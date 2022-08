Le mandat EV 2035 de la Californie et ce que cela pourrait signifier pour vous

Que ce passe-t-il Le California Air Resources Board a voté jeudi en faveur de l’adoption d’un projet de règlement interdisant la vente de voitures à moteur à combustion interne d’ici 2035. Pourquoi est-ce important La Californie est l’un des plus grands marchés de voitures neuves aux États-Unis et les constructeurs automobiles ont déclaré qu’ils étaient prêts à s’y conformer, ce qui signifie que de nombreux autres véhicules électriques seront disponibles dans les années à venir. Et après Le CARB devra demander une dérogation à l’Environmental Protection Agency pour promulguer ces règlements. S’ils reçoivent le feu vert, d’autres États peuvent choisir d’adhérer aux réglementations plus strictes du CARB.

La Californie est le seul État autorisé à créer ses propres normes d’émissions en vertu de la Clean Air Act. D’autres États sont autorisés à suivre les normes de la Californie – et, au moment d’écrire ces lignes, plus d’une douzaine le font (PDF) – mais la Californie est le seul État réellement capable d’établir des normes différentes des normes fédérales. Avec la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation majeure, beaucoup se demandent quel effet cela pourrait avoir sur le paysage automobile américain.

Plongeons-nous et voyons ce que le Proposition de règlement Advanced Clean Cars II du California Air Resources Board (PDF) pourrait signifier pour votre future allée.

Les bases du CARB

Le règlement Advanced Clean Cars II du CARB a vu le jour comme un décret du gouverneur de Californie Gavin Newsom en 2020. À la base, la réglementation interdirait la vente de véhicules de tourisme à combustion interne et de camions légers d’ici 2035, ce qui signifie que les véhicules à zéro émission seraient les seuls véhicules autorisés à la vente au-delà de ce point.

Cela ne se produira pas tout à la fois, cependant. Au lieu de cela, le CARB établira des quotas à différents moments d’ici 2035. À partir de l’année modèle 2026, la réglementation exigera que 35 % des véhicules de tourisme et des camions légers soient des versions zéro émission. Cela passera à environ 51 % en 2028, augmentant chaque année en rigueur jusqu’à atteindre 100 % en 2035.

Il y a quelques exceptions dans ce processus. Les camions moyens et lourds seront soumis à des délais différents, et il n’y a pas de réglementation concernant les voitures d’occasion, de sorte que votre Honda Civic 1993 en parfait état et sans sel ne risque pas de disparaître (à moins qu’elle ne puisse pas passer le smog ). Les véhicules hybrides rechargeables peuvent toujours être vendus et utilisés après 2035 également, bien que les normes peut exiger plus d’autonomie électrique uniquement.

Si cela semble assez intense, ça l’est. “C’est monumental”, a déclaré Daniel Sperling, membre du conseil d’administration du CARB, dans une interview avec CNN cette semaine. “C’est la chose la plus importante que CARB ait faite au cours des 30 dernières années. C’est important non seulement pour la Californie, mais c’est important pour le pays et le monde.”

La Californie est loin d’être le premier endroit à intervenir pour interdire la vente de véhicules à combustion interne. UN nombre de pays ont proposé des réglementations similaires sur des calendriers similaires, à quelques années près. Depuis l’annonce de Newsom en 2020, plusieurs autres États ont promis de suivre les traces de la Californie, notamment Massachusetts, New Jersey et New York. Le gouvernement fédéral a également promis de cesser d’acheter des voitures à essence pour ses flottes d’ici 2035. Plus d’États devraient intervenir une fois que le CARB aura voté pour adopter ces réglementations.

Les réponses

La Californie représente l’un des plus grands marchés de voitures neuves aux États-Unis, il n’est donc pas surprenant que de nombreux constructeurs automobiles aient déjà exprimé leur soutien aux nouvelles réglementations du CARB – ou, du moins, ils ont promis de jouer au ballon, car de nombreux constructeurs ont déjà prévoient d’éliminer progressivement les moteurs à combustion interne dans des délais similaires.

“La règle CARB Advanced Clean Cars II est une norme historique qui définira le transport propre et donnera l’exemple aux États-Unis”, a déclaré Bob Holycross, directeur du développement durable chez Ford, dans un communiqué.

“Toyota continue de partager la vision de [greenhouse gas] objectifs de réduction et de neutralité carbone avec le CARB et l’État », a déclaré Toyota dans un communiqué de presse. « Dans notre récente communication, nous avons reconnu le leadership du CARB en matière de politiques climatiques et son autorité pour établir des normes d’émissions de véhicules en vertu de la Clean Air Act.

“General Motors et la Californie ont une vision commune d’un avenir tout électrique, éliminant les émissions d’échappement des nouveaux véhicules légers d’ici 2035”, a déclaré un porte-parole de GM dans un communiqué. “Nous sommes impatients de travailler avec la Californie, ainsi qu’avec les autres États, les localités et le gouvernement fédéral sur des politiques complémentaires pour réaliser cette vision partagée.”

“Stellantis s’est engagé à zéro émission nette de carbone d’ici 2038, comme en témoigne notre récent investissement de 35 milliards de dollars dans l’électrification des véhicules et les logiciels connexes en vue de l’introduction de véhicules électriques à batterie sur le marché américain d’ici 2030”, a déclaré un porte-parole de Stellantis dans un communiqué. “Ces actions soutiennent les objectifs de la règle californienne Advanced Clean Car II.”

Les représentants de Hyundai et de Volkswagen n’ont pas immédiatement renvoyé de demande de commentaires.

Le prototype de la Polestar 5 monte sur cette colline au Goodwood Festival of Speed Voir toutes les photos



Les ralentisseurs

Alors que le plan du CARB peut toucher la plupart des gens dans le chaud et le flou, il y a beaucoup de choses entre ce moment, comment il est mis en œuvre et quels effets cela peut avoir.

En 2019, l’administration Trump a révoqué la capacité de la Californie à définir ses propres normes d’émissions. Alors que l’administration Biden a depuis rétabli cette renonciationcela ne signifie pas qu’il est figé. Comme le rapporte le New York Time, les procureurs généraux de 17 États ont intenté une action en justice pour révoquer à nouveau la renonciation de la Californie. Les plaidoiries n’ont pas encore été programmées, mais dans le cas où un juge se prononcerait en faveur des procureurs généraux, cela pourrait empêcher la Californie de mettre en œuvre sa politique.

Il y a aussi la question du coût du véhicule. Rapports de l’actualité automobile que le prix de vente moyen actuel d’un véhicule électrique est proche de 63 000 $, soit environ 15 000 $ de plus que le prix moyen de transaction d’une voiture neuve pour tous les types de propulsion. Les constructeurs automobiles ont commencé à sortir des voitures électriques de moins en moins chères à mesure que la technologie se développe en termes d’accessibilité (réduisant ainsi les coûts globaux), mais il reste encore un long chemin à parcourir.

La Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022 est une familiale brûlante Voir toutes les photos



L’approvisionnement est également un problème. Imeuble n’importe quoi peut être gênant à ce stade, et les véhicules électriques ne font pas exception, compte tenu de la quantité de matériaux spéciaux nécessaires pour les composants tels que les cellules de batterie et les moteurs électriques. Le mandat du CARB pourrait canaliser encore plus de véhicules électriques vers les États qui le suivent, laissant les autres dans la poussière en attendant que des stocks supplémentaires soient mis à disposition, si cela peut même l’être. Cela s’améliorera probablement à mesure que les constructeurs automobiles se lanceront dans la fabrication de véhicules électriques, mais des situations à plus court terme pourraient s’avérer frustrant pour les acheteurs.

Enfin, il y a la question des infrastructures. Mis à part l’énorme réseau de superchargeurs de Tesla, de nombreuses entreprises déploient encore une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les régions peuplées et non peuplées du pays. Quiconque a fait un voyage en voiture et avait besoin d’une charge CC peut avoir rencontré une banque de nouveaux chargeurs qui ne fonctionnent tout simplement pas ou qui offrent des taux de charge manifestement inférieurs à ceux qu’une voiture peut gérer. Cela aussi s’améliore avec le temps, mais les difficultés de croissance à court terme s’avéreront toujours délicates pour certains acheteurs, en particulier ceux qui ne possèdent pas de maison et ne peuvent pas installer un chargeur de niveau 2 près de leur place de stationnement.