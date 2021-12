Le mannequin de Sports Illustrated Swimsuit Brooks Nader révèle le secret de son look pur et audacieux

Brooks Nader vous invite à parcourir ses vêtements.

Le mannequin de Sports Illustrated Swimsuit ouvre son placard sur Penderie, une application de vente au détail de vêtements de luxe et vintage qui a collaboré avec les autres stars de SI Swimsuit Marquita Pring et Olivia Culpo. Il permet aux utilisateurs de parcourir les collections d’influenceurs recherchés et d’emprunter ce qu’ils veulent. C’est un moyen idéal de louer de la haute couture pour n’importe quelle occasion sans faire des folies sur des pièces permanentes.

Le natif de Baton Rouge a rejoint la famille SI Swimsuit dans le cadre de l’appel de casting ouvert 2019. Après avoir remporté la recherche de modèles, Nader a photographié sa recrue à Bali. Elle a depuis fait sa marque sur le tapis rouge grâce à ses styles audacieux et torrides.

Nader a parlé à Fox News de ses looks incontournables, de sa transparence et de la façon dont elle évite les dysfonctionnements de la garde-robe.

Fox News: Pouvez-vous nous parler de votre implication dans l’application Wardrobe ?

Brooks Nader : Wardrobe m’a été présenté par Marquita Pring, un autre modèle de maillot de bain Sports Illustrated et ma petite amie. Avec le changement des saisons, le fait de vivre dans des espaces restreints et de recevoir constamment de nouveaux vêtements à cause de mon travail, il est difficile de suivre le rythme.

J’essaie toujours de donner autant que je peux, donc je ne gaspille pas et je garde des choses que je ne porte pas. J’ai essayé différentes applications qui vous permettent de revendre et rien n’a été super efficace ou utile. Et j’ai de superbes pièces que j’ai portées à différents défilés de mode et événements. Je veux qu’ils aillent chez quelqu’un de spécial. Alors, quand j’ai entendu parler de l’application, cela a vraiment attiré mon attention. Ils ont tendu la main et ont eu la gentillesse de promouvoir ma garde-robe. Je suis donc ravi de travailler avec eux.

Fox News: Marquita Pring et Olivia Culpo ont toutes deux partagé leurs placards avec Wardrobe. Qu’est-ce que ça fait de suivre leurs traces ?

Nader : Je suis de bons amis avec ces deux femmes, donc j’étais déjà convaincu par l’idée. Et ils ont toujours des pièces incroyables dans leur garde-robe. Donc, s’ils partagent leurs affaires, vous savez que c’est légitime. Mais j’aime aussi l’idée que vous n’avez pas à posséder les vêtements. Vous pouvez les emprunter à des personnes que vous admirez sur les réseaux sociaux au lieu de vous engager et de garder pour toujours quelque chose que vous ne porterez probablement plus.

Fox News: Vous êtes connue pour vos looks audacieux. D’où vient votre confiance ?

Nader : Je pense que j’ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. Ma mère a commenté une photo de moi sur le tapis rouge et a dit : « Je me souviens quand tu avais cinq ans et que tu as dit : ‘Ce sont les chaussures que je vais porter sur un tapis rouge un jour.' » Je pense que j’ai toujours voulait faire partie de la mode. Je ne veux pas dire que je suis né avec parce que certaines choses peuvent affecter votre confiance en vous et la diminuer un peu, surtout être aux yeux du public. Mais j’aime expérimenter avec mon style personnel.

Et aussi, Sports Illustrated a beaucoup aidé ma confiance en moi. Vous êtes entouré de quelques-uns des mannequins les plus influents et les plus beaux. Non seulement ils ont la reconnaissance, mais ils ont aussi de beaux cœurs, et ils sont encore plus magnifiques à l’intérieur. C’est une communauté très stimulante d’en faire partie. Et cela m’a certainement aidé à trouver ma place dans le monde en tant que modèle.

Fox News: Quel est votre secret pour porter vos célèbres pièces transparentes sur le tapis rouge ?

Nader : Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre (rires). J’ai une équipe de style incroyable, et ils ont toujours des petits trucs pour donner l’impression que tu es nu. Tout est très transparent et vous ne voyez rien du tout. Mais ils ont du ruban adhésif qui correspond parfaitement à mon teint. Ils ont de petites couvertures de mamelon et ensuite du maquillage pour correspondre à mon teint. Mais le ruban adhésif très résistant a été le plus efficace.

Fox News: Ont-ils déjà utilisé quelque chose de vraiment surprenant ?

Nader : Oui, en fait sur le tapis rouge le plus récent. Je portais une robe marron. Ils ont utilisé ces petits couvre-tétons et les maquilleurs ont recouvert les couvre-tétons d’une teinte différente pour correspondre à mon teint. C’était probablement notre meilleure reprise à ce jour.

Fox News: Avez-vous déjà eu un dysfonctionnement de votre garde-robe ou un quasi-accident ? Qu’est-ce qui a sauvé la journée?

Nader : Oh, j’ai eu tellement d’accidents évités de justesse. Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre mon amour des robes transparentes et comment tout dissimuler parfaitement. J’ai eu un moment de pure robe où je portais ce sous-vêtement taille haute qui était beaucoup trop léger. Et ça se voyait à travers la robe. Mais vous vivez et apprenez de l’expérience.

Fox News: Quelles sont les pièces incontournables qui sont toujours dans votre garde-robe ?

Nader : J’adore les bottes de combat. Je les aime en été et en hiver. L’été, j’aime les associer à des shorts de motard. Et en hiver, je les aime avec des robes. Je les ai dans tellement de couleurs. J’aime aussi les jeans boyfriend larges et amples. Je n’aime pas les jeans skinny. J’aime les choses surdimensionnées, presque comme des vêtements de garçon. Ils sont très décontractés, confortables et chics à la fois.

Fox News: Comment gérez-vous les critiques sur les réseaux sociaux, surtout quand il s’agit de vos ensembles audacieux ?

Nader : Ma mère m’a appris que blesser les gens blesse les gens. Je ne commente pas des choses méchantes au hasard sur les pages des gens. Je pense que si quelqu’un ressent le besoin de le faire, alors il doit avoir quelque chose qui se passe avec lui-même. Donc je me sens mal pour eux, honnêtement. Il faut du temps pour aller sur la page de quelqu’un et écrire quelque chose de méchant juste pour essayer de gâcher sa journée. Ils doivent donc traverser quelque chose par eux-mêmes qui leur font ressentir le besoin de démolir les autres.

Fox News: Vous avez déjà dit que SI vous met toujours à l’aise sur le plateau. Comment?

Nader : Ils sont une centrale électrique d’une marque pour une raison. Cela vient en grande partie de ce que les mannequins doivent gérer dans l’industrie de la mode et des critiques qu’ils reçoivent pour perdre du poids pour un tournage. Et puis Photoshop pour couper votre taille ou vos hanches. Mais avec SI, c’est complètement différent.

[Editor] MJ [Day] dit toujours: « Ne perdez pas une livre. Vous avez l’air parfait. » Vous pouvez réserver SI et manger un hamburger parce qu’ils vous veulent pour vous. Ils ne veulent pas que vous vous modifiiez. Ils ne veulent pas que vous changiez une seule chose sur vous-même. Et ils vous encouragent en chemin. Ils vous encouragent constamment, ce qui est si rare dans l’industrie de la mode. Il est difficile de ne pas se sentir bien dans sa peau après avoir travaillé avec eux.

Fox News: Vous voyez-vous apparaître dans le prochain numéro ?

Nader : J’espère toujours que je reçois cet appel. J’aimerais être dans SI pour toujours. C’est l’une de mes équipes préférées dans l’entreprise pour travailler [with]. Le magazine me tient tellement à coeur. J’ai toujours rêvé d’en faire partie et j’ai fini par fonder une famille. Chaque année devient mon shooting préféré. Alors j’adorerais être de retour à coup sûr.

Fox News: La nouvelle année approche à grands pas. À quoi ressemble votre routine de remise en forme ces jours-ci?

Nader : C’est tellement drôle parce que je me suis relâché ces dernières semaines. J’ai voyagé pour le travail et je suis dans une ville différente chaque jour. Mais je dois m’y remettre. J’adore la boxe au Gotham Gym. J’y vais presque tous les jours quand je suis chez moi. Et je vais aussi à leur autre endroit à Miami quand je suis là pour le travail. Mon entraîneur Rob [Piela], c’est le propriétaire du gymnase et il est devenu l’un de mes amis les plus proches. C’est le meilleur du métier. Il entraîne Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber – tout le monde. Il est incroyable dans ce qu’il fait, et il m’a formé pour tous mes problèmes d’IS afin que je puisse me sentir au mieux de ma forme.