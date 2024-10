Le Manitoba exhorte les gens à se faire vacciner deux fois alors qu’il lance une campagne de vaccination contre la grippe et le COVID-19

Le Manitoba a connu l’année dernière la pire saison grippale depuis deux décennies, alors cette fois-ci, la province s’assure d’être prête, a déclaré le ministre de la Santé, Uzoma Asagwara.

La province a travaillé avec des experts en soins de santé et « a rassemblé des gens de partout au Manitoba » pour s’assurer qu’un plan est prêt, a déclaré Asagwara lors d’une conférence de presse mercredi matin pour lancer la campagne annuelle de vaccination.

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont désormais disponibles partout dans la province pour toute personne âgée de six mois et plus. Ils sont disponibles dans les cliniques médicales, les centres d’accès, les cliniques de vaccination, les pharmacies, les postes de soins infirmiers et auprès de la santé publique.

Les personnes les plus à risque de contracter la grippe ou le COVID sont les personnes de plus de 65 ans, les Autochtones, les résidents des maisons de retraite, les personnes enceintes, les enfants âgés de six mois à cinq ans et toute personne souffrant de problèmes de santé chroniques sous-jacents, a déclaré le Dr Brent Roussin, chef provincial. agent de santé publique.

Vaccins contre le virus respiratoire syncytial, ou VRS sont également offerts gratuitement aux personnes de plus de 60 ans vivant dans un établissement de soins de longue durée. Il s’agit d’un nouveau programme cette année, a indiqué la province.

Le Manitoba a lancé mercredi sa campagne de vaccination saisonnière. (Ian Froese/CBC)

« Chacun a une responsabilité et un rôle qu’il peut jouer pour garantir que nos familles, nos proches, nos amis et nos communautés soient protégés et en sécurité », a déclaré Asagwara.

« Pendant que les travailleurs de la santé prennent soin de nos Manitobains les plus vulnérables et les plus malades, il est de notre devoir — chacun d’entre nous — de veiller à faire tout ce que nous pouvons. Cela signifie se faire vacciner contre la souche la plus récente. du COVID-19 et des virus de la grippe.

Le message est le suivant : une visite, deux coups, a déclaré Asagwara.

Cela signifie aussi que si vous êtes malade, restez à la maison, disaient-ils.

« Encore une fois, je ne peux pas le dire et le souligner suffisamment : nous devons chacun faire notre part pour protéger les plus vulnérables de nos communautés. »

La province a augmenté le nombre de lits d’hôpitaux depuis l’automne dernier, ajoutant 18 lits aux unités de soins intensifs du Manitoba, pour un total de 110, ainsi que huit autres lits de soins intensifs pédiatriques, pour un total de 21, a déclaré Asagwara.

Il a également ajouté 112 lits de soins actifs et prévoit d’en ouvrir 70 supplémentaires, ont-ils indiqué.

Les virus respiratoires se propagent par les aérosols créés lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou même parle. Roussin exhorte toute personne malade à porter un masque.

Et tout le monde devrait pratiquer « beaucoup d’hygiène des mains » pour éviter toute propagation qui pourrait survenir en touchant une surface infectée.

Le meilleur médecin du Manitoba se prépare à la prochaine saison grippale Les responsables de la santé du Manitoba exhortent la population à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 afin d’éviter une répétition de la difficile saison grippale de l’année dernière. L’année dernière, la grande majorité des patients qui se sont retrouvés dans des unités de soins intensifs avec des cas graves n’étaient pas vaccinés, a déclaré le Dr Brent Roussin, administrateur en chef de la santé publique provinciale du Manitoba.

Jusqu’à présent, la saison grippale semble être normale, contrairement à la poussée de l’année dernière, a déclaré Roussin.

« C’est toujours difficile à prévoir [but] nous nous tournons vers l’hémisphère sud pour trouver des indices. [It] nous assistons à ce que nous appellerions une saison assez typique des virus respiratoires. »

Les conséquences graves de l’année dernière étaient en grande partie imputables à la grippe de type A, même si la province disposait d’un vaccin compatible.

« Pour une raison quelconque, c’était assez virulent », a déclaré Roussin.

La grande majorité de ceux qui se sont retrouvés dans les unités de soins intensifs avec des cas graves n’étaient pas vaccinés, a-t-il déclaré.

Roussin s’inquiète de la propagation de fausses informations sur les vaccins, affirmant que cela a toujours représenté un risque pour le système de santé publique, mais que ce risque a augmenté de façon exponentielle depuis la pandémie de COVID-19.

« Nous voulons continuer à être une source d’information fiable. Nous voulons que les gens comprennent que leurs prestataires de soins de santé sont là et qu’ils constituent d’excellentes sources d’information », a-t-il déclaré.

« Vous disposez là d’une excellente ressource à laquelle vous faites déjà confiance dans de nombreux aspects de votre vie, alors continuez à lui faire confiance. »

La sous-variante KP.2 du COVID est actuellement la souche dominante au Canada et le vaccin le plus mis à jour du Manitoba cible cette souche, a déclaré Roussin.