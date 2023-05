Le manifeste du suspect de la fusillade de l’école de Nashville devrait-il être publié?

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

JIl se dispute les paroles d’un tueur d’enfants a créé d’étranges compagnons de lit dans l’État du Tennessee, qui a été plongé dans la tourmente lorsqu’un homme armé de 28 ans a pris d’assaut une école chrétienne en mars et a abattu six victimes.

Les conservateurs, la police et les groupes d’armes à feu font tous pression pour la publication des écrits du tireur, nommé par les autorités comme Audrey Hale, une ancienne élève de la Covenant School. Les médias, si souvent en désaccord avec les forces de l’ordre et les piliers de la droite, sont sur ce point d’accord avec eux – ou certains d’entre eux, en tout cas.

Le département de police de Metro Nashville, pour sa part, a refusé à plusieurs reprises les demandes de publication des dossiers. L’école et l’église presbytérienne Covenant, ainsi que les parents et d’autres familles Covenant, se battent également pour que les réflexions et les manifestes du tireur ne soient pas rendus publics.

C’est une bataille qu’un père qui a perdu son enfant dans une fusillade de masse il y a 11 ans ne peut pas croire qu’elle se déroule encore.

Tom Teves, de l’Arizona, a cofondé un groupe de défense il y a plus de dix ans après la mort de son fils, Alex, en protégeant sa petite amie lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un cinéma du Colorado en 2012. M. Teves et sa femme, Caren, ont fondé No Notoriété dans le but de réduire la couverture des noms, des profils et des motivations des tireurs – pour éviter d’éventuelles atrocités de copie.

Trois enfants de neuf ans et trois adultes ont été abattus à la Covenant School de Nashville par un ancien élève de 28 ans le 27 mars (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Tout manifeste ou écrit d’un tireur – comme les matériaux actuellement en question qui ont été saisis au domicile et dans le véhicule de l’attaquant de Nashville – cadrerait parfaitement avec ces paramètres, a déclaré M. Teves. L’indépendant un jour avant qu’un juge du Tennessee ne rende la dernière décision en la matière.

« Ce n’est pas un débat ; vous ne publiez pas de manifeste », déclare M. Teves, dont le fils aurait eu 35 ans la semaine prochaine. « Ce que vous faites, c’est que lorsque vous l’obtenez, vous le mettez dans le dossier, vous scellez le dossier, [if] il y a quelqu’un [that] doit le lire dans un but réel. Mais vous ne le mettez pas là-bas pour faire tuer d’autres personnes.

Les opposants à la publication de manifestes de tireurs de masse et d’autres écrits soulignent l’effet de contagion – essentiellement, lorsqu’une attaque en engendre ou en inspire une autre. Personne ne veut donner un livre de jeu ou un but à un futur agresseur potentiel.

« C’est prouvé, et les gens qui l’ont fait [the shootings] vous dire que – encore et encore, la seule chose qui les relie tous, ils veulent être célèbres », dit M. Teves à propos des tireurs de masse. Et encore une fois, quand je dis tout, c’est une généralisation… mais la plupart d’entre eux sont motivés parce qu’ils veulent être célèbres. Ils veulent entrer dans l’histoire. Ils vérifient tous les taux de destruction des autres. Quand est-ce qu’on va l’avoir ?

Les parents de l’école Covenant ont exposé une grande partie de ce même raisonnement, écrivant dans un mémoire déposé la semaine dernière qu’ils « ne voient aucun bien qui puisse découler de la libération et souhaitent affirmer que les écrits – qu’ils croient être les écrits dangereux et nuisibles d’un mental -personne endommagée – ne devrait pas être libérée du tout.

Les parents mentionnent explicitement des « attaques de copieurs », tandis qu’un avocat représentant la majorité d’entre eux attire l’attention sur un autre groupe sensible qui serait affecté par la diffusion des écrits : les écoliers survivants de Covenant.

Des personnes en deuil s’étreignent lors d’une veillée après la fusillade dans une école de mars à Nashville qui a fait six morts, sans compter le tireur tué par la police (Le Tennessien)

« C’est un si lourd fardeau pour eux de se remettre au milieu de tout cela alors qu’ils essaient juste de guérir », a déclaré Eric G. Osborne lors d’une audience lundi. « De toute évidence, ils ne feraient pas cela s’ils ne croyaient pas sincèrement que la publication de ces écrits allait avoir des effets très négatifs sur eux. »

Cependant, la revictimisation n’a jamais été le principal moteur de M. Teves ; il s’agit plutôt de prévention proactive.

« Les gens disent: » Eh bien, craignez-vous d’être à nouveau victime? « , raconte-t-il. L’indépendant. « Lorsque votre premier-né est assassiné sans raison – non pas qu’il y ait jamais une bonne raison de tuer, mais littéralement juste pour être un être humain – il n’y a pas de retour en arrière. Tu ne peux pas me faire sentir plus mal… Mon objectif est d’essayer de sauver ton enfants. Le mien est déjà mort. Je ne peux pas le sauver.

Peser le pour et le contre de la publication des écrits du tireur de Nashville est une tâche qui incombe au juge de Nashville l’ashes Myles, qui a reçu une version non expurgée du journal du tireur et de la note de suicide, a déclaré un porte-parole de la ville. CNN.

Le juge Myles devait statuer mercredi 24 mai sur la question de savoir si les parents covenants seraient autorisés à intervenir dans la procédure judiciaire. La Covenant Presbyterian Church, qui gère l’école, a également cherché à intervenir parce que « la publication peut contenir des informations sensibles appartenant à l’école, telles que des schémas des installations et des informations confidentielles sur les employés et les étudiants ». Renard17 signalé.

Au moins quatre poursuites ont été intentées pour tenter de se procurer les écrits, notamment par la National Police Association et la Tennessee Firearms Association, qui ont intenté une action en justice pour obtenir l’accès après que le MNPD a refusé les demandes d’enregistrement.

« Beaucoup pensent que l’accès du public à ces dossiers est important pour un certain nombre de raisons, notamment l’intérêt de déterminer la base réelle des homicides », a déclaré la Tennessee Firearms Association dans un communiqué, « en particulier à la lumière de l’appel du gouverneur Bill Lee pour un spécial session législative pour examiner sa proposition de contrôle des armes à feu qu’il a présentée sous la forme d’une loi « drapeau rouge ».

La mère de la victime Evelyn Dieckhaus pleure lors d’une session législative (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

La lecture et l’interprétation des écrits du tireur ont, comme en témoigne cette déclaration, pris une nouvelle urgence alors que les législateurs du Tennessee luttent contre les conséquences du massacre de mars dans un État doté de certaines des lois les plus favorables aux armes à feu du pays.

Plus de 60 membres du Tennessee House Republican Caucus ont signé une lettre appelant à la publication du manifeste du tireur. Le représentant du président du caucus, Jeremy Faison, a déclaré au Poste de New York il « nous incombait de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qui a poussé » le tireur à planifier l’attaque de l’école et a déclaré que le groupe n’avait pas « compris l’appréhension » concernant la publication des écrits.

Le Tennessien Le journal a également poursuivi la ville pour des dossiers « pour mettre en lumière des faits supplémentaires concernant cet incident, des problèmes de société et de santé mentale, et des problèmes concernant les armes à feu plus largement, qui n’ont pas encore été révélés par d’autres moyens ». Selon le journal, le MNPD a rejeté les demandes d’enregistrement « parce qu’il y a une enquête criminelle en cours, qui, selon lui, dans les documents déposés au tribunal, concerne la question de savoir si le tireur a agi seul dans la planification de l’attaque. Metro a également souligné les règles de la loi sur les archives publiques du Tennessee qui exemptent les documents de publication qui mettent en péril la sécurité de l’école.

La décision de rendre publiques ou non les élucubrations d’un meurtrier de masse n’est pas nouvelle, ni légère – mais le dilemme du Tennessee est complexe. Une audience de justification concernant la publication du manifeste était prévue pour le 8 juin mais pourrait être reportée; Le juge Myles devait établir un calendrier mercredi.

Adam Lankford, professeur à l’Université de l’Alabama, qui a étudié de manière approfondie les fusillades de masse, souligne que divers facteurs semblent influencer la publication des écrits ou des manifestes des tireurs – et qu’il existe une « approche incohérente sur ce genre de choses » de la part des autorités.

Les manifestants se verrouillent les bras lors de la manifestation «Les armes sont pour étreindre» pour la législation sur le contrôle des armes à feu (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Les arguments pour et contre la libération, cependant, suivent généralement les mêmes formats.

« Les informations elles-mêmes peuvent éclairer la recherche et l’analyse et, espérons-le, une meilleure compréhension de ce que pensait l’auteur peut nous aider à mieux prévenir ces types d’attaques à l’avenir », a déclaré M. Lankford. L’indépendant. « Franchement, je pense qu’il n’y a aucun doute que si vous dites : ‘Eh bien, vous savez, laissons au gouvernement le soin de faire des recherches là-dessus’… C’est une approche très limitée.

« Franchement, ce n’était pas l’approche que nous adoptons en médecine », déclare M. Lankford, directeur du département de criminologie et de justice pénale de l’université. « C’est toujours plus il y a d’esprits qui travaillent sur quelque chose, mieux c’est. Et en tant que criminologue qui a fait certains des principaux travaux sur les fusillades de masse, je reconnais simplement qu’il existe d’excellents rapports gouvernementaux, des analyses du FBI et des choses comme ça aux États-Unis, mais il y a aussi des choses qu’ils ne voient pas ou ne font pas. pas attraper. Ainsi, l’information elle-même a une valeur pour la recherche et potentiellement pour la prévention.

« Et puis, je suppose, aussi, pour le publier, il y a des préoccupations concernant des choses comme la censure. Donc, en d’autres termes, comme, il doit y avoir un argument solide pour le retenir.

M. Teves et No Notoriety rétorquent que le fait de ne pas divulguer les écrits d’un tireur ne constitue ni une censure ni une violation des droits du premier amendement.

« Nous demandons la même considération qui a été accordée dans d’autres domaines du reportage », écrit le groupe sur son site. « Les médias ont déjà créé un précédent en modifiant volontairement leurs politiques lorsqu’ils rendent compte de victimes d’agressions sexuelles, de suicides et de mineurs. Nous disons qu’il est temps pour un autre changement de politique dans l’intérêt de la sécurité publique.

Et M. Lankford aborde cet argument de sécurité publique, concédant qu’il n’y a jamais de garanties.

« Est-il possible qu’il y ait quelque chose dans le manifeste du tireur de Nashville qui soit considéré comme cool par les personnes à risque et en marge de la société ? C’est certainement possible », dit-il. « Mais je suppose que si c’était moi, je regarderais attentivement le contenu. Je le libérerais. Et s’il y a quelque chose qui semble particulièrement incendiaire, je supprimerais simplement cette phrase ou ce paragraphe. En d’autres termes, c’est un terrain d’entente qui donne toujours aux gens les informations qu’ils veulent.

D’après les données et ses recherches, dit-il, « les imitateurs sont généralement inspirés par les attaquants précédents en tant qu’individus, en tant que personnages, en tant que personnalités – pas nécessairement inspirés par une sorte de profondes paroles de sagesse provenant d’auteurs précédents ».

Il souligne également que, alors que les procès et autres prétendent chercher des réponses ou des explications dans les écrits, il n’y a que peu de choses qui peuvent être glanées.

« Le concept de ‘Quel était le mobile du tireur ?’ est lui-même extrêmement simplifié », dit-il L’indépendant. « Donc, les gens recherchent souvent une chose, mais la réalité est que, même si le tireur dit: » Je l’ai fait pour une raison X « , c’est plus compliqué que cela.

« En d’autres termes, tout d’abord, vous supposez que quelqu’un qui a commis un meurtre de masse vous dit la vérité. Et puis vous supposez également que la personne a le degré de conscience de soi pour vraiment comprendre la psychologie qui l’a amenée à ce point avec, avec sophistication.

Records de tir à l’école de Nashville (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

La décision dans l’affaire Nashville, au moins, appartient maintenant aux tribunaux – et à un juge qui évalue les avantages par rapport aux risques.

« Cela arrive tous les jours », dit M. Teves à propos des fusillades de masse. « Quand allez-vous tous vous réveiller en sachant que l’enfant qui est mort pourrait être le vôtre ? Quand vous aurez des enfants, ils iront au cinéma, ils iront à l’école, avec un peu de chance ils iront à l’église, ils iront au centre commercial. Dites-moi un endroit où vous ne vous faites pas tirer dessus ces jours-ci.

Chaque jour, lorsqu’il traverse son garage en Arizona pour entrer dans le couloir de sa maison, la douleur le frappe lorsqu’il voit son fils sourire sur des photos de famille.

« En vérité, encore une fois, mon fils est mort », dit M. Teves, soulignant qu’il réclame un changement pour les autres enfants et les autres « personnes qui veulent vivre ».

« Je suis déjà mort à l’intérieur. Cela ne va pas changer », dit-il, ajoutant tristement qu’il pense que limiter les informations sur les tireurs pourrait ne pas arrêter tous les massacres, mais arrêterait certainement un pourcentage important.

« Le tout, ‘Une once de prévention vaut mieux que guérir?’ Ce n’est pas si difficile », dit-il. « Ne le lâchez pas. »