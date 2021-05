Le manège rénové de «  Blanche-Neige  » de Disneyland suscite la colère réveillée par l’ajout de la finale du baiser du véritable amour «  non consensuel  »

Le trajet réinventé de Blanche-Neige à Disneyland Californie a été critiqué pour avoir ajouté la scène du «baiser du véritable amour» – critiqué par les critiques comme «problématique» et «démodée» alors que le prince embrasse une Blanche-Neige endormie sans «consentement».

La célèbre attraction, un incontournable de Disneyland depuis ses débuts en 1955, a été réorganisée avec des améliorations techniques majeures lors de la fermeture du parc à thème en raison de la pandémie. Cependant, sa nouvelle grande finale a suscité des critiques bien qu’elle soit plus fidèle au film d’animation de 1937.

Dans la scène, le prince réveille Blanche-Neige avec un baiser de « véritable amour » de la transe endormie dans laquelle elle a été soumise par la méchante reine.

« Un baiser qu’il lui donne sans son consentement, pendant qu’elle dort, ce qui ne peut pas être le véritable amour si une seule personne sait que cela se passe, » a noté une critique sur le site Web d’information SFGate, qui a demandé pourquoi le parc ajouterait une scène avec «Des idées si démodées de ce qu’un homme est autorisé à faire à une femme.»

«N’avons-nous pas déjà convenu que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur? Qu’apprendre aux enfants que s’embrasser, quand il n’a pas été établi si les deux parties sont disposées à s’engager, n’est pas acceptable? » a ajouté le critique, qui a également noté que le trajet avait un plus «Scénario complet».





Aussi sur rt.com

Disney Television a refusé des « scripts incroyablement bien écrits » pour ne pas être suffisamment inclusifs, a déclaré un cadre supérieur







Pendant le trajet – rebaptisé « Souhait enchanté de Blanche-Neige » – « Préserve une grande partie du charme » de l’original, les critiques ont demandé pourquoi la fin n’était pas « En accord avec l’esprit du film et la place de Blanche-Neige dans le canon de Disney. »

Dans sa version précédente, le trajet se concentrait davantage sur l’intrigue de la méchante reine et était intitulé « Les aventures effrayantes de Blanche-Neige à Disneyland ». Le manège mis à jour adopterait une approche plus légère du conte de fées et ajouterait des systèmes d’éclairage améliorés, des animatroniques et un certain nombre de nouvelles scènes.

« L’attraction Blanche-Neige a une histoire si riche, » Kim Irvine, responsable de la création pour Disneyland Resort et Walt Disney Imagineering, a déclaré dans un communiqué. «Nous voulions … raconter l’histoire d’une manière spéciale. Nous pensons que les invités apprécieront ce doux scénario dans une expérience époustouflante. »



La majorité des utilisateurs de médias sociaux ont fait écho à ce sentiment – beaucoup se demandant si le trajet allait être la prochaine victime de la « culture d’annulation ».

«Est-ce vraiment une surprise pour quelqu’un? Les idiots #Woke passent au peigne fin TOUT pour un moment #Gotcha, « un utilisateur tweeté.

Une personne a déclaré que les critiques étaient « torsion » le conte de fées pour en faire « coercition. » Alors qu’un autre utilisateur a dit Blanche-Neige «Serait mort» dans l’histoire sans le baiser.

Les gens ne comprennent-ils pas la réalité des choses. C’est un conte de fées Pas réel. Permettez-vous de rêver d’une relation positive et aimante. Arrêtez de transformer les choses en coercitions.La nouvelle scène de la balade de Blanche-Neige à Disneyland provoque des contrecoups#FoxBusiness – La vie est aussi belle que vous la faites (@SnapJag) 3 mai 2021

Une nouvelle scène de la promenade de Blanche-Neige à Disneyland suscite des réactions négatives … Attendez donc parce que le prince l’a embrassée sans consentement, les gens sont fous? Mais … elle … serait … morte … 😂🤦‍♀️ https://t.co/KDoycpna9B – Noura Youshia (@NyaNoura) 3 mai 2021

Ce n’était pas la première fois que la scène du baiser suscitait des inquiétudes en matière de messages. En 2018, Kazue Muta, professeur à l’Université d’Osaka au Japon, a comparé le fait d’embrasser une femme endormie à une agression sexuelle sur une personne inconsciente.

« Problématique » certains aspects d’autres attractions sont également supprimés. Plus tôt cette année, Disney a confirmé que « Jungle Cruise », également lancé en 1955, serait modifié pour accise «Représentations négatives» des Amérindiens qui les dépeignent comme des sauvages ou des serviteurs.

La société a également déclaré en juin dernier que son attraction « Splash Mountain » était également en cours de réorganisation – pour supprimer les références aux stéréotypes noirs trouvés dans le film de 1946 « Song of the South », sur lequel elle était basée – en faveur du film d’animation de 2009 ‘ La princesse et la grenouille ‘, qui comporte un rôle féminin noir.

Disneyland a rouvert aux résidents de Californie vendredi après une fermeture record de 13 mois.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!