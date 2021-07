Le mandat du vaccin Covid-19 n’est pas « coercitif », juge un juge fédéral dans l’affaire de l’Université de l’Indiana – RT USA News

Obliger les étudiants de l’Université de l’Indiana à se faire vacciner contre le Covid-19 ou à faire face à des règles strictes n’est pas une coercition qui viole la Constitution américaine mais un intérêt légitime de santé publique, a statué un juge fédéral de South Bend.

Huit étudiants de la plus grande université de l’État ont cherché à bloquer l’exigence selon laquelle toute personne revenant sur le campus en août doit être entièrement vaccinée, y compris le personnel. Le juge de district américain Damon Leichty a rejeté leur requête dimanche soir.

Les mandats de vaccination ont été confirmés par les tribunaux américains, a écrit Leichty dans son avis de 100 pages, ajoutant que l’université poursuit « une procédure raisonnable et régulière de vaccination dans l’intérêt légitime de la santé publique pour ses étudiants, ses professeurs et son personnel. »

J’aime que cette décision vienne d’un juge de l’État rouge de l’Indiana qui a été nommé par Donald Trump… « Bien qu’il ait reconnu l’intérêt des étudiants à refuser un traitement médical injustifié, un tel droit doit être mis en balance avec l’intérêt supérieur de l’État. » https://t.co/oKqNYY7nr8 – Erika D. Smith (@Erika_D_Smith) 19 juillet 2021

La décision a été saluée par la plupart des médias d’entreprise, qui ont souligné qu’il s’agissait de la première décision de ce type aux États-Unis – et que Leichty avait été nommé par l’ancien président américain Donald Trump et confirmé par le Sénat en 2019.

D’autres étaient plus critiques. L’avocat des droits civiques Robert Barnes l’a qualifié de « terrible » décision qui sera contestée en appel, et a fait valoir qu’elle « essaye essentiellement de restaurer la jurisprudence du 19e siècle selon laquelle les gouvernements pouvaient forcer le vaccin, forcer les stérilisations et forcer les populations à entrer dans des camps de détention au nom de la » sécurité « . »

Terrible décision qui essaie essentiellement de restaurer la jurisprudence du 19ème siècle où les gouvernements pouvaient forcer les vaccins, forcer les stérilisations et forcer les populations à entrer dans des camps de détention au nom de la « sécurité ». Sera contesté en appel. https://t.co/vcsMJzrRG0 – Robert Barnes (@barnes_law) 19 juillet 2021

L’université exige actuellement que tous les étudiants, les professeurs et le personnel soient complètement vaccinés avant le 1er août. Les étudiants qui ne se conforment pas verront leur inscription aux cours annulée, leurs cartes d’accès et leur accès informatique. « terminé » et n’être autorisé à participer à aucune activité sur le campus, tandis que les professeurs et le personnel qui refusent « ne pourra plus être employé » par IU, comme « travailler à distance et ne pas répondre aux [Covid-19] l’exigence de vaccin n’est pas une option.

Les huit plaignants ont fait valoir que cela violait leurs droits à l’intégrité corporelle, au choix éclairé du traitement médical et à la liberté religieuse, les forçant à choisir entre la vaccination et l’éducation.

Pour certains étudiants « cela peut s’avérer un choix difficile, mais un choix néanmoins » Leichty a écrit, rejetant leur argument. Ils peuvent se faire vacciner, demander une exemption ou un report, être transférés dans une autre école ou abandonner pour le semestre, a-t-il ajouté, notant que « Ce choix difficile n’équivaut pas à une coercition.

Leichty a en outre fait valoir que les étudiants s’étaient déjà conformés aux stratégies d’atténuation de l’IU « sans mal » pendant les fermetures de l’année dernière, et puisque les mêmes mesures seraient désormais en vigueur pour les quelques personnes bénéficiant d’une exemption, elles ne pouvaient pas montrer « dommage irréparable » pour justifier une injonction.





IU est en mesure d’exiger des vaccinations puisque le gouverneur Eric Holcomb n’a pas suivi les traces de son compatriote républicain Doug Ducey en Arizona, qui a interdit le mois dernier aux universités publiques de son État de le faire.

La décision de Ducey fait suite à une décision d’un autre juge fédéral autorisant le système hospitalier méthodiste de Houston à imposer des vaccinations, en tant qu’employeur privé. La juge Lynn Hughes du district sud du Texas a déclaré à plus de 100 travailleurs de la santé qui ont objecté qu’ils pouvaient « choisir librement d’accepter ou de refuser un vaccin Covid-19 », mais si leur choix va à l’encontre du mandat de leur employeur, ils « simplement besoin de travailler ailleurs ».

