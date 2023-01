Le mandat historique commence au Michigan sous le nom de Whitmer, d’autres ont prêté serment

LANSING, Michigan (AP) – La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a prêté serment pour un deuxième mandat en tant que 49e gouverneur de l’État dimanche, poussant un message d’unité et travaillant ensemble lors de remarques sur les marches du Capitole de l’État alors que les démocrates prenaient le contrôle total de l’État. gouvernement pour la première fois en 40 ans.

Whitmer, la première femme gouverneur de l’État lors de son élection en 2018, a été réélue en novembre en battant le républicain Tudor Dixon de près de 11 points de pourcentage. À ses côtés dimanche se trouvaient d’autres hauts dirigeants démocrates, dont la secrétaire d’État Jocelyn Benson nouvellement réélue, le procureur général Dana Nessel et le lieutenant-gouverneur Garlin Gilchrist II.

Lors de son discours d’investiture, Whitmer s’est engagée à poursuivre la réforme des armes à feu “de bon sens”, à continuer d’investir dans l’éducation K-12, à améliorer les droits des travailleurs, à réduire les impôts des retraités de l’État et à lutter contre le changement climatique, ajoutant qu’elle fournirait plus de détails dans son prochain État du discours d’État.

“Au cours des quatre prochaines années, notre tâche est de faire en sorte que chaque Michigander, présent et futur, puisse réussir”, a déclaré Whitmer aux près de 1 000 personnes présentes. “Et notre message est simple : nous avertissons le monde que votre avenir est ici, dans le Michigan.”

Avec un caucus démocrate nouvellement puissant, Whitmer est confronté au test de tenir des années de promesses dans un État oscillant où les démocrates doivent faire appel à plus que leur base ou risquer de perdre leur majorité lorsque la législature sera à nouveau à gagner dans deux ans.

Whitmer a reconnu plusieurs dirigeants législatifs républicains et a promis tout au long de son discours de travailler de l’autre côté de l’allée et avec “quiconque veut résoudre des problèmes et faire avancer les choses”.

Les démocrates du Michigan ont officiellement pris le contrôle de la State House et du Sénat à midi dimanche après avoir remporté de faibles majorités et renversé les deux chambres lors des élections de novembre.

Les dirigeants démocrates nouvellement sélectionnés à l’Assemblée législative, le chef de la majorité au Sénat Winnie Brinks et le président de la Chambre Joe Tate, se sont joints au gouverneur pour souligner l’importance du bipartisme lors de leurs discours.

“Une opportunité incroyable se présente à nous pour travailler ensemble comme jamais auparavant dans les chambres législatives et aux côtés de l’exécutif”, a déclaré Brinks, qui a été choisie comme première femme chef de la majorité au Sénat en décembre.

La nouvelle session législative doit commencer le deuxième mercredi de janvier. Le budget de l’État fera partie des priorités auxquelles les législateurs s’attaqueront alors qu’ils reportent un excédent de près de 6 milliards de dollars dans la nouvelle année.

L’histoire a également été écrite dimanche à la Cour suprême de l’État lorsque Kyra Harris Bolden a prêté serment en tant que première femme noire à siéger à la Haute Cour après que Whitmer a nommé l’ancien sénateur de l’État en novembre pour remplacer la juge à la retraite Bridget McCormack. Bolden a également administré le serment d’office de Whitmer.

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press