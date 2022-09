Le mannequin birman Han Lay se tourne vers le Canada pour demander l’asile, après avoir craint d’être arrêté par l’armée

Une mannequin du Myanmar qui craignait d’être arrêtée par le gouvernement militaire du pays si elle était forcée de rentrer chez elle après son exil s’est envolée pour le Canada, qui, selon elle, lui a accordé l’asile.

Thaw Nandar Aung, également connu sous le nom de Han Lay, est parti sur un vol depuis l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok tôt mercredi matin, selon Archayon Kraithong, commissaire adjoint du Bureau thaïlandais de l’immigration. Il a dit qu’il n’était pas autorisé à révéler sa destination.

Thaw Nandar Aung a déclaré mardi à Radio Free Asia, un radiodiffuseur financé par le gouvernement américain, qu’elle se dirigeait vers le Canada, après y avoir obtenu l’asile politique avec l’aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’ambassade du Canada en Thaïlande.

Entrée refusée en Thaïlande

“Tout s’est passé si vite et je n’ai que quelques vêtements. Je vais donc devoir accepter ce qu’ils ont prévu pour moi”, a-t-elle déclaré.

“J’ai parlé au nom du Myanmar partout où je vais. J’ai parlé aux médias de mon pays pendant mon séjour en Thaïlande. Puisque le Canada est un endroit sûr pour moi, j’aurai plus d’occasions de m’exprimer sur la question. Et comme vous savez, il y a une grande communauté birmane au Canada, donc je suis sûr que je pourrai continuer la lutte pour le Myanmar avec leur aide. »

Un appel téléphonique à l’ambassade du Canada demandant des commentaires n’a pas été immédiatement retourné.

Thaw Nandar Aung avait été bloquée à l’aéroport de Bangkok après que les autorités thaïlandaises lui aient refusé l’entrée à son arrivée le 21 septembre, après un court voyage au Vietnam. Elle vivait en Thaïlande mais avait besoin de repartir et d’entrer à nouveau pour prolonger son séjour.

Un mannequin accuse l’armée d’égoïsme et d’abus de pouvoir

À l’aéroport, elle a rencontré des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d’éviter d’être renvoyée au Myanmar. Les personnes qui se voient refuser l’entrée en Thaïlande sont généralement expulsées vers leur dernier point de départ, mais l’agence des Nations Unies l’a informée qu’elle serait arrêtée au Vietnam puis rapatriée au Myanmar. Une porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’elle s’était vu refuser l’entrée en Thaïlande “en raison d’un problème avec son document de voyage”.

Thaw Nandar Aung a dénoncé les dirigeants militaires de son pays l’année dernière sur la scène du concours de beauté Miss Grand International qui s’est tenu à Bangkok. Elle a accusé l’armée d’égoïsme et d’abus de pouvoir pour avoir utilisé la force létale pour écraser des manifestations pacifiques, et elle a également lancé un appel à l’aide internationale pour son pays.

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir en février 2021 du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi et a fortement réprimé l’opposition généralisée à son régime. Des critiques, dont des acteurs et d’autres célébrités, ont été arrêtés pour des accusations passibles de peines allant de trois ans d’emprisonnement à la peine de mort.

Les experts de l’ONU qualifient la violence au Myanmar de guerre civile

En juillet, les autorités ont exécuté quatre militants accusés d’être impliqués dans des activités terroristes, et les experts de l’ONU ont décrit la violence dans le pays comme une guerre civile.

Thaw Nandar Aung a déclaré qu’elle avait été accusée par contumace en septembre 2021 de sédition pour s’être prononcée contre la prise de contrôle militaire lors du concours et en ligne. L’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

REGARDER | Les dirigeants mondiaux condamnent l’exécution de militants des droits de l’homme : Le gouvernement militaire du Myanmar exécute 4 militants pro-démocratie Quatre militants pro-démocratie ont été exécutés par l’armée au pouvoir au Myanmar. Cela a suscité des cris d’indignation de la part des dirigeants internationaux et des appels à l’action pour renverser le gouvernement militaire.

Human Rights Watch, basé à New York, a accusé le gouvernement militaire du Myanmar d’avoir révoqué ou autrement interféré avec le passeport de Thaw Nandar Aung, faisant d’elle “la victime d’un acte politique délibéré de la junte pour la rendre apatride lorsqu’elle est revenue du Vietnam en Thaïlande”. Il a déclaré que la tactique avait également été utilisée contre d’autres critiques.

“Il ne fait aucun doute que ce qui s’est passé était un piège pour tenter de forcer Han Lay à retourner au Myanmar, où elle aurait été immédiatement arrêtée, probablement maltraitée en détention et emprisonnée”, a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint du groupe pour l’Asie dans un e-mail. déclaration. “Heureusement, elle a reçu de bons conseils pour rester à l’aéroport et attendre le type de protection dont elle avait besoin. C’était une victoire pour les droits et la protection des réfugiés.”