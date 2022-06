Le manifestant du pipeline Trans Mountain, Tim Takaro, ne devrait pas être emprisonné

La semaine prochaine, le Dr Tim Takaro, une éminente autorité en matière de santé publique, sera jugé pour outrage criminel pour avoir prétendument violé une injonction ordonnée par le tribunal contre le blocage de l’expansion du pipeline Trans Mountain (TMX).

Sa peine potentielle de quatre semaines, plus longue que celles de la plupart des 250 autres manifestants inculpés en vertu de l’injonction de 2018, reflète le rôle de premier plan de Takaro dans l’opposition à la nouvelle infrastructure de combustibles fossiles. Cela reflète également la situation absurde dans laquelle se trouve actuellement le Canada, alors que nous commençons à prendre des mesures hésitantes vers la décarbonisation sans modifier les fondamentaux d’une économie dépendante du pétrole et du gaz. L’absurdité est d’autant plus évidente quand on regarde la nature de Takaro et son crime présumé.

Takaro est un expert des impacts du changement climatique sur la santé publique. Il a obtenu un diplôme en médecine et une maîtrise en santé publique de l’Université de Caroline du Nord. Il a ensuite enseigné à l’Université de Washington et a obtenu une autre maîtrise en toxicologie avant de déménager au Canada en 2005 pour rejoindre la Faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser. Ici, il a également enseigné aux étudiants de l’École de médecine de l’UBC et a maintenu une pratique clinique au Vancouver General Hospital. Il a publié plus de 100 articles évalués par des pairs et a été actif au sein de l’International Physicians for the Prevention of Nuclear War lorsqu’il a remporté le prix Nobel de la paix en 1985.

Takaro s’est d’abord inquiété de TMX en 2014, alors qu’il dirigeait la préparation de deux évaluations d’impact sur la santé publique pour l’examen environnemental de l’Office national de l’énergie : l’une portait sur les impacts du changement climatique ; une autre sur les effets toxiques d’un éventuel déversement de bitume dilué, y compris les risques de leucémie infantile.

L’examen a refusé d’examiner le premier rapport de Takaro, car le gouvernement Harper a exclu les impacts climatiques de son mandat et le rapport final n’a pas abordé son travail sur la toxicité. Troublé par ces lacunes, le Health Officers’ Council of BC a demandé à la province en 2019 d’ordonner un examen indépendant des impacts cumulatifs sur la santé – une demande qui a été ignorée.

À l’été 2020, Takaro était exaspéré par le système. Les plus hauts tribunaux avaient rejeté les contestations finales des Premières Nations et l’attention des médias s’était tournée vers une autre menace publique, la COVID-19. La plupart des gens seraient partis en vacances ; Takaro a profité d’un congé sabbatique pour escalader un grand arbre qui serait bientôt abattu pour le pipeline. Grimpeur chevronné, il installe une plate-forme à 30 mètres de hauteur avec une banderole visible depuis les voitures sur l’autoroute 1. », a-t-il déclaré dans une déclaration au tribunal.

C’est à peu près à cette époque que j’ai entendu parler de lui pour la première fois. En tant que personne qui s’est jointe aux manifestations précédentes contre les pipelines, j’étais heureuse que quelqu’un prenne position sur une question que les gouvernements et les médias semblaient déterminés à enterrer. L’opposition au pipeline est demeurée forte, notamment de la part de trois Premières nations locales, de la ville de Vancouver et des municipalités voisines. Pourtant, les protestations publiques s’étaient calmées et la construction du pipeline passait à la vitesse supérieure. Dans mon esprit, l’arbre-assis de Takaro semblait à la fois vaillant et sans espoir.

Cependant, l’arbre assis en a attiré d’autres: des collègues scientifiques qui se sont relayés sur la plate-forme pendant des semaines et des groupes qui ont rendu public le blocus. Ce n’était pas du plaisir et des jeux. Les hivers de 2020 et 2021 ont été froids et humides, et l’entreprise a abattu des arbres à proximité, mettant en danger les manifestants. En février, Takaro a été arrêté par des agents armés de la GRC vêtus de treillis.

Les critiques diront qu’il mérite d’être puni pour avoir enfreint la loi et bloqué un projet d’intérêt national. Cependant, des observateurs experts, y compris le directeur parlementaire du budget, ont remis en question l’analyse de rentabilisation de TMX et son coût gonflé – maintenant fixé à 21 milliards de dollars, en hausse par rapport à la citation initiale de 4,2 milliards de dollars du gouvernement Trudeau. Et compte tenu des effets des dernières tempêtes de vent en Ontario et des inondations et du dôme de chaleur de l’an dernier en Colombie-Britannique – ce dernier a coûté la vie à plus de 600 Britanno-Colombiens, a rapporté le coroner provincial cette semaine – on pourrait se demander quels intérêts ce projet sert.

Présentant un rapport de l’ONU en avril qui mettait en garde contre l’urgence climatique imminente, le Secrétaire général António Guterres a déclaré : « Les militants pour le climat sont parfois décrits comme de dangereux radicaux. Mais les radicaux vraiment dangereux sont les pays qui augmentent la production de combustibles fossiles. »

