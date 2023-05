Le manège populaire d’un grand parc d’attractions en bord de mer au Royaume-Uni sera transféré en Irak

Un manège du parc à thème SEASIDE qui a dominé la ligne d’horizon de Cleethorpes pendant des années a rouvert dans la ville de Bassorah, dans le sud de l’Irak.

Pendant plus d’une décennie, Hydromax a été extrêmement populaire auprès des amateurs de sensations fortes visitant Pleasure Island, la station balnéaire du Lincolnshire.

Hydromax a dominé l’horizon de Cleethorpes pendant plus d’une décennie

Alfie Lugsden a découvert qu’il avait été expédié en Irak le mois dernier Crédit : Alfie Lungsden

Mais lorsque le parc a fermé en 2016, il a été entreposé avec d’autres manèges et a laissé la poussière jusqu’à ce qu’un nouvel acheteur se présente.

Aujourd’hui, après plusieurs années, il s’agit de retrouver un nouveau souffle à Happy Land Basra, un parc à thème surplombant la rivière Shatt al-Arab.

Il a été expédié en Irak le mois dernier.

Des séquences vidéo diffusées par ses nouveaux propriétaires l’ont montré arrivant dans un conteneur à l’arrière d’un camion alors que les ouvriers commençaient à l’assembler.

Alfie Lungsden, 18 ans, a découvert son sort après avoir lancé une mission pour découvrir le sort des manèges qui ont séduit les familles pendant des années.

Il a d’abord pensé qu’il se dirigeait vers Southport Pleasureland.

Mais des recherches plus approfondies ont révélé qu’il avait été expédié à 3 750 milles en Irak.

Alfie, de Roxby, North Lincs., A ajouté: « J’ai été informé par les personnes qui ont acheté et revendu le manège qu’il rouvrira à Basra Happy Land en Irak.

« Le trajet n’a pas encore été construit, c’est donc tout ce que je peux partager pour le moment. »

M. Lugsden, de Roxby, North Lincs., A déclaré qu’un carrousel datant de 1904 avait été déplacé à Dublin.

Et les montagnes russes populaires du parc à thème se trouvent maintenant au sommet d’un centre commercial sur le toit à Bali.

M. Lugsden a déclaré qu’Hydromax était la dernière pièce du puzzle.

Il a ajouté: « Il a fallu un certain temps pour tout localiser, mais cela en valait la peine. »

M. Lugsden a également réussi à retrouver certains des anciens plans et impressions d’artistes des manèges avant même qu’ils ne soient construits.

« C’est probablement l’une des parties les plus intrigantes et les plus enrichissantes de tout cela », a-t-il déclaré.