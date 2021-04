Plus d’une douzaine de groupes communautaires noirs exhortent les candidats à la mairie de Londres à lutter contre le racisme systémique et les inégalités raciales en adoptant les politiques de leur «manifeste noir» avant les élections du 6 mai.

La All Black Coalition (ABC), créée au Royaume-Uni en juillet dernier à la suite des manifestations de Black Lives Matter, a créé un manifeste en six points, basé sur les recommandations des enquêtes précédentes soutenues par le gouvernement telles que la Lammy Review (2017) et Windrush Lessons Learned Revue (2020).

le lettre ouverte comprend des motions visant à identifier les informations à supprimer des informations sur le cas transmises au Crown Prosecution Service (CPS) par la police, permettant au CPS de prendre des décisions sans distinction de race, et un examen indépendant de l’utilisation des Taser par la police métropolitaine.

Dans les domaines qui ne relèvent pas du pouvoir du maire de Londres, le candidat retenu devrait s’engager à utiliser son influence pour pousser à un changement positif, a déclaré le groupe.

«L’année dernière a vu le monde entier bouleversé et la vie telle que nous la connaissons a changé à jamais en raison de la pandémie de Covid-19. Alors que c’est cette crise qui a réuni le monde pour se concentrer sur l’inégalité raciale, il a été difficile de mettre en œuvre un réel changement par rapport à ces problèmes alors que le monde est encore dans un tel chaos », a déclaré un porte-parole d’ABC. L’indépendant.

«Cette campagne vise à mettre les problèmes au premier plan afin que nous puissions déterminer s’il existe une réelle volonté politique parmi les candidats à la mairie de Londres pour apporter un changement pour la communauté noire qui souffre depuis longtemps.

Les groupes communautaires qui ont soutenu la lettre comprennent: la campagne #EthnicityPayGap, L’association noire pour les arts, Comité des affaires publiques de la diaspora africaine CIC, The Midi Music Company, Forum Croydon BME et Bien-être Noire.

Un porte-parole du candidat travailliste de Londres Sadiq Khan, qui l’année dernière, la mairie a déclaré une organisation antiraciste, Raconté L’indépendant: «Sadiq a toujours été clair sur la nécessité de reconnaître le racisme structurel et d’écouter l’expérience vécue par les communautés noires alors que nous travaillons à le démanteler.

«Sadiq est absolument déterminé à faire en sorte que chaque Londonien soit en mesure de réaliser son potentiel. S’il est réélu, Sadiq continuera de s’employer à lutter contre les inégalités structurelles en matière de justice, de soins de santé et d’éducation et continuera d’affirmer que la vie des Noirs compte, car c’est le cas.

Répondant à l’appel à l’action d’ABC, le candidat conservateur à la mairie Shaun Bailey a insisté sur le fait qu’il «défendrait l’excellence noire».

Il s’est également engagé à réduire l’écart salarial entre les ethnies, en commençant à l’hôtel de ville, et à introduire un nouveau programme d’apprentissage pour «découvrir les cadres noirs de demain».

«En tant que Noir de la classe ouvrière et ancien animateur de jeunesse, je sais à quel point il est important que les jeunes de notre communauté aient la possibilité de réussir», a-t-il déclaré. L’indépendant.

«Lorsqu’une jeune femme noire se voit refuser un emploi parce qu’elle n’a pas le bon accent, cela coupe les opportunités pour tout le monde. L’injustice partout, a dit un jour un grand Américain, est une menace pour la justice partout.

«Ce manifeste met en lumière les vrais défis pour notre communauté que je travaillerai à la mairie pour relever en priorité. Nous pouvons construire une ville où les jeunes ne sont limités que par leurs rêves, pas par leur environnement. »

La candidate à la mairie libérale démocrate, Luisa Porritt, a salué le manifeste d’ABC, ajoutant que «la diversité est sa plus grande force» et que son parti est «déterminé à lutter contre le racisme sous toutes ses formes».

«Nous saluons le manifeste de All Black Coalition et nous soutenons avec eux alors qu’ils maintiennent cette importante conversation vivante. Après les manifestations de Black Lives Matter l’été dernier, nous avons maintenant besoin d’une action significative pour mettre fin aux inégalités raciales », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

«Dans notre manifeste, nous avons une section consacrée à la façon dont nous ferons de notre capitale une ville fièrement antiraciste. Dans ce document, nous nous engageons à faire des choses que le maire peut faire directement, comme changer la culture et les pratiques de la police métropolitaine. Cela comprend la fin de l’utilisation de la fonction d’arrêt et de recherche sans suspicion en vertu de l’article 60 et le blocage du déploiement de la technologie de reconnaissance faciale.

Les jeunes hommes noirs de Londres sont 19 fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés que l’ensemble de la population, selon une étude des données officielles de l’University College London.