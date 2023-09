Le Manitoba a été fondé par des Métis, mais son histoire oppressive a rapidement rendu impossible le poste de premier ministre autochtone

Le Manitoba existe en tant que province depuis 153 ans et, au cours de cette période, 19 premiers ministres l’ont dirigé à travers des périodes enrichissantes et turbulentes, marquant des jalons et influençant l’histoire.

Malgré son long curriculum vitae, la province échoue dans deux domaines importants. Il n’a jamais élu de premier ministre féminin ou autochtone.

Selon la manière dont les Manitobains ont voté le 3 octobre, de nouvelles avancées pourraient être franchies.

Heather Stefanson est la première femme premier ministre de la province, poste qu’elle occupe depuis novembre 2021. Mais elle n’a pas mené les progressistes-conservateurs à la victoire électorale. Elle a remporté un vote pour la direction après la démission de Brian Pallister.

Le chef du NPD, Wab Kinew, qui vivait dans la Première Nation d’Onigaming, dans le nord-ouest de l’Ontario, a l’avantage sur Stefanson à l’approche des élections, selon les résultats d’un récent sondage.

Mais il insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention d’écrire l’histoire pour son appartenance ethnique.

« Je vais me tourner vers d’excellents modèles, des leaders du passé que nous avons eu, pour essayer d’être le meilleur leader possible. Mais mon objectif n’est pas d’être le premier ministre des Premières Nations du Manitoba. Mon objectif est de être le meilleur premier ministre du Manitoba », a déclaré Kinew à CBC News.

Les chefs des trois principaux partis politiques du Manitoba, de gauche à droite : Heather Stefanson (Parti progressiste-conservateur), Wab Kinew (NPD) et Dougald Lamont (Parti libéral). (Darryl Dyck, John Woods, David Lipnowski/La Presse Canadienne)

Réal Carrière, professeur adjoint au département d’études politiques de l’Université du Manitoba, a déclaré que c’était probablement la meilleure approche pour Kinew.

Si Kinew gagne, cela ne signifie pas que les peuples autochtones auront soudainement plus d’influence ou une voix plus forte. Représenter tous les Manitobains est exactement ce qu’il devra faire, a déclaré Carrière.

« C’est un travail très difficile d’être autochtone et de représentant politique parce qu’il faut équilibrer les rôles. C’est très restrictif », a déclaré Carrière.

Depuis qu’elle est première ministre, ce n’est pas comme si Stefanson avait avancé un programme autour des préoccupations des femmes, a-t-il déclaré.

« Une chose que cela signale est… une voix alternative avec le potentiel de comprendre ces problèmes et c’est une chose importante pour la démocratie », a déclaré Carrière. « La démocratie occidentale a été dominée par les hommes blancs et leurs voix, leurs points de vue. »

Une victoire de Kinew ne serait même pas nécessairement célébrée par tous les peuples autochtones.

Réal Carrière, professeur à l’Université du Manitoba, affirme qu’une victoire de Wab Kinew ne serait pas nécessairement célébrée par tous les peuples autochtones. (Proposé par Réal Carrière)

Il y a des Autochtones qui soutiennent différents partis politiques et d’autres qui croient que se présenter à une charge publique porte atteinte à la souveraineté autochtone, a déclaré Carrière, qui a des ancêtres à la fois des Premières Nations et des Métis.

« Il existe encore une sorte de conception selon laquelle il existe des peuples autochtones monolithiques et que nous voulons tous la même chose. Ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

« Il existe une perspective selon laquelle se présenter aux élections, même voter, est un signe que vous acceptez le colonialisme, que vous acceptez l’oppression des ordres politiques autochtones. »

Qu’elle soit soutenue ou non, une victoire de Kinew montrerait aux peuples autochtones les possibilités qui existent « et c’est très ambitieux », a déclaré Carrière.

Le premier premier ministre autochtone du Manitoba

Depuis sa fondation, le Manitoba a eu un premier ministre autochtone, bien qu’il soit en tête de toutes les provinces en termes de proportion de sa population qui s’identifie comme autochtone, selon Statistique Canada.

John Norquay, un Métis, fut premier ministre de 1878 à 1887.

Norquay était un grand homme qui parlait d’une manière douce et douce, explique l’auteur Gerald Friesen. (Bibliothèque et Archives Canada)

Il a supervisé l’établissement de nombreux systèmes fondateurs du Manitoba, a déclaré Gerald Friesen, professeur d’histoire canadienne à l’Université du Manitoba de 1970 à 2011 et auteur de plusieurs livres.

« Il supervisait vraiment un cabinet et un gouvernement qui ont mis le nouveau Manitoba, le Manitoba que nous connaissons, sur la carte », a déclaré Friesen.

« Il a contribué aux tribunaux, aux districts scolaires, à l’université, aux administrations municipales, aux autoroutes et aux chemins de fer secondaires, tout le reste, même le tracé du CFCP. »

Gerald Friesen a étudié en profondeur John Norquay et a publié prochainement un livre, dont la sortie est prévue en avril, The Honorable John Norquay: Indigenous Premier, Canadian Statesman. (Soumis par Gerald Friesen)

Norquay attirait les gens parce qu’il avait un lien avec eux. Il parlait plusieurs langues, dont l’anglais, le français, le cri et le saulteaux.

Il a également retenu l’attention parce qu’il était un homme grand – mesurant plus de six pieds et pesant plus de 300 livres. Pourtant, il avait un toucher doux.

« Il parlait brillamment et tout le monde a commenté à quel point il était éloquent et comment il parlait de lui avec une manière douce et douce qu’ils trouvaient très attirante », a déclaré Friesen, dont le prochain livre est intitulé L’honorable John Norquay : premier ministre autochtone et homme d’État canadien.

1er premier ministre honoraire : Louis Riel

Fin 2019, Kinew a introduit La Loi Louis Riel pour décerner à Riel le titre honorifique de « Premier premier ministre du Manitoba ». Le projet de loi a été présenté quatre fois mais n’a jamais été adopté.

Le gouvernement provisoire de Riel négocie les conditions qui conduisent la province à entrer dans la Confédération. Il n’a jamais été député provincial du Manitoba, mais a été élu trois fois député. Cependant, il a refusé de prendre place car il craignait pour sa vie et vivait en exil.

Louis Riel siège au milieu des conseillers de son gouvernement provisoire en juin 1870. (Archives et collections spéciales de l’Université du Manitoba)

L’un des effets secondaires de la Confédération pour le Manitoba est qu’elle a commencé à supprimer les peuples autochtones.

Le colonel Garnet J. Wolseley a dirigé un corps expéditionnaire d’Ottawa à Winnipeg pour superviser la transition du pouvoir de Riel au Canada, mais aussi pour affronter Riel et les Métis dans le cadre de la Résistance de la rivière Rouge et l’exécution de l’Ontarien Thomas Scott.

Riel et d’autres membres de son gouvernement ont fui avant l’arrivée des forces. Mais les Métis qui sont restés ont été tyrannisés par les troupes. Finalement, beaucoup ont déménagé vers l’ouest, en Saskatchewan et en Alberta, tandis que d’autres ont caché leur appartenance ethnique.

Même Norquay, malgré sa popularité, a dû faire face à des défis.

Il fut élu par acclamation en 1870, représentant High Bluff. Mais lors des deuxièmes élections de 1874, High Bluff était devenue la résidence de nombreux Ontariens, et Norquay s’installa dans le bastion métis de St. Andrews pour obtenir le soutien dont il avait besoin.

« Norquay avait une clientèle importante à St. Andrews, mais pour le reste de la province, elle est devenue très rapidement une ville euro-canadienne », a déclaré Friesen.

Une carte vue d’ensemble de Winnipeg en 1880, à l’époque où John Norquay était premier ministre du Manitoba. (Bibliothèque et Archives Canada)

Norquay devint premier ministre en 1878, mais remporta son siège par seulement huit voix. Il réussit à rester en fonction jusqu’au scandale financier de 1887.

« Si vous regardez les toutes premières élections, à ce moment-là dans les années 1870, beaucoup de gens étaient autochtones et beaucoup étaient Métis au Manitoba. Mais si vous regardez les tendances, vous commencez à voir moins… après 1885, « , a déclaré Carrière.

Cela était en partie dû au fait que les Métis avaient quitté la province, tandis que d’autres ont enterré leur appartenance ethnique métis, refusant de s’identifier comme Métis.

« Il y a eu une période vraiment négative pour les peuples autochtones. Il a fallu en quelque sorte entrer dans la clandestinité », a déclaré Carrière.

Quant aux membres des Premières Nations, ils ont été confinés dans des réserves par le gouvernement fédéral et interdits de participer au processus électoral canadien à moins qu’ils ne renoncent à leur statut d’Indien et à leur appartenance à une bande.

Ce n’est qu’en 1960 que le Parlement a accordé aux Premières Nations le droit de voter et de se présenter aux élections.

Comme Norquay, dont le mandat a marqué une transition dans les visions sociétales, Kinew se trouve à un autre carrefour, a déclaré Friesen.

« Le Canada a connu un changement très important au cours de la dernière décennie et nous sommes beaucoup plus conscients des peuples autochtones. Nous sommes beaucoup plus conscients que leurs civilisations sont tout aussi passionnantes et aussi riches que celles de n’importe quelle civilisation européenne et que les 100 années au cours desquelles ils ont été fondés déclassé a été une erreur et un échec tragique de la part de nous tous », a-t-il déclaré.

« Il y a toujours du racisme dans la province, bien sûr, et Wab y fait face, mais il bénéficie également d’un vaste soutien parmi de très nombreux Blancs dans cette province. »

L’ampleur de la situation n’échappe pas à Kinew, dont le défunt père était un survivant des pensionnats et n’avait pas le droit de voter lorsqu’il était jeune.

«Et j’ai une chance de potentiellement diriger la province», a déclaré Kinew dans une entrevue avec La Presse Canadienne le mois dernier.