Le mannequin des années 80, Carol Alt, 62 ans, attribue un régime alimentaire cru à un physique jeune au défilé SI Swimsuit

À 62 ans, Carol Alt est fière de sa silhouette svelte.

Le mannequin des années 80, qui a fait ses débuts en maillot de bain Sports Illustrated en 1981, a récemment participé au défilé SI Swimsuit lors de la Miami Swim Week.

L’ancienne cover girl s’est pavanée sur le podium en balançant une pièce à pression blanche Nordstrom et un sarong Gigi C assorti, a révélé le point de vente. Elle portait également un bikini plongeant bleu cobalt avec une couverture cintrée assortie.

Brooks Nader, l’une des quatre cover girls de 2023, a ouvert le spectacle aux côtés de ses trois jeunes sœurs, a rapporté le point de vente. Camille Kostek, la star de la couverture de 2019, est également revenue pour sa sixième apparition sur le podium. Elle a été rejointe par les co-Rookies de l’année 2022 Christen Harper et Katie Austin.

Les sept finalistes du SI Swim Search annuel ont également fait leurs débuts sur la piste. L’appel de casting annuel, qui vise à découvrir la nouvelle star du point de vente, reçoit chaque année des milliers de soumissions de mannequins pleins d’espoir. Les lecteurs peuvent voter jusqu’au 31 août.

Alt a clôturé le spectacle de 30 minutes avec les autres vétérans de SI Swimsuit Roshumba Williams, Samantha Hoopes, Elsa Benitez et Vendela Kirsebom.

La star est apparue dans plus de 700 magazines tout au long de sa carrière longue de plusieurs décennies. Elle a marqué la couverture de SI Swimsuit en 1982 après avoir été photographiée par John G. Zimmerman au Kenya. Elle a été saluée comme « The Next Million Dollar Face » par Life Magazine et peu de temps après, Playboy est venue l’appeler, la couronnant « La plus belle femme du monde ».

Sa dernière apparition en SI Swimsuit remonte à près de 10 ans.

« J’adore, c’était tellement amusant ! » Alt a déclaré à DailyMail.com qu’il faisait partie de l’émission. « » C’était une piste assez longue. À mi-chemin, je ne pouvais plus être franc. J’ai dû sourire et rire et interagir avec la foule merveilleuse qui était là. Ils nous ont beaucoup soutenus et nous ont encouragés. «

« Les femmes sont belles à tout âge et à toute taille – soyez heureuse de laisser rayonner votre lumière », a-t-elle ajouté.

Alt a déclaré au point de vente qu’un régime alimentaire cru et un exercice régulier étaient ses secrets pour avoir l’air et se sentir jeune.

Alt est devenu brut en 1996, a rapporté Page Six précédemment. Elle a depuis écrit plusieurs livres sur les « avantages qui changent la vie » du régime alimentaire.

Le régime alimentaire est connu pour être composé d’ingrédients naturels et moins modifiés. Selon le magazine Women’s Health, les aliments sont cuits en dessous de 118 degrés Fahrenheit. Le point de vente a noté que les aliments comprennent les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix, les graines, l’huile d’olive extra vierge et l’huile de noix de coco brute. Le régime alimentaire cru réduit les ingrédients transformés et augmente à la place davantage de fruits et de légumes.

Alt a précédemment déclaré au magazine Parade qu’elle mangeait « des aliments propres, biologiques et non transformés ».

En 2020, Page Six a rapporté qu’Alt suit une routine d’entraînement sans fioritures. Elle alterne entre une chaise Pilates PRO et une machine Core 46. Elle fait également du vélo dans le sauna, saute sur un trampoline, soulève des poids et fait des fentes et des squats. Le magazine Parade a également rapporté qu’elle aimait Yogalates – une combinaison de yoga et de Pilates, ainsi que de cardio.

Sur son site Web, Alt a déclaré qu’elle prêchait « manger 75 à 95% cru ». Elle consomme de la viande nourrie à l’herbe et du poisson frais qui n’est pas élevé à la ferme.

« Il y a dix-sept ans, je vivais sur Afrin, Tums et Tylenol, pour ne citer que quelques-uns des médicaments en vente libre sans lesquels je ne quitterais pas la maison », a écrit Alt. « Aujourd’hui, je n’en prends aucun. Quand les gens me demandent comment j’ai fait, tout ce que je dis, c’est que j’ai changé mon alimentation. Quand je dis que je suis devenu cru, c’est là que je les perds. Ils deviennent tous nerveux et frustrés et me disent qu’ils peuvent ‘ pas être aussi discipliné que moi. »

« Ce qui est incroyable dans mon changement de régime alimentaire, c’est que je pouvais manger plus, je n’avais jamais faim, je ne me sentais jamais mal et j’avais toujours de l’énergie », a-t-elle partagé. « Et aujourd’hui, le cru est partout ! Une fois que vous saurez quoi chercher, vous serez choqué de voir à quel point il est facilement disponible, délicieux et curatif.

En 2017, Alt a expliqué à Fox News Digital ce qui l’a obligée à réorganiser son style de vie.

« Je dois dire que ça a commencé comme un truc de vanité », avait-elle déclaré à l’époque. « J’étais sur un tournage, j’avais 34-35 ans. Il y avait un mannequin de 22 ans… Tout le plateau gravitait autour d’elle parce qu’elle avait cette énergie et cette exubérance pour la vie. Elle sautait partout et s’amusait bien. » temps… elle m’a fait honte. Elle l’a vraiment fait. Je l’ai juste regardée avec fascination. »

« Je n’étais ni en colère ni jalouse d’elle », a-t-elle partagé. « … Mais je me disais : ‘Comment suis-je passée de ça… à me sentir si fatiguée, ballonnée et laide ? Je me cache derrière des rochers et je ne veux pas être ici. Que s’est-il passé ?’ J’ai commencé à faire des recherches et j’ai commencé à prier parce que j’ai réalisé qu’il se passait quelque chose. »

« J’ai tout essayé », a admis Alt. « J’ai essayé le régime de Beverly Hills, mais je vomissais des myrtilles congelées parce que c’était dégoûtant… C’était horrible. J’ai essayé de ne pas manger – tout n’est pas bon pour moi. »

Selon Alt, c’est un ami qui a suggéré le régime alimentaire cru. Et après avoir essayé, elle a recommencé à se sentir bien dans sa peau.

« Toutes ces choses qui me faisaient souffrir, je n’y pensais plus », a-t-elle insisté. « Comme les brûlures d’estomac, les maux de tête, les sinus, les infections – je n’ai plus jamais été dérangé par eux. C’était un soulagement presque immédiat de ces problèmes. On ne nous dit pas que tout cela est lié à la nourriture. On nous dit juste, ‘Acheter une pilule.’ Changer mon alimentation était tout ce que j’avais à faire. »