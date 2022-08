La récente collecte de fonds du Manlius Sportsman Club a été le bénéficiaire du projet de fonds de contrepartie de New Bedford Royal Neighbours of America. Patsy Swanson, présidente de la section (chèque en possession), a remis 1 000 $ aux dirigeants du club Jeff Wallace, président, Gail Barton, trésorière, et Dave Roger. Les autres membres de l’ARN présents étaient (de gauche à droite) Mary Etheridge, Mary Hartz, Joanne Nelson et Polly Lickhart. Photo soumise par Mary Etheridge.