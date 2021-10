Le mannequin de maillot de bain SI Chanel Iman réfléchit à la pose pour le magazine : « C’est amusant d’être entouré de femmes qui vous responsabilisent »

Chanel Iman sait une chose ou deux sur le coup d’envoi du 2021 NFL saison avec style.

Le mannequin et épouse de Géants de New York le receveur large Sterling Shepard s’est récemment associé à BIC pour lancer la marque Marqueurs de tatouage temporaire BodyMark, qui sont disponibles dans les couleurs d’équipe et les pochoirs de logo représentant les 32 équipes.

Mais avant que la femme de 30 ans n’encourage son beau, la mère de deux enfants et l’ancien ange de Victoria’s Secret figuraient sur les pages de Sports Illustrated Swimsuit, devenant rapidement une pin-up recherchée.

La star a parlé à Fox News du tournage pour la marque emblématique, de la façon dont elle reste en forme toute l’année, ainsi que de certains de ses plaisirs coupables.

Fox News: Vous avez déjà fait sensation sur les pages de Sports Illustrated Swimsuit. Comment était-ce de tourner pour eux ?

Chanel Iman : Tourner avec Sports Illustrated est toujours aussi excitant parce que j’aime l’équipe avec laquelle je travaille. Les endroits que vous voyagez pour Sports Illustrated sont parmi les plus beaux endroits que je connaisse de ma vie. C’est juste amusant d’être entouré de femmes qui vous responsabilisent et vous font vous sentir bien pendant que vous êtes au travail.

J’ai toujours acheté Sports Illustrated quand j’étais adolescente. J’ai prié pour travailler un jour avec eux. C’est donc définitivement un exploit pour moi d’être l’une des filles de Sports Illustrated.

Fox News: En grandissant, qui était un modèle que vous admiriez ?

Chanel Iman : Tyra Banks était l’une d’entre elles. Puis Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell. Il y a beaucoup de filles que j’ai toujours admirées.

Fox News: Quand il s’agit de vous préparer physiquement pour une séance photo, avez-vous une certaine routine d’entraînement ?

Chanel Iman : Quand je sais que j’ai un tournage à venir, j’essaie de mieux manger. C’est la chose la plus difficile pour moi. Je vais faire de l’exercice, mais l’alimentation… Mes habitudes alimentaires sont plutôt mauvaises *rires*. Je vais donc essayer de manger des repas plus sains et de boire beaucoup d’eau.

Fox News: Avancez rapidement, parlez-nous de votre nouveau partenariat avec BIC.

Chanel Iman : Eh bien, je suis ravi de faire équipe avec BIC pour aider les fans de football du monde entier à personnaliser leurs styles de match de la NFL. La série BodyMark by BIC NFL sera un élément essentiel de mon look de jour de match, que je l’acclame dans les tribunes ou que je regarde à la télévision à la maison.

Fox News: Cela commence vraiment à ressembler à l’automne ces jours-ci. Quelle est la chose que nous devrions tous avoir dans nos placards pour une saison d’automne élégante et pourquoi ?

Chanel Iman : Pour moi, [I invest in] des manteaux chauds, car vivre à Jersey, il fait vraiment froid ici – et une bonne paire de bottes. Ce sont toujours les deux choses dont j’ai besoin à l’automne.

Fox News: Quand il s’agit de gameday, nous ne pouvons pas oublier la nourriture. Quels sont vos favoris ?

Chanel Iman : Les hot-dogs au bœuf sont mes préférés. Frites. J’adore la malbouffe. Alors aux jeux, j’adore grignoter.

Fox News: Quand ce n’est pas le jour du match, qu’y a-t-il dans votre assiette ?

Chanel Iman : J’ai la dent sucrée tout le temps et j’essaie de m’empêcher d’en faire trop. Mais le jour de ma triche, j’adore Krispy Kreme, la crème glacée, la tarte aux pommes et le cordonnier aux pêches. Ce sont mes choses préférées – mes desserts préférés.

Fox News: Comment rester en forme toute l’année ? À quoi ressemble votre programme de remise en forme ?

Chanel Iman : Eh bien, je m’entraîne quatre fois par semaine pendant une heure chaque jour. Je fais de mon mieux pour manger plus sainement, mais c’est toujours un défi sur lequel je travaille parce que j’aime la nourriture.

Fox News: Si nous devions fouiller votre frigo, que trouverions-nous ?

Chanel Iman : Tout ce que vous pouvez faire pour le petit déjeuner. J’achète beaucoup chez Whole Foods et Trader Joe’s. Il y a donc plein de fruits et légumes bio, de l’eau, du jus pour les enfants et du lait.

Fox News: Avez-vous des séances d’entraînement que vous aimez vraiment?

Chanel Iman : J’aime courir – c’est mon truc. Je cours et je travaille avec un entraîneur personnel qui m’aide à tout resserrer et tonifier.

Fox News: Quelle est votre routine beauté ? Tu es toujours magnifique sur tes photos.

Chanel Iman : Je suis très simple. Si je me maquille, j’utilise les lingettes Neutrogena. J’aime le savon Dove pour nettoyer ma peau et j’hydrate avec Pond’s.

Fox News: Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite avoir un mode de vie plus sain ? Quelqu’un qui a du mal à se sentir motivé ou à gagner du temps ?

Chanel Iman : Je pense que nous avons tous des objectifs et parfois il faut juste rester concentré. Je dirais de rester concentré pour atteindre l’objectif que vous voulez pour vous-même. S’il s’agit de remise en forme, réduisez ce que vous mangez et [be mindful of] du sucre. Pour moi en ce moment, j’essaie de boire plus d’eau pour pouvoir réduire ma consommation de jus.

Fox News: Quel est un truc ou une astuce que vous pouvez nous donner pour bien paraître sur nos photos ?

Chanel Iman : Quand je suis heureux dans ma vie, cela se voit vraiment dans ma confiance et c’est de là que vient ma confiance. Être fidèle à soi-même et aimer la vie. Être simplement heureux dans la vie, répandre la positivité et l’amour est la façon dont je me sens bien à l’intérieur.