice de Man Ray à Paris entre 1929 et 1932.

Elle prenait parfois en charge les commandes de photographie commerciale de Man Ray afin qu’il puisse se concentrer sur ses projets artistiques, même si les photographies publiées étaient très rarement créditées à Miller. Elle a également joué un rôle important dans la redécouverte d’un procédé photographique appelé solarisation qui produit des « contours en forme de halo autour des formes et des zones de tonalité partiellement inversée pour souligner les contours du corps », qui pendant des années a été attribué uniquement à Man Ray.

En 1932, Miller revient à New York où elle ouvre sa propre entreprise commerciale, Studios Lee Miller Inc.avant de déménager en Égypte en 1934 pour épouser le riche homme d’affaires égyptien, Aziz Eloui Bey. L’Égypte a inspiré Lee pour créer de nombreuses images surréalistes, notamment son œuvre de 1937 Un portrait de l’espaceCependant, son séjour en Égypte fut de courte durée, tout comme son mariage avec Aziz.

Photographier la guerre

Lee a rencontré le Le surréaliste britannique Roland Penrose à Paris en 1937 et fréquentait son cercle dans le sud de la France – dont Man Ray, le poète Paul Eluard et Pablo Picassoqui l’a peinte de façon mémorable portrait. Miller s’installe à Londres avec Penrose en septembre 1939, juste au moment où la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne. En tant que photographe d’origine surréaliste, le Blitz de Londres en 1940 lui offre une occasion passionnante de capturer l’étrangeté et les bizarreries de la guerre.

Vingt-deux de ses photographies du Blitz ont été publiées dans la publication du ministère de l’Information de 1941. Gloire sinistre : des images de la Grande-Bretagne sous le feuElle fut accréditée auprès de l’armée américaine en 1942, devenant l’une des rares femmes correspondantes de guerre à voyager avec l’armée à travers l’Europe.

Miller était le seul à photographier le combat et à être témoin le siège de Saint-Malo où les Américains ont testé leur nouvelle arme secrète, le napalm. Les photographies de Miller ont été publiées sous forme d’essais photographiques dans les Vogue britannique et américain.

Le rédacteur en chef du Vogue britannique Audrey Withersne souhaitait pas seulement couvrir la mode et la beauté, mais aussi tenir ses lecteurs au courant de l’actualité et des problèmes sociaux. Miller et Withers ont travaillé en étroite collaboration pour transformer le magazine de mode et de style de vie en un magazine qui parle également de ce qui se passe dans le monde, en publiant des articles de mode aux côtés d’histoires et d’images de la guerre.

Dans ses photographies de guerre, Miller a toujours cherché à montrer la vérité. Dans ses photographies de la libération des camps de concentration de Buchenwald et de Dachau en avril 1945, elle a documenté les atrocités du régime nazi dans leurs pires atrocités.

Le lendemain de la photographie de Dachau, elle a posé pour son portrait de guerre le plus célèbre, pris par son ami et collègue, le photographe Life David E. Scherman. Le portrait montre Miller se lave dans le bain d’Hitler dans son appartement de Munich, l’air fatigué mais beau, ses bottes jetées par terre et une photo du Führer posée près des robinets.

Après la guerre, en 1947, Miller tombe enceinte de son unique enfant, Antony Penrose, auteur de La vie de Lee Millersur lequel le film de Winslet est basé, et a épousé son père, Roland Penrose.

En 1949, ils quittent Londres pour s’installer à Farley Farm, dans la campagne de l’East Sussex. Miller se consacre alors à la vie domestique et devient une cuisinière et une hôtesse accomplie. Les scènes qu’elle voit pendant la guerre la hanteront toute sa vie et elle devient dépendante à l’alcool. Aujourd’hui, on lui diagnostiquerait un syndrome de stress post-traumatique. Miller décède à Farley Farm en 1977, laissant derrière elle un héritage photographique extraordinaire, qui a fait l’objet de nombreuses expositions depuis.

