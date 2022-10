Le mannequin britannique OnlyFans Abigail White reconnu coupable d’avoir poignardé la mort de son ex après une rupture

Le mannequin britannique OnlyFans Abigail White, qui est passée par Mitzee Lewis en ligne et s’est fait appeler “Fake Barbie”, a été condamnée à la prison à vie vendredi pour avoir poignardé mortellement son ex-petit ami fin mars.

Le tribunal de la Couronne de Bristol a déclaré la femme de 23 ans coupable d’avoir poignardé son ex-petit ami, Bradley Lewis, 22 ans, au cœur à leur domicile du sud du Gloucestershire quelques heures après sa rupture avec elle.

White, qui aurait gagné 54 000 $ par an sur OnlyFans, a appelé une ambulance quelques minutes après le coup de couteau du 25 mars, mais a menti et a dit aux autorités que Lewis s’était poignardé.

“Je n’ai pas poignardé Bradley”, a déclaré White à la police après son arrestation, soupçonnée de meurtre, a rapporté le New York Post.

Lewis a été emmené dans un hôpital voisin où il est décédé quelques heures plus tard. Une autopsie a révélé plus tard que le seul coup de poignard à la poitrine avait pénétré son cœur.

Au cours du procès de deux semaines, White a insisté sur le fait que l’attaque meurtrière était une “erreur” et qu’elle voulait seulement “choquer et effrayer” Lewis, selon le New York Post.

“Nous nous disputions, et il me poussait et j’étais dans le couloir. Je suis allé dans la cuisine et j’ai vu le couteau sur le côté”, aurait déclaré White au tribunal. “Je l’ai ramassé et je suis retourné vers Brad. Je suis allé vers lui pour l’électrocuter, lui faire peur avec le couteau, et avant que je ne m’en rende compte, je l’avais poignardé.”

Elle a également dit qu’elle était bouleversée et qu’elle avait pris le couteau avec colère, mais qu’elle ne voulait pas blesser Lewis ou le tuer.

Les jurés en ont appris plus sur White et sur ce qui s’est passé entre elle et Lewis avant le coup de couteau mortel. Décrite comme une “nuit de violence”, White se serait enivré dans un pub avant de revenir à la maison après la rupture.

White traversait une “période mouvementée de sa vie” après avoir perdu une grossesse et découvert que Lewis la trompait, selon le New York Post.

Au tribunal, le mannequin a déclaré qu’elle n’avait pas menti au sujet des coups de couteau pour se protéger, mais parce qu’elle avait peur.

“J’étais inquiète de ce qui allait m’arriver, à Brad et à la famille… J’aurais juste aimé dire la vérité depuis le début”, a-t-elle déclaré.

White a nié l’accusation de meurtre portée contre elle et a plutôt plaidé coupable d’homicide involontaire coupable en raison d’une responsabilité réduite.

Après 12 heures de délibérations, le jury s’est rangé du côté de l’accusation et a déclaré White coupable de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie avec une peine minimale de 18 ans.