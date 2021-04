Dans la chronique de cette semaine, le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN se penche sur une variété de sujets, y compris une probable danse des entraîneurs cet été.

C’était toujours une question de savoir quel domino tomberait en premier. En fin de compte, c’est arrivé à Francfort, où l’Eintracht a annoncé cette semaine que son entraîneur, Adi Hutter, partirait à la fin de la saison pour prendre en charge le Borussia Mönchengladbach.

Cela a semblé perplexe les observateurs plus occasionnels du jeu allemand. Pourquoi échangeriez-vous un club presque certain de la Ligue des champions contre un club qui a du mal à faire du tout l’Europe? La réponse est, comme toujours, c’est compliqué!

Hutter a visiblement amélioré l’Eintracht au cours de ses trois saisons là-bas, mais des changements sont en cours et un entraîneur de Bundesliga n’est souvent aussi bon que l’équipe sportive qui l’entoure. Avec le départ du PDG de Sport Fredi Bobic et du directeur sportif de longue date Bruno Hubner, Hutter pourrait opposer cela à la stabilité et à l’expertise de Max Eberl et de ses collègues de Mönchengladbach. Franchement, personne ne le fait mieux qu’Eberl et la chance de travailler avec lui était un vrai leurre.

Hutter, un constructeur et un polisseur quand il s’agit de son approche de la gestion, aura également calculé que ce n’est jamais une mauvaise chose de partir alors que votre stock est élevé ou avant que la négativité ne s’installe comme elle le fait inévitablement pour chaque entraîneur à un moment donné. Contrairement à Francfort, le seul moyen est de monter à Gladbach.

L’Eintracht a besoin non seulement d’un entraîneur, mais surtout d’un chef de sport pour succéder à Bobic, presque certainement en route pour Hertha. Plusieurs rapports cette semaine ont lié Ralf Rangnick à l’ancien travail de Bobic et il serait certainement attrayant, mais vous n’embauchez pas Rangnick sans savoir que c’est son chemin ou l’autoroute. Ce n’est qu’avec une personnalité de haut niveau comme Rangnick qu’un club pourrait envisager d’avoir le chef du sport également comme entraîneur-chef, deux rôles que Rangnick a occupés auparavant avec le RB Leipzig.

Quand vous pensez aux nouveaux entraîneurs en chef potentiels en Bundesliga, Jesse Marsch vient immédiatement à l’esprit. L’Américain, qui approche de la fin de sa deuxième saison en Autriche avec le FC Salzbourg, attend son heure. Il était un nom logique mentionné dans l’histoire de vacance de Gladbach et il serait compréhensible que Francfort ait un intérêt. Mais la prochaine destination naturelle de Marsch pourrait être Leipzig, où il a déjà travaillé au sein de l’ancien personnel de Rangnick et est toujours très apprécié par le responsable mondial du football Red Bull, Oliver Mintzlaff et les grands décideurs.

Pourquoi est-ce que j’élève Leipzig ici? Eh bien, si – comme cela semble de plus en plus probable – Hansi Flick quitte le Bayern pour devenir le prochain patron de l’équipe nationale allemande et que le Bayern embauche l’actuel manager de Leipzig Julian Nagelsmann, où Mintzlaff chercherait-il un successeur? Salzbourg fait partie de la famille, en un sens, et il ne leur coûterait rien du tout. Nagelsmann est également sous contrat jusqu’en 2023; il n’est pas fou de penser que jusqu’à 15 millions d’euros pourraient devoir changer de main pour que le Bayern le prive. Cela pourrait marquer une bonne affaire pour un entraîneur que Leipzig ne pourra pas garder indéfiniment de toute façon compte tenu de l’estime dans laquelle il tient à travers l’Europe.

Hansi Flick devrait quitter le Bayern Munich pour succéder à Joachim Low en tant que manager de l’équipe nationale allemande. Photo de Sven Hoppe / alliance de photos via Getty Images

Je dois dire que je ne pensais pas en cette saison pandémique que les frais de transfert des entraîneurs domineraient le paysage de la Bundesliga de cette manière. Cela a commencé avec Dortmund déclenchant la clause leur permettant de retirer Marco Rose de Gladbach pour 5 millions d’euros. Plutôt que de bouder à ce sujet, Eberl and Co. a investi 7,5 millions d’euros pour payer Eintracht Frankfurt, les frais de rachat annoncés pour Hutter.

Pendant ce temps, loin de ce qui doit ressembler à un monde fantastique d’entraîneurs superstars, Koln a limogé Markus Gisdol dimanche immédiatement après une douloureuse défaite 3-2 à domicile contre Mayence. Ils l’ont remplacé par un joueur de Bundesliga, Friedhelm Funkel, qui sort de sa retraite à l’âge de 67 ans. Funkel est en quelque sorte une institution de l’ouest industriel allemand et a été entraîneur. Effzeh avant, entre février 2002 et octobre 2003.

Ce n’est pas une décision à long terme, mais plutôt la nomination d’un pompier d’urgence avec l’odeur de fumée déjà dans l’air. Koln est 17e, dans l’une des deux places de relégation automatique, avec six matchs à jouer et tout doit maintenant être mis en œuvre pour éviter ce qui serait une septième relégation. Au départ, la liste des matchs n’est pas gentille, avec le Bayer Leverkusen à l’extérieur et Leipzig à domicile. Les points doivent donc être récoltés par l’équipe de Funkel contre Augsbourg, Fribourg, ses rivaux directs Hertha Berlin et le club de fond Schalke 044.

Quoi qu’il en soit, Koln cherchera un nouveau départ la saison prochaine, avec des candidats comme Steffen Baumgart (qui quittera Paderborn), l’ancien entraîneur du HSV Thorsten Fink et l’ancien entraîneur très apprécié de Koln Peter Stoger, tous dans la conversation.

Gerardo Seoane est sur le point de mener les Young Boys à un autre titre suisse. Soit dit en passant, Hutter y a travaillé avant de déménager à Francfort.

Oh, et bien sûr, Hutter a également purgé sa peine à Salzbourg. En tant qu’entraîneur, il y a de bon augure pour quiconque souhaite travailler à un niveau élevé en Allemagne. (Voir: Marco Rose.) Ce sera tout à fait le manège d’été.