Le mannequin Christy Turlington ne veut pas de chirurgie plastique : « J’adore voir un vrai visage »

Cela fait quelques années que le mannequin Christy Turlington n’a pas foulé les podiums, mais ses conseils en matière de beauté ainsi que son avertissement de la chirurgie esthétique sont toujours pertinents pour l’industrie aujourd’hui.

Partisan du vieillissement naturel, Turlington a partagé sa propre perception de ce qui fait d’une femme une icône de la beauté.

« Les femmes qui sont restées à l’écart de l’augmentation d’elles-mêmes, ce sont les femmes que j’admire vraiment. J’adore voir un vrai visage. Le visage de quelqu’un qui a vécu sa vie », a-t-elle déclaré à Marie Claire.

CHRISTY TURLINGTON DIT QUE L’INDUSTRIE DE LA MODÉLISATION « EST ENTOURÉE DE PRÉDATEURS »

« Je dirais que mes icônes de beauté sont des gens comme Jane Birkin. Ils ont le genre de visages que j’aime voir, et nous n’en voyons plus autant dans le monde. Jane a vieilli à sa manière. Elle était aussi belle à la fin de sa vie comme elle l’était au début », a-t-elle déclaré à propos du défunt mannequin, décédé le mois dernier à 76 ans.

LES ICÔNES DES ANNÉES 90 CINDY CRAWFORD, CHRISTY TURLINGTON ET HELENA CHRISTENSEN RÉUNIS POUR LA CÉLÉBRATION DES FÊTES

« Je serai l’un de ces visages. Je suis l’un de ces visages », a souligné Turlington, 54 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’un des nombreux mannequins éminents des années 90, dont Cindy Crawford, Claudia Schiffer et Linda Evangelista, Turlington a toujours prêché qu’elle ne modifierait pas son visage.

« Pendant des années, ces choses n’existaient même pas : le collagène, les cellules graisseuses, les trucs fous que les gens font, je ne peux pas les imaginer », avait-elle précédemment déclaré à Town & Country.

« Tout d’abord, je n’ai pas le temps. Deuxièmement, je ne pense pas que ça ait l’air bien. Peut-être que je penserais différemment si je pensais que ça avait l’air bien, et que ça ne faisait pas mal, et que ça n’envoyait pas de mauvais messages aux jeunes. Mais je n’ai jamais vu quelqu’un à qui j’ai dit ‘Oh, c’est une bonne idée.’ Ça m’a l’air flippant. »

Turlington, qui a toujours soutenu qu’elle n’avait pas peur de vieillir, admet porter un minimum de maquillage tout au long de la journée et avoir une routine de soins de la peau enrégimentée. Avec toute cette beauté sans effort, Turlington prend activement soin d’elle-même mentalement et physiquement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’ai pratiqué le yoga pendant la plus grande partie de ma vie, c’est donc mon préféré », a-t-elle déclaré à Marie Claire. « J’adore faire de la randonnée. Je cours aussi. J’ai toujours été un coureur qui n’utilise pas de musique et n’apporte rien à écouter. J’aime un peu cette déconnexion. Parfois, je fais un cours de Pilates avec un petit groupe de amis, mais je pense que parce que ma vie est assez occupée, c’est bien d’avoir un peu de solitude. »

« Je ne médite pas pendant de longues périodes chaque jour, mais j’incorpore quelques minutes. C’est toujours une activité de centrage très simple et directe. C’est bien parce qu’une fois que vous avez ces outils et que vous les connaissez, vous savez à quelle vitesse ils peuvent vous ramener à vous-même et en quelque sorte vous ramener à un endroit qui n’est pas si stressant. Reconnecter avec le souffle peut changer mon attitude complète à propos de presque n’importe quoi.