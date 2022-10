Le mandat du vaccin COVID pour les militaires canadiens est assoupli

OTTAWA –

Le chef de la Défense, le général Wayne Eyre, a déclaré que l’armée poursuivrait ses plans pour expulser des dizaines de soldats non vaccinés malgré les modifications apportées à son mandat de vaccination contre le COVID-19.

Eyre a dévoilé la nouvelle politique de vaccination indiquant que l’exigence précédente couvrant tout le personnel des Forces armées canadiennes sera réduite.

Les vaccins ne seront plus une condition préalable obligatoire pour tous ceux qui servent en uniforme, et les exigences seront plutôt basées sur les rôles et les responsabilités de chaque membre du service.

Mais Eyre dit que les militaires à qui on a déjà dit de quitter l’armée en raison de leur refus de se faire vacciner seront toujours libérés.

Eyre a déclaré dans une entrevue avec La Presse canadienne que le personnel est censé suivre les ordres et que leur refus de se faire vacciner soulève des questions quant à leur aptitude à servir.

Le ministère de la Défense nationale affirme qu’environ 300 membres des Forces armées ont reçu l’ordre de raccrocher leurs uniformes après avoir refusé de se faire vacciner, tandis que 100 autres ont démissionné volontairement.



