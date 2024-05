Actualités américaines





La dernière femme à avoir formulé des allégations troublantes d’agression sexuelle contre le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs affirme qu’elle a gardé ses vêtements non lavés de la nuit où il l’aurait agressée, enveloppés dans un sac en plastique pendant plus de deux décennies.

Crystal McKinney, ancienne mannequin et star de la télévision de Géorgie, affirme avoir été droguée et agressée sexuellement par Combs en 2003, selon le costumedéposé dans le district sud de New York.

McKinney, qui s’est fait connaître pour la première fois après avoir remporté le premier concours de beauté « Model Mission » de MTV en 1998, alors qu’elle avait 17 ans, était un mannequin prometteur lorsqu’elle a été invitée à assister à un événement de la Fashion Week pour hommes à New York en 2003.

Crystal McKinney a accusé Sean « Diddy » Combs de l’avoir agressée sexuellement en 2003 dans son studio de New York. FilmMagie McKinney a gardé les vêtements non lavés de la nuit où Combs aurait été agressé dans un sac, selon son procès. Instagram/Diddy

La jeune femme alors âgée de 22 ans s’est fait dire par une personne appelée uniquement « la créatrice » dans le dossier que Combs pourrait l’aider à « faire progresser sa carrière de mannequin » et a organisé une rencontre.

La créatrice s’est assurée que McKinney avait retouché ses racines pour lui donner un aspect « blond platine », lui a fait poser des extensions de cheveux et l’a parée d’une tenue révélatrice pour qu’elle paraisse attirante aux yeux du rappeur, selon le procès.

McKinney était vêtu « d’un manteau en cuir noir avec une capuche en fourrure, d’une chemise en V beige en mousseline translucide, d’un sac à main doublé de fourrure et d’un jean incrusté de bijoux », indique le costume.

« En raison des événements traumatisants qui se produiront plus tard, la plaignante a conservé les vêtements non lavés de cette nuit-là dans son placard où ils restent dans une pellicule plastique », indique le dossier.

McKinney a été emmené voir le rappeur au Cipriani Downtown où Combs, le designer et d’autres mangeaient et buvaient.

« Une fois assis, Combs a fait une démonstration très publique en s’adressant au plaignant d’une manière sexuellement suggestive qui s’est poursuivie tout au long du dîner », affirme la poursuite.

Il lui a dit qu’elle était « belle » et lui a même murmuré à un moment donné qu’elle « allait réussir » en tant que mannequin, selon le dossier.

Combs a expliqué qu’il avait une influence significative dans le monde de la mode et que les deux numéros ont échangé.

McKinney allègue que Combs l’a forcée à lui faire une fellation dans son studio de New York en 2003. MTV

Crystal McKinney était un mannequin prometteur lorsqu’elle a rencontré le rappeur lors d’un événement de la Fashion Week masculine en 2003. MTV

Tout au long du dîner, Combs était « coquette, à la limite lorgnante » avec McKinney et remplissait continuellement son verre de vin. À la fin du repas, Combs a dit qu’il voulait mieux la connaître et lui a dit de l’appeler plus tard.

Ils se sont rencontrés plus tard dans la nuit dans son studio de West 44th Street à Midtown, où elle a trouvé Combs et d’autres hommes en train de boire et de fumer de l’herbe. Lorsqu’on lui a proposé de l’alcool et du pot, elle a accepté – mais après avoir dit qu’elle n’en voulait plus, Combs a fait pression sur McKinney pour qu’elle continue de boire et de fumer.

Remarquant son état d’ébriété dans lequel elle a dit qu’elle avait l’impression de « flotter », McKinney allègue qu’il l’a entraînée dans une pièce du fond et a commencé à l’embrasser de force, selon la poursuite.

Le magnat l’a alors forcée à lui faire une fellation malgré ses protestations.

« Alors qu’elle était agressée, la plaignante s’est sentie paniquée et physiquement malade », ont déclaré ses avocats.

La vidéo montre Combs attaquant son ex Cassie Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en mars 2016. PA

Combs l’a ramenée au studio où elle a perdu connaissance. Plus tard, elle est arrivée dans un taxi pour retourner à l’appartement du créateur et a réalisé qu’elle avait été agressée sexuellement.

McKinney, qui a tenté de se suicider en 2004 lorsque sa carrière de mannequin « a commencé à diminuer et à s’évaporer complètement » après avoir cru que Combs l’avait « blackballée », a exigé un procès devant jury.

Depuis novembre, Combs a fait l’objet de plusieurs autres poursuites l’accusant de viol, d’inconduite sexuelle et d’autres crimes, notamment celle intentée par son ex-petite amie Cassie Ventura.

Une vidéo publiée la semaine dernière montrait Combs attaquant Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. Il a publié dimanche une vidéo d’excuses émouvantes, que les avocats de Ventura ont ensuite critiquée pour être « plus sur lui-même que sur les nombreuses personnes qu’il a blessées ».

En avril, des agents fédéraux ont perquisitionné les demeures du magnat en Californie et en Floride dans le cadre d’une enquête menée par l’équipe du ministère de la Sécurité intérieure chargée de la traite des êtres humains.

Il n’a été inculpé d’aucun crime et a nié les allégations portées contre lui.