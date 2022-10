Le Manitoba devient la 4e province à dire qu’il cessera d’emprisonner les migrants

Le gouvernement manitobain affirme qu’il cessera d’incarcérer les migrants détenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), selon des informations obtenues par Radio-Canada/CBC.

Le bureau du ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, a déclaré à Radio-Canada que les migrants ne devraient pas “croupir” en prison alors qu'”ils n’ont pas été reconnus coupables d’un crime”.

En vertu d’ententes avec l’ASFC, de nombreuses provinces emprisonnent les migrants détenus pour des raisons administratives.

Ces ressortissants étrangers, y compris les demandeurs d’asile, sont soumis aux mêmes conditions que la population carcérale, même s’ils ne sont pas accusés d’un crime.

« Les prisons provinciales devraient être utilisées pour détenir les personnes reconnues coupables de crimes ou en attente de procès pour des infractions graves, et non pour détenir les voyageurs et les réfugiés qui arrivent au Manitoba avec des documents incomplets ou un autre problème lié au traitement de leur immigration entrante qui doit être réglé. a déclaré un courriel du bureau du ministre de la Justice.

Quelque 2 000 migrants ont été incarcérés dans des prisons provinciales au Canada chaque année de 2015 à 2020.

Un ancien ministre libéral critique le gouvernement Trudeau

Le bureau de Goertzen, qui est conservateur, dit avoir adopté la même position défendue par Lloyd Axworthy, un ancien ministre libéral des Affaires étrangères sous Jean Chrétien.

Axworthy, aujourd’hui président du Conseil mondial des réfugiés et des migrations, a confirmé avoir rencontré Goertzen pour lui demander de revoir l’emprisonnement des migrants.

Il a dit qu’il était “vraiment ravi” que Goertzen ait répondu de cette façon.

“C’est une bonne décision vers ce que je pense être une situation vraiment scandaleuse”, a déclaré Axworthy.

Le Manitoba devient la quatrième province après la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta à informer Ottawa qu’il ne détiendra plus de migrants dans ses prisons.

Axworthy, qui a également été ministre de l’Immigration, souhaite que le gouvernement Trudeau mette fin à tous les accords avec les provinces.

“Les gouvernements provinciaux montrent leur engagement envers un ensemble de droits plus appropriés et plus respectueux pour les personnes déplacées et notre gouvernement fédéral devrait simplement comprendre le message et abroger les accords”, a-t-il déclaré.

“Je pense que cela enfreint tous les principes que nous avons en termes de protection des droits des personnes dans ce pays.”

Axworthy a déclaré avoir rencontré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui est responsable de l’ASFC, à ce sujet.

Selon Axworthy, alors que Mendicino semble prêt à changer le système, les gardes-frontières ont beaucoup de “discrétion” pour décider qui est incarcéré.

“La détention des migrants doit toujours être une mesure de dernier recours et utilisée uniquement dans les cas à haut risque”, a déclaré le bureau de Mendicino, tout en promettant de faire mieux.

“Le ministre explore des voies à suivre qui élargiraient et amélioreraient les alternatives à la détention et mettraient fin à la détention dans les établissements correctionnels provinciaux.”

Arrangements non révélés

L’ASFC a déjà déclaré que le Manitoba n’est pas l’une des provinces avec lesquelles elle a un protocole d’entente officiel concernant la détention des immigrants.

Ni l’ASFC ni le Manitoba ne diraient quel type d’arrangement ils ont.

“Nous avons informé l’ASFC qu’elle devra trouver un emplacement plus approprié pour ces personnes d’ici janvier 2024”, indique un courriel du bureau de Goertzen.

En vertu d’ententes avec d’autres provinces, un avis de 12 mois à l’ASFC est nécessaire pour résilier le contrat.

Pour le moment, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan maintiennent leurs contrats avec Ottawa en vertu desquels ils sont payés pour emprisonner des migrants dans leurs prisons.