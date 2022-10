Le Manitoba vote aujourd’hui. Voici ce que vous devez savoir

Les électeurs du Manitoba se rendent aux urnes aujourd’hui alors que les élections municipales commencent dans toute la province.

Cela inclut les habitants de Winnipeg, qui éliront un nouveau maire pour la première fois depuis 2014.

Les bureaux de vote – 198 d’entre eux – ouvrent à 8 heures du matin dans des sites de la capitale provinciale, a déclaré mardi le haut fonctionnaire électoral et greffier municipal Marc Lemoine. Ils seront ouverts jusqu’à 20 heures – et tant que vous êtes en ligne avant cette date, vous pourrez voter, a-t-il déclaré.

Alors que les résidents étaient autorisés à se rendre sur n’importe quel site pour voter lors du vote par anticipation, les électeurs devront se rendre sur le site qui leur a été attribué le jour de l’élection, a déclaré Lemoine.

Vous pouvez trouver cette adresse dans la case orange sur l’avis d’électeur que vous avez reçu par la poste, a-t-il dit, brandissant un exemple d’avis que la ville a composé pour un électeur imaginaire nommé Willow Rosenberg – un nom également porté par une sorcière de l’émission télévisée Buffy contre les vampires.

Vous ne savez pas où voter mercredi ? Une option consiste à trouver cet emplacement dans la case orange sur l’avis de votre électeur – vu ici sur un exemple de version. (Bartley Kives/CBC)

“Tout ce que nous pouvons faire pour amener les gens aux urnes, n’est-ce pas? C’est ce que je veux”, a déclaré Lemoine.

Si vous n’avez pas d’avis d’électeur, vous pouvez également savoir où voter en saisissant votre adresse dans cette page sur le site de la ville ou en appelant le 311, a déclaré Lemoine.

Tu peux trouver plus de détails ici sur la façon de voter et quoi apporter.

Alors qu’un nombre record de personnes à Winnipeg ont déjà voté par anticipation, beaucoup n’ont pas encore voté.

Il y a également eu une augmentation du nombre de personnes votant par correspondance, avec environ 800 cette année contre 200 lors des dernières élections municipales, a déclaré Lemoine.

Les responsables électoraux ont également déjà testé toutes les machines à voter de la ville avec 50 000 bulletins prémarqués – et les résultats étaient parfaits, a déclaré Lemoine.

“Nous sommes donc très confiants quant aux résultats de ces machines”, a-t-il déclaré.

Le dépouillement des bulletins de vote commencera après la fermeture des bureaux de vote à 20 heures, a déclaré Lemoine, en commençant par les bulletins de vote anticipés, puis en passant aux votes exprimés le jour du scrutin. Une fois les résultats reçus dans chaque bureau, les travailleurs électoraux transmettent les résultats finaux à l’hôtel de ville – puis ils sont publiés en ligne, a-t-il déclaré.

Marc Lemoine est le fonctionnaire électoral principal et le greffier municipal de la Ville de Winnipeg. (Bartley Kives/CBC)

Les premiers résultats sont attendus entre 20h15 et 20h30, tandis que l’essentiel des résultats est attendu vers 21h15, a précisé Lemoine. Tous les résultats devraient être connus vers 21h45, a-t-il déclaré.

CBC animera une émission en direct sur les résultats des élections à Winnipeg, que vous pourrez regarder sur notre site Web, notre page Facebook et sur CBC Gem de 20h à 22h

Pour les électeurs de Winnipeg qui essaient encore de décider qui devrait être le prochain maire de la ville, vous pouvez consulter cette liste de ce que les candidats ont promis et ces entrevues individuelles avec CBC .

Cinq des candidats ont également participé au débat des candidats à la mairie de CBC la semaine dernière, qui vous pouvez regarder ici .

De nouveaux conseillers arrivent à l’hôtel de ville de Winnipeg

En plus d’élire un nouveau maire, Winnipeg votera également pour les conseillers municipaux de 13 de ses 15 quartiers. Les deux autres étaient élu par défaut après que personne n’ait couru contre eux.

Ces courses comprennent Transcona, où un conseiller en exercice fait face à son prédécesseur et Charleswood-Smoking-Westwood et St James où les compétitions sont grandes ouvertes parce que leurs titulaires se présentent à la mairie – ce qui signifie que Winnipeg est assuré d’avoir au moins deux nouveaux conseillers.

Les autres quartiers qui éliront des conseillers sont Daniel McIntyre, Elmwood-East Kildonan, Fort Rouge-East Fort Garry, Mynarski, North Kildonan, Point Douglas, River Heights-Fort Garry, St. Boniface, St. Vital et Waverley West.

Alors qu’un nombre record de personnes à Winnipeg ont déjà voté par anticipation, beaucoup n’ont pas encore voté. (John Woods/La Presse Canadienne)

Controverse sur les commissaires d’école

Vous pouvez lire la liste complète des candidats au poste de conseiller scolaire à Winnipeg sur le site de la ville.

Ces courses n’ont pas été sans controverse. On pense qu’au moins une douzaine de personnes qui se présentent aux postes de commissaire d’école à Winnipeg critiquent vivement les restrictions de l’ère de la pandémie, dont certaines ont acquis une notoriété généralisée pour leur dissidence.

Des inquiétudes ont également été soulevées au sujet des lois électorales du Manitoba liées aux courses de conseillers scolaires, puisque les règles actuelles n’exigent pas la divulgation de qui finance une campagne.

Les courses rurales s’échauffent

Près de la moitié des municipalités du Manitoba qui tiendront des élections cette année verront leur chef de conseil — maire ou préfet — élu par défaut parce que personne ne s’est présenté contre lui.

Mais la ville de Brandon fait partie de celles qui auront une course à la mairie – la première dans la deuxième plus grande ville du Manitoba depuis 2014. Les résidents de cette ville sont assurés d’élire un nouveau maire, car Rick Chrest ne se présente pas pour une réélection.

Il en va de même pour plusieurs autres collectivités de la province, de Portage la Prairie et Dauphin dans le sud-ouest du Manitoba à Flin Flon, The Pas et Lynn Lake dans le nord.

Pendant ce temps, la course à la mairie dans la ville de Winkler, dans le sud du Manitoba, verra un conseiller municipal affronter un homme qui n’a pas réussi à transformer la communauté en une ville sanctuaire à l’abri des restrictions en cas de pandémie.