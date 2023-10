Le manifeste d’un homme accusé d’attaque terroriste contre London, en Ontario, lu par une famille musulmane lors d’un procès pour meurtre

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Un manifeste intitulé « A White Awakening » rédigé par Nathaniel Veltman, accusé du meurtre d’une famille musulmane à London, en Ontario, le 6 juin 2021, décrit sa haine de l’islam et son opposition au multiculturalisme et à l’immigration de masse.

Le jury du procès pour meurtre et terrorisme de l’accusé devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor a entendu mercredi après-midi des extraits du document de plusieurs pages. Les extraits ont été lus au dossier par la procureure de la Couronne Sarah Shaikh.

« Voici mes opinions politiques pour quiconque est intéressé », commence le document, qui poursuit en disant que « le multiculturalisme ne fonctionne pas » parce que « des cultures différentes ont des intérêts différents ».

Un ordinateur portable, un téléphone portable et une clé USB ont été trouvés sur une table dans l’appartement de Veltman lors d’une perquisition policière en juin 2021. (Fourni par la Cour supérieure de justice)

Le manifeste a été créé le 4 mai 2021, a entendu le jury, sous la forme d’un document appelé idk.txt et a ensuite été renommé awhiteawakening.txt. Il a été ouvert, modifié et complété à plusieurs reprises, a-t-on indiqué au tribunal.

Le document faisait partie du contenu trouvé sur l’ordinateur portable de l’accusé, a indiqué le sergent de la police de Windsor. Liyu Guan, un enquêteur médico-légal numérique, a témoigné. Guan a analysé le contenu de l’ordinateur portable, du téléphone portable de l’accusé, de deux clés USB et d’un disque dur externe.

Veltman est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que d’infractions terroristes connexes. Il a plaidé non coupable. Les procureurs affirment qu’il était motivé par l’idéologie d’extrême droite pour perpétrer ces meurtres.

Cinq membres de la famille Afzaal marchaient dans le nord-ouest de Londres lorsqu’ils ont été heurtés par le camion de l’accusé, un fait qui n’est pas contesté par la défense.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon de neuf ans a survécu.

Veltman a été arrêté quelques minutes après l’attaque et le jury a appris qu’il avait déclaré à un répartiteur du 911 : « C’est moi qui l’ai fait. J’ai tué ces gens » avant d’être arrêté.

Le juge donne des directives aux jurés

L’accusé a également écrit dans le manifeste : « Je suis un nationaliste blanc. Le nationaliste blanc veut simplement préserver l’existence européenne, ni plus, ni moins. »

Le document dénonce « les entreprises mondialistes et les corporatistes » ainsi que « l’annulation de la culture » et appelle à la construction d’une société dans laquelle « tous les Blancs ont un sentiment d’appartenance, depuis le plus petit ouvrier jusqu’au plus haut professionnel et aux membres de gouvernement. »

Il affirme que les Blancs sont « confrontés à un génocide », à un « remplacement complet » et à des crimes commis par les musulmans, et plaide en faveur d’une « résistance collective à la haine anti-Blancs ».

Veltman écoute un témoignage le 28 septembre lors de son procès pour meurtre et terrorisme. (Pam Davies/CBC)

Le document comprend la fin « Europa Arises ! Cela ressemble à la fin d’un autre manifeste, dont le jury a entendu parler mercredi, qui a été écrit par un tireur de masse en Nouvelle-Zélande en 2019 et enveloppé par « Europa Rises !

La juge Renee Pomerance a rappelé au jury que les opinions exprimées dans « A White Awakening » ne peuvent pas être utilisées pour condamner l’accusé.

« J’espère que vous trouverez les opinions exprimées dans ce document offensantes », a-t-elle déclaré. « Je vous rappelle que vous ne devez pas déclarer l’accusé coupable simplement parce que vous trouvez ses opinions dérangeantes… Vous ne devez pas déclarer l’accusé coupable parce que vous souhaitez le punir pour ses opinions ou parce que vous voulez prendre position contre le racisme. »

Au lieu de cela, le jury doit évaluer « soigneusement et impartialement » les preuves sans émotion, parti pris, sympathie ou préjugés », a déclaré Pomerance.

Autres manifestes trouvés sur clé USB

Plus tôt mercredi, le jury a entendu parler d’autres objets trouvés sur les appareils électroniques de l’accusé.

Environ quatre mois avant de frapper les Afzaals avec la camionnette, il a téléchargé une vidéo d’une fusillade de masse à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ainsi que le manifeste de l’homme responsable, Brenton Tarrant, intitulé « Un grand remplacement ».

Le manifeste de 74 pages et la vidéo des fusillades de masse dans deux mosquées où 51 personnes sont mortes ont été retrouvées sur la clé USB de l’accusé, téléchargée le 15 février 2021.

Le sergent de police de Windsor. Liyu Guan, un enquêteur en criminalistique numérique, a témoigné mardi au sujet des appareils électroniques trouvés dans l’appartement de Veltman. (Pam Davies/CBC)

Selon les données recueillies lors du trajet par les enquêteurs légistes, l’accusé a regardé la vidéo de la fusillade au moins 17 fois et a ouvert le manifeste de Tarrant au moins 12 fois.

À la mi-avril, peu avant 4 heures du matin, l’accusé a également téléchargé le manifeste d’Anders Breivik, un terroriste reconnu coupable qui a fait exploser une voiture piégée puis commis une fusillade de masse dans un camp d’été, tuant 77 personnes en Norvège en 2011.

Plus tard mercredi, la défense a procédé à un rapide contre-interrogatoire de Guan avant de terminer la journée.

Le procès, qui en est à sa quatrième semaine de procédure, se poursuit jeudi et devrait durer huit semaines.