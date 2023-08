Le mannequin Bella Hadid affronte le ministre israélien Itamar Ben-Gvir | Nouvelles du monde

Le mannequin américain Bella Hadid s’est heurté au ministre israélien de la Sécurité nationale à propos de ses remarques sur les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Lors d’un entretien avec N12 News mercredi, Itamar Ben-Gvir a exprimé l’opinion que les droits à la sécurité et à la mobilité des colons juifs en Cisjordanie occupée avaient plus de poids que ceux des Palestiniens.

La population palestinienne s’est constamment opposée aux restrictions de voyage, y compris aux points de contrôle, imposées par Israël en Cisjordanie – une région où elle exerce une autonomie partielle.

M. Ben-Gvir, qui réside dans la colonie juive de Kiryat Arba, près de la ville d’Hébron, en Cisjordanie, a affirmé que ces restrictions étaient cruciales pour garantir la sécurité de sa famille.

Il a déclaré : « Le privilège de ma famille, y compris mon conjoint et mes enfants, de voyager à travers la Judée et la Samarie prime sur le droit de mobilité des résidents arabes », faisant allusion à la Cisjordanie par son ancien nom hébreu.

Hadid, 26 ans, dont les racines paternelles sont palestiniennes et qui est une ardente défenseure des droits des Palestiniens, a exprimé ses critiques à l’égard de la déclaration de M. Ben-Gvir sur Instagram, où elle compte près de 60 millions de followers.

Dans un message partagé jeudi, elle a écrit : « En aucune circonstance, à aucun moment, particulièrement en 2023, une vie ne devrait être considérée comme plus précieuse que celle d’une autre, notamment en raison de son appartenance ethnique, de sa culture ou d’une animosité infondée. »

Bella Hadid a publié une déclaration sur ses histoires Instagram





Hadid qualifié d' »opposant à Israël »

En réponse, M. Ben-Gvir a publié vendredi une déclaration qualifiant Hadid d’« opposant à Israël » et a allégué qu’elle avait publié de manière sélective une partie de l’interview sur ses réseaux sociaux pour le décrire injustement comme un fanatique.

Il a par la suite semblé réitérer ses propos en déclarant : « Non seulement je ne retire pas ce que j’ai dit, mais je le répète : notre droit de rentrer chez nous en paix, d’errer en Judée et Samarie et de ne pas se faire tuer est plus grand. que le droit à la liberté de mouvement des résidents de l’Autorité palestinienne.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé jeudi les propos de M. Ben-Gvir, les qualifiant de « répugnants et pleins de préjugés », et a affirmé que ces propos soulignaient encore davantage le système israélien d’apartheid et de domination juive. Israël réfute cependant toute allégation selon laquelle un régime d’apartheid serait maintenu à l’égard des Palestiniens.

Manifestations devant le domicile du ministre

Suite aux remarques du ministre de la Sécurité, des militants de gauche ont manifesté vendredi devant le domicile de M. Ben-Gvir contre les efforts du gouvernement israélien pour réformer le système judiciaire.

La police arrête un militant israélien lors d’une manifestation près de la résidence du ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale





Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a renouvelé ses efforts pour limiter l’autorité de la Cour suprême, déclenchant une vague de protestations sans précédent à travers le pays.

Le gouvernement de M. Netanyahu, caractérisé par sa position religieuse et nationaliste, a introduit une refonte globale peu après son entrée en fonction en janvier.

Au cœur des modifications proposées se trouvent les restrictions sur le champ d’action de la Cour suprême, ce qui renforce l’influence du gouvernement dans la nomination des juges.

Escalade de la violence

La Cisjordanie a été témoin d’une escalade de la violence au cours des 15 derniers mois, marquée par de fréquentes opérations militaires israéliennes, des assauts palestiniens dans les rues et des cas d’attaques de colons juifs contre des communautés palestiniennes.

Depuis janvier, les hostilités ont entraîné la mort d’au moins 188 Palestiniens et 35 personnes en Israël.

M. Ben-Gvir, membre de la coalition religieuse et nationaliste de M. Netanyahu, a un historique de condamnations liées au soutien au terrorisme et à la rhétorique anti-arabe. Il affirme que ses opinions sont devenues plus équilibrées depuis son entrée au gouvernement, mais n’a pas fourni plus de détails.

Israël a pris le contrôle de la Cisjordanie lors du conflit au Moyen-Orient de 1967. Bien qu’il soit considéré comme illégal par la majorité des pays, y compris les Nations Unies, Israël a continué à étendre de nombreuses colonies, une position qu’Israël conteste.