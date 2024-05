Le mangeur compétitif Takeru Kobayashi prend sa retraite en raison de problèmes de santé

Le mangeur de compétition japonais Takeru Kobayashi, six fois champion du concours Nathan’s Hot Dog Eating Contest, a annoncé sa retraite du sport en raison de problèmes de santé croissants.

« J’ai décidé de me retirer de l’alimentation compétitive. C’est tout ce que j’ai fait ces 20 dernières années », a annoncé Kobayashi, 46 ans, dans « Hack Your Health – Les secrets de votre intestin » de Netflix un film documentaire qui explore le lien entre l’alimentation, le système digestif et la santé intestinale et le bien-être général.

Kobayashi a déclaré que des décennies de suralimentation pour le sport l’avaient laissé sans appétit ni sensation de satiété, ce qui, selon sa femme Maggie James, avait poussé Kobayashi à passer des jours sans rien manger du tout.

James a déclaré que son mari avait l’impression que son corps était « brisé ».

« J’entends les gens dire qu’ils ont faim et ils ont l’air très heureux après avoir mangé. Je suis jaloux de ces gens parce que je n’ai plus faim », a déclaré Kobayashi dans le documentaire. « J’espère vivre longtemps et en bonne santé. »

Takeru Kobayashi : « J’ai mangé 10 000 hot-dogs » au cours de ma carrière

Kobayashi a lancé sa carrière en 2000 lors d’une apparition dans l’émission de variétés japonaise « TV Champion », où il a consommé 16 bols de ramen en une heure. Il a établi un record du monde en 2001 Concours de dégustation de hot-dogs de Nathan’s Coney Island, organisé chaque année le 4 juillet, en mangeant 50 hot-dogs en 12 minutes. (Le record précédent à l’époque était de 25⅛ de hot-dogs). Il a remporté la ceinture jaune moutarde six années consécutives, de 2001 à 2006.

« Je suis sûr d’avoir mangé 10 000 hot-dogs depuis le début de ma carrière », a déclaré Kobayashi dans le film.

Kobayashi ne mange pas que des hot-dogs. Il a détenu des records du monde au cours de sa carrière avec différents aliments, allant des ailes de Buffalo, des rouleaux de homard et de la cervelle de vache aux hamburgers, tacos et pizzas. Le liste continue.

« Je suis Japonais mais j’ai mangé comme un Américain. Je pense que c’est ce qui a endommagé mon corps », a-t-il déclaré. « Je mange trop parce que je suis un mangeur compétitif. … Lorsque vous mangez trop, vous ne savourez pas le goût ou n’appréciez pas pleinement l’odeur de la nourriture. Vous ignorez les signaux de votre corps, comme la satiété. »

Afin de se préparer aux compétitions, Kobayashi a déclaré qu’il passerait des mois à gonfler son estomac avec de la nourriture.

« Vous devez progressivement développer votre intestin en mangeant de plus en plus de nourriture, puis vous assurer de tout éliminer afin que la graisse corporelle ne gêne pas l’expansion de votre estomac en compétition. Je commence mon régime vers deux mois avant une grande compétition », a-t-il dit en 2004.

Le cerveau de Kobayashi affecté par une alimentation compétitive

Kobayashi a subi plusieurs tests pendant le documentaire pour diagnostiquer son manque d’appétit et son odorat réduit. Les médecins et les scientifiques ont déterminé que la suralimentation chronique de Kobayashi a affecté son système nerveux et que son cerveau est toujours entraîné à penser qu’il est en compétition ou qu’il mange des aliments hautement transformés, même s’il s’éloigne de la compétition.

« Quand j’étais petit, j’avais envie de gâteaux et de currys. Je ne ressens plus cette joie de manger », a-t-il déclaré. « C’est effrayant de penser que le cerveau et l’intestin sont si étroitement liés. Cela me donne envie de faire plus attention à ce que je mange. »

Bien que Kobayashi ne concourra plus à Coney Island le 4 juillet, il n’abandonne pas complètement les hot-dogs. Kobayashi a déclaré qu’il avait pour mission de « créer un hot-dog plus sain » contenant des ingrédients japonais traditionnels.

« Ce qui m’a plus influencé que l’alimentation compétitive, c’est le hot-dog », a-t-il déclaré. « Je m’inquiète de ce que ma prochaine étape m’apportera, mais je suis également enthousiasmé par mon avenir. »