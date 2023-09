Le manifeste NZTech souligne l’importance de la technologie pour l’avenir de la Nouvelle-Zélande

Le prochain gouvernement doit soutenir l’utilisation de la technologie pour transformer l’économie, améliorer les performances des industries néo-zélandaises et créer des emplois à haute valeur ajoutée, selon Graeme Muller, PDG de NZTech.

NZTech a publié son manifeste pour les prochaines élections, L’avenir numérique de la Nouvelle-Zélande, qui cite six domaines clés sur lesquels le prochain gouvernement doit se concentrer pour permettre et développer Aotearoa en tant que nation numérique : l’éducation, l’inclusion, la durabilité, la sécurité, la croissance des exportations et l’augmentation de la productivité.

Les points forts incluent :

• Élaborer une stratégie nationale en matière de compétences numériques pour coordonner les initiatives des secteurs public et privé visant à améliorer les compétences numériques.

• Fournir un accès Internet abordable à tous les Néo-Zélandais, y compris un accès Internet gratuit dans tous les logements publics.

• Élaboration d’une feuille de route des technologies climatiques pour le plan de réduction des émissions de la Nouvelle-Zélande.

• Permettre l’investissement dans la biotechnologie en modifiant les lois néo-zélandaises sur la modification génétique

• Augmentation des investissements dans les infrastructures critiques de cybersécurité et dans l’éducation des entreprises et du public néo-zélandais.

NZTech représente 20 associations technologiques comptant plus de 2 000 membres qui emploient collectivement plus de 100 000 Néo-Zélandais. L’organisation est l’un des principaux partenaires du Plan de transformation de l’industrie des technologies numériques (ITP), une collaboration entre le secteur technologique néo-zélandais et le gouvernement néo-zélandais, visant à contribuer à la croissance du deuxième secteur d’exportation du pays, responsable de près de 10 milliards de dollars d’exportations.

Comme lors des élections précédentes, NZTech continue de plaider pour qu’un ministre de la Technologie fasse partie du prochain gouvernement, une démarche que le Parti national a incluse dans sa politique technologique.

La technologie a un impact sur l’ensemble de l’économie et elle a besoin d’une voix forte au sein du gouvernement, déclare Muller.

« L’influence de la technologie est si importante qu’elle nécessite de toute urgence un leadership et une surveillance gouvernementale dédiés. Ce rôle devrait aborder un large éventail de questions qui améliorent collectivement la sécurité numérique et favorisent l’équité, la durabilité et la prospérité pour tous à Aotearoa, en créant des emplois, la croissance des exportations et un impact positif grâce à la technologie.

« L’introduction de ce niveau de concentration devrait faciliter la coordination intersectorielle afin de tirer parti de la technologie lorsque cela est possible et d’être mieux préparé à gérer tout risque technologique émergent, comme le rôle que la technologie devrait jouer dans nos engagements de réduction des émissions. »

Le récent de NZTech Compétences numériques pour demain, aujourd’hui Le rapport a identifié les défis persistants auxquels les organisations de l’ensemble de l’économie sont confrontées pour accéder aux compétences numériques dont elles ont besoin pour se développer ou fournir de meilleurs services aux Néo-Zélandais.

« Alors que des travaux sont en cours pour améliorer le développement des talents locaux, l’immigration restera essentielle pour garantir que nous disposons en Nouvelle-Zélande des compétences nécessaires pour tirer parti des technologies en évolution rapide comme l’IA et la cybersécurité », déclare Muller.