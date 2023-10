Le « mannat » de 33 jours du fan de Jabra de Shah Rukh Khan est accompli, récompensé par une rencontre magique avec la star de Jawan

Après une attente impressionnante de 33 jours devant Mannat, un fan dévoué a finalement eu la chance de sa vie de rencontrer le seul et unique Shah Rukh Khan ! Le dévouement et la patience des fans ont porté leurs fruits puisqu’ils ont été récompensés par une rencontre magique avec leur superstar bien-aimée. La joie et l’excitation dans leurs yeux étaient tout simplement inestimables alors qu’ils partageaient un moment spécial avec SRK, créant des souvenirs qui dureront toute une vie. Cette histoire réconfortante témoigne du lien incroyable qui unit les stars de Bollywood et leurs fans, nous rappelant le pouvoir des rêves et la magie qui peut se produire lorsqu’ils se réalisent. Aakash a documenté ses moments forts quotidiens, depuis l’attente devant la maison de Shah Rukh Khan, Mannat, jusqu’à la rencontre avec diverses personnes pour rencontrer l’acteur et bien plus encore. Regardez la vidéo pour en savoir plus.