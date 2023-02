Le mannequin américain qui a perdu sa lèvre lors d’une attaque de chien partage des images de transformation.

La mannequin américaine de 23 ans, Brooklinn Khoury, était excitée et prête à apparaître dans une publicité télévisée. Mais la veille, elle a été victime d’une horrible attaque de Pitbull au cours de laquelle elle a perdu sa lèvre supérieure et une partie de son nez. L’incident a eu lieu en novembre 2020 et maintenant un peu plus de deux ans plus tard, elle a enfin pu partager à nouveau son beau sourire avec le monde. Brooklinn a partagé des clichés de la chirurgie de reconstruction des lèvres qu’elle a subie. Le mannequin a tenu ses abonnés au courant de l’ensemble du processus tout au long des six chirurgies esthétiques qu’elle a subies. Dans son dernier message sur son Instagram, Brooklinn a partagé que chaque fois qu’elle se sent confuse quant à la prochaine étape de l’opération qu’elle doit subir, son chirurgien “la cartographie toujours sur le dernier visage Moulage que nous créons”. Ensuite, les chirurgiens aideront à recréer l’arc de Cupidon et les colonnes centrales. Découvrez sa dernière mise à jour ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont loué le modèle pour son courage de s’accrocher et de subir toutes ces chirurgies. Ils ont souhaité bonne chance à Brooklinn Khoury pour ses opérations à venir. D’autres ont fait remarquer qu’ils étaient ravis de voir le résultat final. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Bien que vous n’ayez pas eu beaucoup de chance, vous avez pourtant tellement de chance d’avoir un brillant chirurgien, un artiste.”

“Comme cela doit être excitant pour vous, chaque fois que je suis impressionné par le travail incroyable que votre chirurgien a accompli, bénissez ses mains et bénissez votre courage”, a commenté un autre utilisateur.

Un autre a écrit : « Bonne chance ! Je sais qu’il est difficile de passer à travers chaque opération, procédure et visite, mais vous l’avez géré avec grâce comme un champion et je suis vraiment fier de vous et heureux pour vous ! Je ne peux pas attendre que tout soit fini et que vous n’ayez jamais à en avoir un autre.

Selon Mirror, l’incident s’est produit alors qu’elle rendait visite à sa famille en Arizona, aux États-Unis. Sa première opération a duré 20 heures et a coûté 400 000 $. Pour reconstruire sa lèvre supérieure, les médecins ont prélevé de la peau et une artère sur son bras. Ce n’était que le début de ses chirurgies de reconstruction des lèvres. Elle avait besoin d’avoir plusieurs longues séances sous le bistouri. La jeune femme de 23 ans a trouvé du soutien auprès de ses parents et de sa petite amie, l’ancienne star de Dance Moms, Chloe Lukasiak.

