Le manège commémoratif annuel de Rex Gill revient à Penticton et Kelowna – Kelowna Capital News

La quatrième édition annuelle du Rex Gill Memorial Ride est prévue le samedi 24 septembre pour continuer à recueillir des fonds à la mémoire de l’homme de Penticton et à la mémoire de Mike Courtney.

Gill, lui-même a commencé le trajet en 2018 pour collecter des fonds pour les sans-abri, et venait de terminer son trajet en 2019 lorsqu’il a été assassiné au Kamloops Comfort Inn.

Son meurtre reste non élucidé. La police pense qu’il s’agit d’une erreur d’identité.

Les amis et la famille ont soutenu la cause de Gill pour amasser des fonds et sensibiliser aux besoins de la Kelowna Gospel Mission et des banques alimentaires.

Depuis 2021, la balade est également dédiée à la mémoire de l’un des amis de Gill, Mike Courtney.

En 2020, à son retour de la balade commémorative, la béquille du vélo de Courtney est sortie pendant qu’il roulait, le faisant s’écraser et subir des blessures mortelles.

Le trajet a continué de croître d’année en année, avec seulement cinq personnes en 2020 et une soixantaine en 2021.

Le trajet permet de recueillir des fonds pour la Kelowna Gospel Mission et les banques alimentaires locales. Au cours des années précédentes, il a également collecté des fonds pour le Ooknakane Friendship Centre, qui a aidé avec les manèges précédents.

“Il a commencé cela en 2018 parce qu’il a découvert que la mission évangélique ne reposait que sur les dons des gens, et ils sont les seuls à tout donner aux personnes qui en ont besoin”, a déclaré la mère de Gill, Marie Nobles. « Et à cause de tout ce qui se passait, les incendies et les inondations, cela les avait vraiment durement touchés. Et la banque alimentaire a besoin de 6 000 $ par mois pour s’en sortir.

Tout ce qui est collecté et donné va plus loin, comme Nobles a souligné comment la mission gospel et les banques alimentaires sont capables de tirer parti de l’argent qu’elles obtiennent pour doubler et tripler le pouvoir d’achat pour se fournir ce dont elles ont besoin.

À la fin de la journée, le trajet est une question de sensibilisation. Il s’agit de sensibiliser les banques alimentaires et la mission évangélique et les besoins qu’ils ont pour aider les sans-abri. Il s’agit également de sensibiliser au meurtre toujours non résolu de Gill, et cette année, il s’agit également de l’impact du système des pensionnats.

« Nous sommes autochtones, et une partie de ma famille a été dans un pensionnat et en est toujours affectée », a déclaré Nobles. « Cette année, nous avons des drapeaux orange, avec une photo de Rex dessus et la patte d’ours parce que nous sommes du clan des ours.

« Nous savons que certains d’entre nous sont toujours portés disparus. Nous ne savons pas où ils sont, et les parents et les frères et sœurs espèrent toujours qu’un jour ils les retrouveront.

Toute information pouvant aider à identifier la personne qui a tué Gill reste un élément clé du trajet, en particulier tout ce qui pourrait relier Gill à l’autre meurtre survenu ce jour-là à Kamloops.

La police a déclaré qu’elle croyait que la mort de Gill était le résultat d’une erreur d’identité.

“Si quelqu’un à Kamloops le 23 janvier [2019]entre 6 et 8 heures du matin, avez vu quelque chose ou pensez avoir vu quelque chose, ou avez eu une caméra de tableau de bord ou une caméra chez vous, veuillez contacter la GRC », a déclaré Nobles.

Le trajet commence avec le petit-déjeuner de 8 h à 9 h 15 par don, bannock, œufs et saucisses, et Tim Hortons offre du café et du chocolat chaud.

Le trajet commence devant Coyote Cruises à Penticton où Gill a travaillé pendant 14 ans.

“Il s’appelait ‘Sexy Rexy’ et ils l’ont même mis dans son bus. Les gens sauteraient pour pouvoir prendre le bus Sexy Rexy », se souvient Nobles.

À l’autre bout du trajet, il y aura un déjeuner barbecue également par don chez Konquer Motorcycles à Kelowna.

Sandman propose également d’être un hôtel de destination pour le trajet à Kelowna et Penticton pour les cyclistes.

Les personnes participant au trajet peuvent obtenir une chambre standard à un tarif réduit.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

collecte de fondsSans-abri